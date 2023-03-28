Сильвио Берлускони с подругой готовятся к ядерному апокалипсису

Сильвио Берлускони и Марта Фашина. Фото: EAST NEWS

В доме бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони царит переполох: экс-кавальере и его молодая подруга, депутат национального парламента Марта Фашина всерьез обеспокоены угрозой атомной войны и срочно ищут виллу, оборудованную бомбоубежищем. По крайней мере так утверждает газета «Libero» со ссылкой на коллег-журналистов из «La Stampa».

Инициатива создания «запасного аэродрома» на случай ядерного апокалипсиса, по словам представителей СМИ, исходит от 33-летней Фашины, с которой 86-летний политик год назад сыграл "символическую свадьбу". Соратница главы «Вперед, Италии!» якобы поделилась с несколькими подругами и знакомыми своими опасениями по поводу «уже близкой» третьей мировой войны. В этой связи боевая подруга не намерена «ждать пока радиоактивная волна достигнет Брианцы (района на севере Италии, где проводит большую часть времени чета Берлускони)» и не только подыскивает жилище, отвечающее требованиям «выживальщиков», но и уже составляет список лиц, с которыми пара готова вместе пережить конец света.

Ходят слухи, что Берлускони уже владеет одним противорадиационным убежищем, но расположено оно под виллой «Чертоза» на острове Сардиния — добраться туда в случае экстренной эвакуации будет, мягко говоря, проблематично. Еще есть вариант построить бункер на территории «миланского поместья», но на это уйдут месяцы, если взять модульное решение, а то и годы.

Инициатива создания «запасного аэродрома» на случай ядерного апокалипсиса, по словам представителей СМИ, исходит от спутницы политика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтому единственное решение — найти уже готовый вариант неподалеку. Проблема только в том, что на рынке недвижимости Аркоры подобных предположений немного, а те, что есть, явно не отвечают запросам медиамагната. Например, дома в десяти километрах от города, оборудованные гаражом, подвалом и бункером. Но убежище в них представляет собой помещение размером два на три метра — этого явно не хватит не только для гостей, но и для самой пары с двумя собаками, - ерничают местные борзописцы.

Чуть подальше, в пятидесяти километрах севернее, около озера Комо, на продажу выставлена вилла площадью 600 квадратных метров, под которой есть самое настоящее противоатомное убежище, созданное по швейцарским технологиям и имеющие сертификат и 1 класс защиты.

Правда, учитывая достаточно одиозный, а то и откровенно русофобский, характер вбросившего «новость» издания, таким образом там в очередной раз решили подмочить репутацию Берлускон и заодно попугать итальянцев мифическим ядерным апокалипсисом. Оно и не мудрено, ведь Сильвио Берлускони — один из немногих европейских политиков, кто не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине, призывал найти дипломатическое решение и напрямую увязывал эскалацию с поставками западных вооружений Киеву.