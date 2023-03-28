Герой спецоперации «Z» младший сержант Платонов провел доразведку боем

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ВЫЯВИЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА

Рядовой Артем Кононко

«Подразделение, в составе которого действовал рядовой Артем Кононко, оказывало артиллерийскую поддержку нашим войскам в ходе наступления на одном из тактических направлений. Кононко выполнял боевую задачу на наблюдательном посту сводного стрелкового батальона на переднем крае. Внезапно противник открыл артиллерийский огонь по позиции наблюдательного поста. Несмотря на непрекращающийся артиллерийский и минометный обстрел со стороны врага, Артем смог точно определить координаты вражеских целей и в ходе нанесения огневого поражения корректировать ведение огня нашей артиллерии. В результате грамотных действий рядового Артема Кононко уничтожено 2 минометных расчета, реактивная система залпового огня «Град», большое количество живой силы противника. За мужество и отвагу рядовой Артем Кононко награжден медалью «Суворова»».

ПРОВЕЛ ДОРАЗВЕДКУ БОЕМ

Младший сержант Антон ПЛАТОНОВ

«Командир установки взвода заграждения инженерно-саперного батальона младший сержант Антон Платонов в ходе наступательных действий на стратегически важном рубеже совместно со штурмовой группой мотострелковых подразделений выполнял боевую задачу по прорыву обороны противника, занятию его опорного пункта и удержанию его до подхода второго наступательного эшелона. Группа скрытно выдвинулась в район выполнения задачи, где провела инженерную разведку местности на предмет наличия минных заграждений противника. В результате грамотных действий военных инженеров было обнаружено и обезврежено более двух десятков мин различного класса. Благодаря проведенной доразведке местности и скрытным действиям Платонова были обнаружены позиции украинских националистов, на которых находились танки, боевые машины пехоты и около 20 националистов. Несмотря на численное превосходство противника, подразделение, в составе которого находился Платонов, вступило в бой и нанесло упреждающий удар по неонацистам. Благодаря высокому уровню подготовки, знанию тактики ведения боя, грамотно выстроенной системе огня с учётом особенностей местности, младший сержант Антон Платонов лично уничтожил пятерых украинских боевиков, а выстрелом из ручного противотанкового гранатомета подбил танк противника. Нашими военнослужащими был нанесен значительный ущерб силам националистов, прорвана оборона и захвачен опорный пункт. Противник понес существенные потери среди личного состава, вооружения и военной техники. Грамотные действия штурмовой группы в дальнейшем способствовали успешному продвижению российских войск».