Зеленский гонит ВСУ в наступление, не считая потери. А главком Залужный просит танки и врет

В целом же, беседа Залужного оставляет какое-то брезгливое послевкусие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зеленский требует от Главкома ВСУ генерала Залужного не оставлять Артемовск (Бахмут). Оставление разрушенного города перед Новым годом отрицательно скажется на его рейтинге. О том, сколько там погибнет украинцев, он не думает. Он, вообще, отказался отвечать на вопрос западных журналистов о том, сколько он готов потерять украинцев до завершения конфликта с Россией. Лишь огрызнулся в ответ: "А что, мы должны были сказать: "Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?" "Многие уехали, но большинство в стране остались".

ВСЕ НА НАСТУП!

Но против заморозки конфликта, о чем уже не первую неделю Киеву намекают с Запада, не только сам Зеленский, но и многие представители военно-силового блока. Министр обороны Резников в комментарии Newsweek рассказал, что ждет наступления украинских войск, как только почва подмерзнет.

- Моя персональная оценка следующая: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. Наши запасы зимнего снаряжения в три раза выше критического уровня. Нам просто нужно дождаться, чтобы земля стала не такой сырой, - заявил Резников. Его в части отказа от новогоднего перемирия поддержал и замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Грозные заявления, которые должны поддержать боевой дух в украинской армии и показать Западу, что Украина "врагу не сдается", а потому ей надо больше денег, больше вооружений.

НЕ ДО ЖИРУ! БЫТЬ БЫ ЖИВУ

И тут, как по заказу, в британском журнале The Economist выходит большое интервью Главкома ВСУ Валерия Залужного. Генерал давал его, как указывается, еще 3-го декабря, но опубликовали на сайте издания его только 15-го. Впрочем, за эти почти две недели никаких кардинальных изменений в обстановке не произошло.

И в нем генерал среди всех своих жалоб подтверждает информацию Резникова, что нам следует ждать попытки украинского наступления, как только земля замерзнет.

- С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы работаем над одной прямо сейчас. Это уже в пути, но вы этого еще не видите, - косвенно подтвердил Залужный обещания Резникова. Понятно, что речь идет не о локальных попытках отбить позиции, а о чем-то большем.

И эту информацию наша сторона учтет, вернее, наверняка, уже учла.

Хотя главную свою задачу он видит не в наступлении, к которому его принуждает команда Зеленского вместе с президентом (пока еще) Украины: "Проблема, с которой мы сталкиваемся, это, прежде всего, удержать эту линию и больше не сдавать позиции. Это крайне важно. Потому что я знаю, что освободить его в десять-15 раз сложнее, чем не сдавать. Так что наша задача сейчас - продержаться. Наша задача - очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача".

По приоритетности Залужный так расставляет стоящие перед ним стратегические задачи: 1 – удержание рубежей и позиций, 2 – накопление ресурсов для будущей кампании, которая может начаться в конце января-феврале-начале марта, 3 – противоракетная оборона и противовоздушная оборона: "По моему личному мнению, я не эксперт в области энергетики, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани...". Про то, что энергетика имеет гигантское значение для ВСУ – от логистики и подвоза боеприпасов и до восстановления поврежденной военной техники – Залужный деликатно умалчивает.

У "КУРСКОГО" ВОКЗАЛА СТОЮ Я МОЛОДОЙ…

В целом же, беседа Залужного оставляет какое-то брезгливое послевкусие. И не из-за того, что он все время жалуется на нехватку того, другого, третьего. Хотя и в этом он мастер.

- Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, боевые машины пехоты. И нам нужны боеприпасы, - обращается он в своем интервью к Западу, и корректирует запросы в сторону реальности. - Пожалуйста, обратите внимание, я сейчас не говорю о f-16.

- У нас уже есть несколько NASAMS [норвежско-американские системы противовоздушной обороны]. IRIS-T [немецкая система противовоздушной обороны] уже используется. Немного. Их просто нужно усилить. Нам нужны десятки таких, просит в другом эпизоде беседы.

- Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, - обращается он с уже конкретными требованиями, словно бы напрашиваясь на ответ: "У вас это все, и даже больше, уже было. И что?"

В общем, все те вариации на все ту же старую тему "Дайте, дайте, дайте". Или, как пелось в одной популярной лет сто эдак назад песне: "У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради червончик золотой".

ЛОЖЬ "ВОЕНОВ СВЕТА"

И все это смотрится вполне нормально. Но вот что касается чувств брезгливости, то оно немедленно возникает, как только генерал Залужный начинает сопоставлять российские войска и украинскую армию. И у него, у россиян все якобы держится на силе Суровикина: " Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе …. (конец – литературный эквивалент)". А вот в украинской армии главное " быть нормальным. Быть нормальным означает оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. Оставаться человеком, чтобы стать лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и в этом случае пытаться управлять людьми".

И это чтож, не украинцы расстреливают мирных жителей даже в "освобожденных" ими населенных пунктах, не украинцы повесили везде плакаты с призывами "сдать предателей и коллаборационистов, позвонив в СБУ", не украинцы "из всех орудий" отрабатывают артиллерией по территориям мирных кварталов городов Донбасса? По его словам, русские "ищут способы прекратить боевые действия и получить паузу любыми способами". Тогда почему у генерала главный вопрос – удержать рубежи, если русские хотят "прекратить боевые действия"? Не отвечает и не ответит.

И это, конечно же, "подлые русские" отошли на такое расстояние, что их невозможно достать из РСЗО "Хаймарс", как утверждает генерал. Наверное, поэтому ВСУ из этих американских РСЗО лупит и днем, и ночью по совершенно мирным объектам? Странная логика у генерала, мягко говоря – из полкового миномета можно достать "клятых москалей" а из дальнобойных РСЗО "Хаймарс" накрыть тех же "москалей" никак не получается. Может, надо их подальше отвести от линии фронта в таком случае?

Ну, а главный принцип своей военной политики сам Залужный сформулировал так: "Русских … нужно убивать, просто убивать, и самое главное, мы не должны бояться это делать".

Мерзотный генерал Валерий Залужный. И его еще ждет его персональное место на скамье подсудимых, потому что он отвечает за все преступления, которые совершили ВСУ с момента его назначения. А их там уже не на одну сотню томов уголовного дела хватит.