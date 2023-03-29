Бизнес готов вступить в эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Производители поддержали предложение Минпромторга Фото: Shutterstock

Российские производители безалкогольных напитков поддерживают предложение Минпромторга провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков и готовы в нем участвовать. Ранее Минпромторг России опубликовал проект постановления о проведении в России с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимента по маркировке безалкогольных напитков.

«Наша компания с самого начала успешно маркирует воду, это позволило повысить доверие покупателей к нашим брендам, понимать, как бороться с подделками на рынке и создать справедливые условия конкуренции. Наши традиционные сладкие напитки, линейку которых мы сейчас активно развиваем, также пользуются популярностью, а значит, вопросы доверия к брендам и борьба с подделками остаются актуальными. С учетом того, что все технологии многократно отработаны, мы уверены, что эксперимент по маркировке этих товаров пройдет успешно и эта мера очистит рынок от подделок», - сказал генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин.

В «Очерском заводе напитков» поддерживают инициативу Минпромторга и отмечают присутствие на рынке нелегальных товаров. «Мы всегда предлагаем нашим потребителям только лучшие продукты из лучших ингредиентов. Сейчас, к сожалению, мы видим на рынке фальсификаты, которые производятся из неизвестных ингредиентов, красителей, подсластителей. Это отражается на образе всей отрасли. Поэтому, конечно, мы понимаем необходимость контроля за данным рынком, и готовы приступить к эксперименту по обязательной маркировке средствами идентификации безалкогольных напитков», - прокомментировал инженер по системе менеджмента качества предприятия Денис Лоханин.

На «Корсаковском заводе пива и напитков «Северная звезда» участие в эксперименте назвали хорошей возможностью для бизнеса:

«Когда мы внедряли маркировку воды, были опасения отрасли о наличии оборудования, высокой стоимости внедрения, сложности и так далее. Но благодаря эксперименту отладили процессы и вошли в обязательную маркировку воды в штатном режиме, продолжаем выпускать продукцию. Поэтому обязательно примем участие в эксперименте по сладким напиткам, чтобы все отработать на этапе эксперимента. Это хорошая возможность для бизнеса, так как у нас большая линейка сладких напитков: квас «Корсаковский», «Первый зимний квас», лимонад «Вкусная газировка», энергетики Madforce и другие напитки», - сообщил представитель компании Александр Кондрашев.

Готовы включиться в работу по тестированию маркировки и на лимонадной фабрике «Майкопская». «Благодаря квалифицированной работе сотрудников фабрики мы вступили в маркировку воды в установленные сроки. Минеральная вода «Майкопская», питьевая вода «Оштен» уже выпускаются с кодами маркировки «Честный знак». Также у нас есть линейка безалкогольных напитков «Ранова», и мы готовы вступить в эксперимент по сладкой воде, чтобы потестировать все процессы», - сообщил генеральный директор фабрики Александр Сорокин.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.