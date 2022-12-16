Как правильное окружение помогает добиться высоких результатов

Фото: Денис Гаврилов

Управляющий партнер проекта «Самолет Плюс», сооснователь федерального агентства «Перспектива24», создатель бренда Zoltor24 – ключевая роль Алсу Галлямовой в создании масштабных проектов в сфере недвижимости получила в 2022 году очередное крупное профессиональное признание.

В Национальном конкурсе в сфере недвижимости Credo-2022, состоявшемся в рамка Международного жилищного конгресса в Москве, Алсу Галлямова получила награду в номинации «Лучший управляющий трех крупных федеральных сетей АН», а проект «Самолет Плюс» стал «Лучшим стартапом» и «Лучшей франшизой».

Мы поговорили с Алсу и узнали, почему франшиза – идеальная модель для тех, кто хочет построить бизнес, и как комьюнити влияет на его результаты.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ

– Как это часто бывает, создавая ваш первый бизнес - агентство недвижимости «Перспектива24», первые годы вы совмещали в нем сразу несколько ролей: занимались поиском клиентов, подбором персонала, бухгалтерией, маркетингом и созданием IT-платформы. Однако впоследствии, сосредоточившись на развитии франшизы, считаете именно этот формат бизнеса самым привлекательным. Почему?

- Если вы хотите построить что-то действительно большое, вам нужен рядом кто-то больше, чем вы. Развитием франчайзинговых сетей я занимаюсь более четырех лет и считаю, что франшиза – понятный и удобный способ для тех, кто хочет строить свой бизнес, но не знает, с чего начинать.

Возможно, «Перспективы24» не случилось, если бы мы тогда, в 2013 году, узнали о какой-то действующей успешной франшизе и пошли в нее. Но не говоря о самом понятии, мало кто знал о существовании такого слова, поэтому мы все делали сами и росли вместе с нашим бизнесом.

– Известно, что действующую франшизу Перспектива24 и Zoltor24 вы собирали с нуля самостоятельно, отрабатывая каждый элемент и бизнес-процесс на своей компании. Сегодня проекты занимают лидирующие позиции в рейтингах на рынке недвижимости и высоко оценены профессиональным сообществом. Расскажите подробнее о процессах, созданных и внедренных вами?

– Во-первых, это стандарты: работы офиса, агента, руководителя отдела продаж, административного персонала, эйчар, директора, управляющей компании. Всё это мы сначала внедряли в уфимском офисе «Перспективы24», и стали лучшими в своем регионе, а потом масштабировали это на Россию.

С уверенностью скажу, что управление продажами – это наше УТП, потому что в этом процессе мы разобрались очень хорошо и этому учим наших партнеров. У нас настолько системный и регулярный менеджмент, что человек, который работает по бизнес-процессам, которые у нас прописаны, добьется результата всегда.

Еще один плюс франшизы – возможность обсудить свои результаты и получить обратную связь от человека, который прошел весь этот путь неоднократно. На онлайн-встречах, которые я провожу для партнеров, мы обсуждаем каждую ситуацию, я лично отвечаю на каждый вопрос. Это особенно ценно в ситуации неопределенности.

УРОКИ ТРЕХ КРИЗИСОВ

– Турбулентное время – испытание для всех участников экономических процессов. Однако если владелец компании отвечает только за одну структуру, то – как в вашем случае – ответственность владельца франшизы распространяется и на широко разветвленную сеть ее партнеров. Сегодня вы управляете уже тремя компаниями: «Перспектива24», созданной вами неофраншизой Zoltor24 и проектом «СамолетПлюсУфа». Что вам помогает преодолевать регулярно возникающие кризисы?

– Вместе с «Перспективой24» я прошла три кризиса. В 2014, 2018, 2020 году – каждый раз мы пересобирали компанию заново, только так можно было сохранить и приумножить наработанное.

Так случилось и в начале этого года. Мы прекрасно понимали, что инструменты, которые были до 24 февраля, 25-го уже работали не в полном объеме, и нашим партнерам нужны были новые стандарты и технологии.

Дисциплина – то, что отличает наших сотрудников и партнеров, именно благодаря ей мы стали теми, кто мы есть сегодня, но тогда, в феврале, мы утвердили еще более жесткие правила работы компании. В итоге, 80% партнеров, которые внедрили наши инструменты, пережили это время с наименьшими потерями и сейчас успешно работают.

Я настаиваю на этом моменте и всегда выделяю его в отдельный пункт. В экономике всегда что-то происходит, это беспрестанный процесс изменений. Представьте, что вы – единоличный владелец бизнеса, у вас сотрудники, которым нужно выплачивать зарплату, у которых семьи, ипотеки, кредиты. И вдруг происходит что-то, с чем вы раньше никогда не сталкивались. Куда идти? У кого спросить, что делать?

У наших партнеров такого вопроса нет. И в Zoltor24, и в «Перспектива24», которая теперь работает под брендом «Самолет Плюс», я построила систему обратной связи таким образом, что кроме моих личных консультаций каждый РОП или руководитель агентства всегда готов прийти на помощь своему коллеге – неважно, в своем городе или на другом конце страны.

– Кроме поддержания прочной связи с партнерами, вы говорите о необходимости выстраивания доверительных отношений с клиентами. Расскажите, как в этом помогает «святой четверг» - введенная вами традиция в Перспектива24 и Zoltor24, которую переняли не только ваши партнеры в рамках франшизы, но и коллеги из отрасли?

– «Святой четверг» – это один из столпов наших стандартов, которые помогают нам держать плотную связь с клиентом. Каждую неделю по четвергам мы связываемся с нашими продавцами, с кем заключили агентские договоры, и объясняем, что происходит с его квартирой. Если даже нам нечего сказать, мы всё равно обязаны ему позвонить.

Благодаря такому взаимодействию продавец понимает, что происходит на рынке, слушает наши рекомендации, выполняет те действия, о которых мы говорим, в итоге мы выходим на сделки».

Любая франчайзинговая сеть – это про сообщество, комьюнити, когда люди между собой общаются. Если мы не будем в него вкладываться, не будем думать про коммуникацию внутри него, то ни к чему хорошему это не приведет.

ПЛОЩАДКА НОВЫХ ЗНАНИЙ

– У вас большой опыт в построении коммуникации в команде и организации масштабных мероприятий. Много лет вы курируете участие своих компаний в конференциях и выставках, в том числе в Международном жилищном конгрессе. А с 2017 года - самостоятельно организовываете масштабное образовательное мероприятие для представителей сферы недвижимости - форум Four Rooms. Расскажите, для чего он нужен?

– Изначально форум создавался только для партнеров «Перспектива 24». Но нам с командой удалось подобрать интересный состав спикеров и выстроить уникальную программу мероприятия, поэтому к нему присоединились и другие игроки рынка. В результате, в 2022 году форум получил статус международного и собрал около 1000 человек из 128 городов России, Беларуси, Казахстана.

Так, Four Rooms стал площадкой, на которой представители отрасли получают новые знания, общаются друг с другом, обмениваются опытом, фишками и лайфхаками. Участники форума отмечают, что личное общение необходимо, а ощущение себя частью большого сообщества дает силы двигаться дальше. Благодаря форуму они идут вперед и достигают своих целей.