Эротический фильм с участием Мишеля Уэльбека все же выйдет на экраны

Уэльбек уже подавал аналогичный иск во Франции, настаивая, что выход в свет трейлера уже нанес ущерб его личной жизни и опорочил его честь Фото: EAST NEWS

Суд голландского Амстердама отклонил апелляцию, поданную известным писателем Мишелем Уэльбеком. В ней французский романист требовал запретить выход на экраны фильма с его участием.

Ранее Уэльбек согласился сняться в эротическом фильме голландского производства. Авторы называли картину экспериментальной, а 67-летний писатель рассказывал, что принял участие в съемках, «чтобы противодействовать мраку».

Однако, за три дня до запланированного окончания съемок Уэльбек вышел из проекта, объявив, что «его собственная концепция художественного творчества и концепция режиссера картины - радикально противоположны».

На суде среди прочего была зачитана переписка Уэльбека с режиссером Стефаном Руйтенбеком, в которой они обсуждали «произведение искусства, где различие между вымыслом и реальностью принимает форму игры с злобной паранойей врагов».

Также ответчики представили суду письменное согласие Уэльбека на съемки в кинокартине с откровенным контентом, запрет распространялся лишь на попадание в кадр его гениталий.

Истец настаивал, что на момент подписания документов он страдал от депрессии, а также злоупотреблял алкоголем. Но суд не принял во внимание его доводы, отметив, что справки от врача не было предоставлено; также суд отказался определять – в каком состоянии находился писатель в момент подписания договора.

Ранее Уэльбек уже подавал аналогичный иск во Франции, настаивая, что выход в свет трейлера уже нанес ущерб его личной жизни и опорочил его честь. Из-за слушаний в Париже премьера картины была перенесена с 11 марта на более поздний срок.

Ожидается, что картину теперь увидят в мае. Руйтенбек сказал журналистам, что «Мишель наверняка останется доволен увиденным на экране».