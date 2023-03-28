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В мире28 марта 2023 20:57

Сильвио Берлускони с подругой готовятся к ядерному апокалипсису

Пара в срочном порядке ищет оборудованную бункером виллу на севере Италии
Евгений СУЧКОВ
Сильвио Берлускони и Марта Фашина.

Сильвио Берлускони и Марта Фашина.

Фото: EAST NEWS

В доме бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони царит переполох: экс-кавальере и его молодая подруга, депутат национального парламента Марта Фашина всерьез обеспокоены угрозой атомной войны и срочно ищут виллу, оборудованную бомбоубежищем. По крайней мере так утверждает газета «Libero» со ссылкой на коллег-журналистов из «La Stampa».

Инициатива создания «запасного аэродрома» на случай ядерного апокалипсиса, по словам представителей СМИ, исходит от 33-летней Фашины, с которой 86-летний политик год назад сыграл "символическую свадьбу". Соратница главы «Вперед, Италии!» якобы поделилась с несколькими подругами и знакомыми своими опасениями по поводу «уже близкой» третьей мировой войны. В этой связи боевая подруга не намерена «ждать пока радиоактивная волна достигнет Брианцы (района на севере Италии, где проводит большую часть времени чета Берлускони)» и не только подыскивает жилище, отвечающее требованиям «выживальщиков», но и уже составляет список лиц, с которыми пара готова вместе пережить конец света.

Ходят слухи, что Берлускони уже владеет одним противорадиационным убежищем, но расположено оно под виллой «Чертоза» на острове Сардиния — добраться туда в случае экстренной эвакуации будет, мягко говоря, проблематично. Еще есть вариант построить бункер на территории «миланского поместья», но на это уйдут месяцы, если взять модульное решение, а то и годы.

Инициатива создания «запасного аэродрома» на случай ядерного апокалипсиса, по словам представителей СМИ, исходит от спутницы политика.

Инициатива создания «запасного аэродрома» на случай ядерного апокалипсиса, по словам представителей СМИ, исходит от спутницы политика.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтому единственное решение — найти уже готовый вариант неподалеку. Проблема только в том, что на рынке недвижимости Аркоры подобных предположений немного, а те, что есть, явно не отвечают запросам медиамагната. Например, дома в десяти километрах от города, оборудованные гаражом, подвалом и бункером. Но убежище в них представляет собой помещение размером два на три метра — этого явно не хватит не только для гостей, но и для самой пары с двумя собаками, - ерничают местные борзописцы.

Чуть подальше, в пятидесяти километрах севернее, около озера Комо, на продажу выставлена вилла площадью 600 квадратных метров, под которой есть самое настоящее противоатомное убежище, созданное по швейцарским технологиям и имеющие сертификат и 1 класс защиты.

Правда, учитывая достаточно одиозный, а то и откровенно русофобский, характер вбросившего «новость» издания, таким образом там в очередной раз решили подмочить репутацию Берлускон и заодно попугать итальянцев мифическим ядерным апокалипсисом. Оно и не мудрено, ведь Сильвио Берлускони — один из немногих европейских политиков, кто не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине, призывал найти дипломатическое решение и напрямую увязывал эскалацию с поставками западных вооружений Киеву.

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