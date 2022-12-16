Какой была бы сейчас Украина, если бы не победил майдан: Дан ответ

Основной лозунг на майдане был какой? Девочка там стояла с плакатом: «Не хочу «Таежный союз», хочу Евросоюз и кружевные трусики». Ну и получила эта девочка по полной программе. Фото: gettyimages.com

Об этом мы в студии Радио «Комсомольская правда» спросили свергнутого майданом премьер-министра Украины Николая Азарова, которому, кстати, исполняется 75 лет.

ЗАПАДЕНЦЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ

- Николай Янович, как вам живется в России?

- Я родился в России, в Калуге, и значительную часть жизни здесь прожил. Родина есть Родина.

- В Калуге бываете?

- Конечно. У меня там жила мама, я очень часто приезжал к ней, даже когда работал на Украине. Сейчас там осталась сестра. Обязательно бываю на могилах - там все мои близкие.

- Вашей карьере в Киеве мешал тот факт, что вы родом из России, учились в Москве?

- До определенного момента нет. Но когда я уже вышел на высокий уровень, то прорывалось: «Москаль, тянет нас в «Таежный союз» (так называли Таможенный союз его противники на Украине. - Ред.).

Меня часто упрекали, что я говорю на русском. Я считал чрезвычайно важным, чтобы русские люди слышали русскую речь от руководителя правительства. Даже в западных регионах я старался говорить на русском, подчеркивая двуязычие страны.

- Почему же вы не сделали русский язык на Украине вторым государственным?

- Нам удалось принять закон «О региональных языках». Он позволял русскому быть равноправным в регионах, где русские составляли значительную часть населения. И что характерно - после госпереворота первым делом путчисты отменили именно этот закон.

- Как вас принимали на западе Украины?

- У меня был случай еще во времена президентства Кучмы (Азаров тогда был первым вице-премьером. - Ред.). Он меня направил во Львовскую область и говорит (а сам Кучма не очень хорошо говорил на украинском): «Мыкола, тебе треба выучить текст на 3 - 4 минуты, иначе можешь там получить…» Я говорю: «Будет правильно, если начну выступление с того, что мы 3 - 4 человека снимем с работы». Я хорошо знаю психологию западенцев. Они уважают силу. Если чувствуют, что приехал человек, который может принять решение, они уже не смеют что-то там выкрикивать.

- Сейчас эта психология изменилась?

- Абсолютно нет. Они были в услужении сотни лет - у австрияков, поляков. У них такая психология. И если они видят, что у них больше силы, начинают гнобить, унижать других людей. Что мы сейчас и видим.

ДЕВОЧКИ ХОТЕЛИ КРУЖЕВНЫЕ ТРУСИКИ

- Янукович, при котором вы работали премьером, до 2013 года был вполне нейтрален. Но внезапно для всех собрался подписать ассоциацию с Евросоюзом. С чего вдруг?

- Когда мы пришли к власти, стали разбираться с делами. И нам от прошлой администрации достался пакет документов по подготовке к ассоциации с ЕС. Большая часть работы была уже выполнена. Плюс нужны были дешевые деньги от Международного валютного фонда (МВФ). И это была ловушка.

Мы понимали, что наш основной рынок - Россия и страны бывшего СССР. Но с другой стороны - нужны деньги и технологии. Где их взять? Решили, что на Западе.

- И вы пошли на Запад.

- Тоже нет. Там от нас требовали перехода на европейские стандарты. А это означало перестроить всю промышленность. За год-два этого не сделаешь. И началось бодание.

- А что Россия?

- Россия нам сказала: «Выбирайте. Но Украина не будет транзитной зоной, куда прямым ходом идут западные товары, на них шлепают местные наклейки и без всяких пошлин везут уже в Россию».

Мы попали в патовую ситуацию. Поэтому и хотели отложить подписание ассоциации с ЕС на «пока не договоримся». Отношения с Европой и Америкой тут же стали натянутые. А Россия и Китай предложили соглашения на миллиарды долларов.

- И тут грянул майдан.

- Этим воспользовались, конечно, американские спецслужбы. Они решили, что это удобный случай, и запустили сценарий переворота. Основной лозунг на майдане был какой? Девочка там стояла с плакатом: «Не хочу «Таежный союз», хочу Евросоюз и кружевные трусики». Ну и получила эта девочка по полной программе.

Николай Азаров лично презентовал Ан-70, на основе которого вместе с Россией планировали создать новый военно-транспортный самолет. Дальше презентации дело не пошло. Фото: Роман ПИЛИПЕЙ/РИА Новости

«ЛИШЬ БЫ БАЛАКАЛ НА МОВЕ»

- О чем тогда с Россией договаривались?

- Мы подписали соглашения по дешевому газу. Наметили целую программу по производству хорошего самолета на базе Ан-70, тяжелых ракет. Это сейчас Россия создала свой «Сармат». А тогда все тяжелые ракеты конструировал днепропетровский «Южмаш».

- Если бы не майдан, какие отношения были бы у Украины с Россией?

- Еще в 2002 году Путин, Назарбаев, Лукашенко и Кучма начали проект Единого экономического пространства. Четыре свободы - передвижение товаров, рабочей силы, капитала и услуг. По сути - это и был Таможенный союз.

- Но не новый СССР?

- Что такое Советский Союз? Это общий рынок. Никаких таможен, единые нормативы.

- В ЕС то же самое.

- Они пришли к этому. А мы, наоборот, развалили. Кто от этого выиграл? Мы все проиграли. И вот мы начали работу, чтобы пройти обратный путь. Но при сохранении политической независимости. И тут такое началось...

- С чьей стороны?

- Особенно старались наши МИД и минюст. Там были в основном западенцы. МИД брал на работу только знающих украинскую мову. Бог его знает, какой спец, лишь бы балакал на мове. И за созданием Единого экономического пространства очень зорко следили американцы. Им этот договор был как нож под сердце. И они его торпедировали первым майданом - «оранжевой революцией» Ющенко.

То же самое повторилось на втором майдане.

- Если бы в 2014-м майдан не победил, а Азаров остался премьером Украины, какой бы она сейчас была?

- У нас была программа активизации экономики через технологичные отрасли. Я уже везде говорил, что на одном зерне Украина далеко не уедет.

- То есть ставка была на технологии.

- Да. И была бы стабильность. Когда я был премьером - за 1 доллар давали 8 гривен (сейчас 37 гривен за $1. - Ред.). Паляница - это основной хлеб в Киеве - стоил 1 гривну 58 копеек. Так вот, какая была бы Украина? Процветающая. Доходы населения за 10 лет, по нашему плану, должны были вырасти в 2,5 раза (в итоге к 2020 году, по сравнению с 2013-м, подушевые доходы украинцев в пересчете на валюту снизились на четверть. - Ред.)

СУДЬБУ КИЕВА РЕШАЮТ РОССИЯ И США

- Какие сейчас варианты и шансы у Украины?

- Шанс появится, если сменить руководство. Ну нельзя же дальше с этими авантюристами, марионетками. С ними страна не может не то что развиваться - существовать не может. Вот мне Виктор Орбан (премьер Венгрии. - Ред.), один из независимых европейских политиков, сказал про Зеленского: «Это ж надо быть идиотом, чтобы въехать в конфликт с крупной ядерной державой!» Вот так он охарактеризовал этого Зеленского.

С этим руководством у Украины нет будущего.

- А как будет на самом деле?

- Украина сейчас - не самостоятельный игрок. За нее кто решения принимает? Руководители России и США. От них и зависит ответ на ваш вопрос.

ПРО ЯНУКОВИЧА

- Вам кто-то звонит с Украины? Коллеги, знакомые?

- Конечно. Только мы общаемся сложным способом. Украина же под колпаком. Еще в мое время американцы подслушивали там всех. А сейчас там все просто под их полным контролем.

- Украинская-то пропаганда нам рассказывает, что там все едины в ненависти к России.

- Ну нет такого. Сохранилась масса людей, с которыми можно работать.

- С Януковичем поддерживаете отношения?

- Поздравляем друг друга с праздниками, с днями рождения. По телефону. Я не хочу его идеализировать, но он вовсе не был тем, кем его рисуют.

- На Украине вы начинали карьеру с Донбасса. Хочется ли вам вернуться туда?

- Я бы с удовольствием. Но интересная ситуация: еще первые руководители Донбасса составили список людей, приезд которых нежелателен.

- И вы в этом списке?

- Да. Меня это огорчило… Наступит время, я обязательно приеду туда.