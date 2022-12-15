Советник главы Росмолодежи Дмитрий Покровский о современных студентах: «Их неформальный слоган – «Вместе, а не вместо»

Советник главы Росмолодежи Дмитрий Покровский Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве проходит Всероссийский студенческий форум «Твой ход». Открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» посетил советник главы Росмолодежи Дмитрий Покровский, который рассказал об изменениях в молодежной политике страны.

ДРАЙВЕР РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

- Дмитрий, на протяжении всего форума его участники обсуждают стратегическую сессию «Студенческое будущее». Понятно, что до окончательных итогов еще далековато, но предварительные мы уже с вами можем подвести. Какой он, современный студент, и что ждет его в перспективе ближайших 5-10 лет?

- Мне кажется, главная отличительная черта современного студента сегодня - большой запрос на соавторство и сопроектирование. Их неформальный слоган сегодня – «Вместе, а не вместо». То есть они не хотят, чтобы для них что-то готовили. Они хотят сами генерировать повестку, участвовать в разработке того, какой будет молодежная политика для них, какие будут программы поддержки для них, какой будет страна для них. Мы это видим в последние годы все ярче и ярче.

- То есть идея, что взрослые знают лучше, как жить молодежи…

- …Уже точно не работает. Отношения строим по принципу: ребята, скажите, что хотите, давайте вместе сделаем. Вот на это они отзываются с удовольствием. Потому что тогда они понимают реальный продукт, который получают, и чувствуют, что они приложили к нему руку.

- А какая-то эволюция студенчества происходит? Чем нынешние студенты отличаются от студентов 90-х годов?

- Я являюсь студентом начала нулевых, поэтому могу сравнивать только с собой. Честно говоря, нет большого отличия. Они все равно студенты. Изменилось время, изменился мир, появились современные технологии, куча возможностей, которых не было в наше время. Например, когда я был студентом, не было конкурсов или проектов, в которых я мог бы выиграть миллион рублей. Тогда для меня миллион казался космическими деньгами, пределом мечтаний. Если заработал то, то все, ты самый крутой, и все девчонки твои, - смеется Дмитрий.

Понятно, что сейчас это совсем другие деньги. Тем не менее, тогда подобных проектов не было, а сейчас есть. Сегодня появилось намного больше возможностей. А сами ребята такие же. Мы были такими же эмоциональными, кто-то из нас был романтиком, хотели изменить мир. И среди нынешних ребят таких много. Кто-то говорил: ой, мне ничего не надо, все на самом деле не так, все куплено в этих конкурсах, на всех этих платформах и т.д., я буду «диванным аналитиком». Они и тогда были, и сейчас есть. То есть в целом это все те же студенты, это все та же динамичная аудитория молодежи, яркая, которая может стать драйвером реальных изменений.

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ – ТЫ ВЧЕРАШНИЙ

- В рамках форума проходит премия «Студент года». Какими навыками и качествами необходимо обладать, чтобы принять в ней участие?

- Премия уже стала традиционной, она проходит много лет. Включает в себя большое количество номинаций по различным направлениям. Каждый год появляется что-то новое. Чтобы попасть сюда, ребятам пришлось пройти через жернова регионального этапа. То есть это ребята, которые сказали: я чувствую в себе силы и хочу стать лучшим студентом - лидером самоуправления в вузе, или лучшим студентом-медиком, или лучшим студентом-педагогом в стране.

- В первую очередь общественники?

- В целом да, но не обязательно. Это премия в науке, спорте, в общественной деятельности, в образовании. То есть ребята, которые учатся лучше всего. Тем не менее, нужно иметь определенные достижения в той или иной сфере, в зависимости от номинации. Лучшие студенты из 70 регионов России приехали в Москву на финал. У них уже проходят испытания, самопрезентация, очень яркий конкурсный этап. Сейчас будем выбирать лучших в каждой номинации.

- На самом деле премия, как вы справедливо сказали, проводится не первый раз. Человек победил, что ему это дает?

- Как и в любом конкурсе... Что вам даст, если вы как журналист получите Пулитцеровскую премию, например?

- Признание.

- Признание здесь совершенно точно будет. Человек станет победителем, об этом узнают все. Ну, представляете, здесь собралась тысяча лучших студентов – победителей региональных этапов премии. И здесь на сцене награждают тебя. Это же определенное достижение. А главное, это возможность доказать в первую очередь самому себе, что ты крут. Вчера на установочной сессии нашего форума об этом говорил Радислав Гандапас: «Не надо кому-то доказывать, себе доказывайте». Ты не должен быть лучше конкурентов. Твой главный конкурент – это ты вчерашний. Ты себе докажи, что ты лучший.

Ребята это понимают, и эта мотивация их сегодня двигает не просто получить диплом, а доказать самому себе – это, наверное, самое важное.

КТО ГЛАВНЫЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ? НЕ РЕКТОР

- Одна из ключевых тем форума – студенческое самоуправление. Современные студенты готовы влиять на работу университетов?

- Совершенно точно. Площадка, где работают руководители органов студенческого самоуправления, называется «Россия студенческая». И мы долго думали, называть ее «студенческое самоуправление» или «студенческое соуправление». Потому что студенческие советы и другие объединения, которые являются органами самоуправления в вузе сегодня, действительно должны быть соуправленцами университетов. Кто главный в университете, для кого он? Ну, не для ректора же. В первую очередь для студентов. Поэтому, если уж мы решаем, условно, в каком из общежитий нам сделать ремонт, каким этот ремонт должен быть, где у нас будут точки питания в университете или на что тратить излишки бюджета, которые есть в вузе, или какие мероприятия проводить, это студенты должны решать. Безусловно, администрация вуза – люди опытные, с большим багажом знаний, и не зря на своих позициях, понимают, как делать правильно, но советоваться со студентами они должны, на мой взгляд, обязательно.

Поэтому молодежи важно включаться в соуправления университетов. Ребята сегодня к этому совершенно точно готовы, и мы на площадке форума «Россия студенческая» это уже сегодня видим.

- Вы можете привести примеры студенческого соуправления в нашей стране?

- Я, честно говоря, не хотел бы называть какие-то конкретные вузы, но таких примеров очень много. У нас, например, в одном из университетов на Дальнем Востоке ребята сейчас сами проектируют полностью дизайн огромного пространства в 1000 квадратных метров. То есть это будет площадка, где у них будет коворкинг, зона для творчества, зона для работы, для общения, для командообразования. Они пришли к администрации вуза, сказали: нам нужна такая штука. Вместе с руководством университета они нашли пространство, которое в целом удовлетворяет их запрос. Руководство вуза сказало: мы вам это отдадим, сделаем ремонт, покажите, как вы это видите. И ребята сами привлекли студентов с архитектуры и дизайна, делают сейчас 3D макеты, выбирают мебель, то есть полностью создают это пространство. Я думаю, что дойдет до того, что даже студенческие отряды этого вуза сами будут помогать в ремонте. То есть процесс соуправления работает.