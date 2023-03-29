Песков назвал достойным восхищения решение мэра Воркуты принять участие в СВО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 марта, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, вчера мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что уходит в отставку и собирается заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. Его примеру тут же последовали пятеро коллег из той же администрации Воркуты. Глава Коми Владимир Уйба это решение поддержал. Знают ли об этом в Кремле и как оценивают эти воркутинские новости?

Вот что сказал Песков:

- Мы видели сообщение СМИ (по этому поводу. - А.Г.) - безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения.

- И еще хотел напомнить, - продолжил я, - что вы уже однажды комментировали поступок Александра Сапожникова – это бывший мэр Читы, который с ноября служит в зоне СВО и служит достойно. И вот получается, что уже порядка 10 чиновников, по моим подсчетам, ушли на передовую. Не пострадают ли от такого исхода, если он примет массовый характер, наши города?

- Я не думаю.

Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, очень напряженная работа. Вопрос развития нашей страны, вопрос минимизации последствий вот тех самых санкций, которые в отношении нас применяются – это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью.

И это тоже труд, который заслуживает уважения.

- Спасибо огромное за ответы.

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