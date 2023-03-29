Экспансия или защита интересов: как видят СВО на Западе?

Фото: Александр КОЦ

Через несколько дней Россия, следуя договору о взаимопомощи, начала свою специальную военную операцию по защите народных республик.

С самого начала конфликта западные СМИ, которые якобы претендуют на объективность и нейтральность, с помощью дезинформационной кампании пытались сформировать у читателей и зрителей по всему миру «единственно правильную» точку зрения, отвечающую всем требованиям антироссийского курса НАТО. Отсутствие исторического мышления подчас не дает аудитории понять, что на самом деле происходит на Украине. Однако российская СВО постепенно демаскирует истинные мотивы всех, кто в ней участвует: России, Украины и её спонсоров, и заставляет западную общественность взглянуть на украинские события под альтернативным углом и, возможно, пересмотреть своё мировоззрение.

Угрызения совести

Очевидно, что военное противостояние на Украине началось не в 2022 году. НАТО готовилось к опосредованному вооруженному конфликту с Москвой восемь лет. Альянс занимался саботажем Минских договоренностей, заранее размещал в Восточной Европе сотни единиц техники и увеличивал воинские контингенты, а также обучал и оснащал ВСУ для дальнейшей «решающей схватки» с Россией. Это подтверждается как чередой откровений европейских лидеров, так и мнением экспертов. Согласно специальной справке британского парламента, в рамках операции ORBITAL между 2015 и весной 2022 года Великобритания подготовила 22 тысячи украинских военнослужащих. В 2021 году всплыли неудобные факты об обучении в американской Военной академии в Вест-Поинте неонацистов из организации «Центурия».

«Подоплёкой этой войны стала «натовская экспансия». Это мнение всех высокопоставленных чиновников дипломатической службы США, которые знакомы с Россией и Восточной Европой, – отмечает американский философ Ноам Хомски. – Начиная с 2014 года, после бунта Майдана, США начали открыто, а не тайно, продвигаться к присоединению Украины к блоку НАТО, командование которого отправляло тяжёлое вооружение и заставляло проводить совместные военные учения».

«Западные политики не вправе критиковать действия России на Украине», – добавляет историк. По словам Хомски, Вашингтону, Лондону и Парижу стоит «посмотреть на себя». Как подчеркнул эксперт, именно западные политики устроили «ад» в Ираке и Ливии. «Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века – во вторжении и оккупации Ирака».

Филли Беннис из американского аналитического центра Foreign Policy in Focus также указывает, что Запад сам виновен в том, что спровоцировал Россию. «Всё это – из-за усиления угроз, санкций, развертывания тысяч американских военнослужащих в соседних странах и отправки оружия на десятки миллионов долларов в Украину». В декабре 2021 года российский президент Владимир Путин потребовал от Вашингтона гарантий безопасности в связи с продвижением Североатлантического альянса на восток. Он их не получил, а это означало, что рано или поздно России пришлось бы столкнуться с вторжением НАТО.

По словам американского политолога Джона Миршаймера, Запад хотел сделать Украину своим бастионом на границах России: «Мы фактически перешли красную черту, мы представляли экзистенциальную угрозу для русских, и русские недвусмысленно дали нам это понять. Расширение НАТО на восток, а не «имперские амбиции» вынудило Москву начать специальную военную операцию». Этим и объясняется одна из главных целей России в СВО – обезвредить Украину, которая де-факто превратилась в часть системы Североатлантического альянса.

«Не ждали»

Как показывает время, западные военные эксперты ошиблись почти во всех аспектах вооруженного конфликта на Донбассе. Многие перед началом спецоперации проявили скепсис, не видя у России значимого военного потенциала для её осуществления. Однако затем иностранные аналитики единодушно оставили сомнения относительно боевого потенциала российской армии, а также пересмотрели свою оценку российских военных реформ последнего десятилетия, признав, что они оказались успешнее, чем предполагалось. «Хотя сегодня России не хватает широкой поддержки, которую Украина получила от своих партнеров, она оказалась сильнее, чем думали многие. Её армия, экономика и верховный лидер кажутся вполне стабильными», – пишет американский журнал Foreign Affairs.

Если первые несколько месяцев западные медиа намеренно не замечали успехов России в боевых действиях на Украине, то спустя время Запад начинает признавать эффективность ВС РФ. «Послушать СМИ, так Украина разгромила гораздо более мощные Вооружённые силы России. Хотя русские, по сути, взяли под контроль огромную часть Восточной Украины», – недоумевает независимая журналистка из США Гленн Гринвальд. С ней соглашается итальянский журналист Марко Травальо. Он подверг критике публикации в европейских СМИ, в которых распространяют недостоверную информацию о российской армии и о том, что она якобы терпит поражение на Украине.

На провалы украинской армии указал в интервью Welt немецкий генерал в отставке Клаус Виттман. «Давление со стороны Российских вооружённых сил усиливается. Они собирают всё, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. Нужно быть реалистами: российская огневая мощь намного выше», – констатирует представитель Бундесвера.

Фото: Александр КОЦ

Россия против всех

Как заявил в ходе своего выступления на Совете по международным делам экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти, на сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу Киева.

«До сих пор СВО – это процесс постепенного продвижения России и изменения линий соприкосновения, – отмечает американский геополитический аналитик Брайан Берлетик. – «Постепенного» – потому что в условиях современной войны невозможно просто мчаться по полю боя через защищаемую территорию. Это бы привело к огромным потерям и поражению. Так пытается действовать Украина, чтобы получить хоть что-то временное для демонстрации после нескольких месяцев отступлений и неудач».

Тем не менее, не стоит забывать о том, что в конфликт на Украине полностью вовлечены США и НАТО, которые напрямую влияют на ход боевых действий. Вашингтон, Лондон и Брюссель рассматривают для поставок Киеву все более смертоносные системы. Стратегия Запада по передаче ресурсов Украине не нова: оружие третьих сторон чрезвычайно распространено в современной войне, а эскалация конфликта поставщиков не особо пугает.

Когда заходит речь о военно-техническом оснащении ВСУ, то речь идёт, прежде всего, о тоннах оружия советского производства. Самые большие отгрузки вооружений времён СССР сделали страны Восточной Европы, ранее входившие в Варшавский договор, а теперь ставшие членами НАТО. Танки и артиллерию Украине передала Чехия, гаубицы – Эстония, вертолеты Латвия и Словакия, боевые машины пехоты и снаряды для ракетных систем залпового огня «Град» прибыли из Польши.

К слову, украинская армия воюет и современным западным оружием –это ракетные системы HIMARS, ракеты HARM, БМП Bradley и САУ Caesar. На вооружении ВСУ имеются не только боевые, но и разведывательные дроны, которые им предоставили западные кураторы. В дополнение Киев получает спутниковые и разведывательные данные как из США, так и из Великобритании.

«Оружие США не позволило России победить, а Украине – проиграть, – заявил Уильям Астор, подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США. – Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты еще летом». Историк Энн Эпплбаум в своей статье для издания The Atlantic также утверждает, что если бы не глобальная финансовая поддержка США, оказываемая киевским властям, то российские войска скоро оказались бы на границе с Польшей, а НАТО погрузилась бы в хаос.

Прощай, оружие

Вместе с тем, наблюдающееся сокращение поставок Киеву натовских передовых систем вооружения грозит украинской армии катастрофическими последствиями. Так, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра говорит о проблемах с запасами оружия у НАТО. «Темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется сокращать поставки», – допускает бригадный генерал вооруженных сил США Марк Киммитт.

Оборонные заводы США и Евросоюза изо всех сил пытаются увеличить производство оружия, однако прекращение Москвой поставок российских энергоносителей в Европу привело к росту производственных затрат, что затрудняет процесс восполнения запасов. Помимо истощения арсеналов, оставшихся по наследству от СССР, и сокращения поставок зарубежной техники и вооружений, ВСУ сталкиваются с невозможностью правильно использовать и ремонтировать переданное им оборудование. «Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта», – пишет редактор The Economist Шашанк Джоши.

Доктор Балинт Сомкути, венгерский военный историк и эксперт по вопросам безопасности, отмечает, что в последние месяцы Украина загнала себя в сложную ситуацию. «Мы все чаще слышим, что украинцы очень хорошо воюют, но они все больше и больше отступают. Поставки немецкого и американского вооружения подходят к концу. Рано или поздно украинские солдаты поймут, что смогут выжить только если сложат оружие, вернутся домой, и сохранят украинский народ».

В целом, всё идёт к тому, что Евросоюз больше не сможет поддерживать Украину в полном объеме. То же касается и Соединённых Штатов. Как утверждают журналисты Politico, в США уже нет былой поддержки долгосрочной помощи Украине: «Да, США помогают Украине, но этой помощи недостаточно. Дают, но не все то, что обещают. И так после каждого «Рамштайна». А где сейчас все эти F-16 и ленд-лизы?».

«США сегодня испытывают огромные проблемы – от разорения банков и инфляции до вовлеченности в конфликт на Украине, – подтверждает американский военный эксперт Гарри Табах. – Поэтому на предстоящих президентских выборах главный вопрос будет не в том, как помочь Киеву, а как спасти себя». Для ВСУ, которые критически зависят от военной и денежной помощи Запада, – это, без сомнения, крайне скверная новость.

Новая тактика приносит плоды

По мнению многих западных экспертов, сейчас ситуация на Донбассе складывается в пользу русских. По информации The Wall Street Journal, украинская сторона несет огромные потери на направлении Артемовск – Соледар, и силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления, стремительно тают.

ВС РФ, тем временем, по ходу спецоперации перешли от тактики широкого наступления к взятию отдельных городов. Россия не тратит боевую мощь с пехотой и танками, а собрала свою артиллерию и именно так добивается результатов.

«Российские стратегические решения начинают обретать военный смысл. Частичная мобилизация резервистов укрепила российские силы на фронте. Российская армия выводит из строя энергосети Украины, тем самым лишает ВСУ возможности использовать системы ПВО, управления и сбора разведданных. А вывод российских войск из Херсона в ноябре спас российские боеспособные части от уничтожения и высвободил их для действий в других местах», – отмечают в Foreign Affairs.

Сейчас боевые действия ведутся в основном на востоке Украины, где плотность населения меньше, а российские войска хорошо окопались и увеличили свою плотность. Если в сентябре, когда Украина наступала, соотношение на фронте было, примерно, на 800 тысяч активных штыков Украины всего 160 – 180 тыс. российских военных, то сегодня ситуация изменилась. Соотношение таково, что задействованная украинская армия превосходит контингент ВС РФ всего на 20%, что уже не является серьёзным стратегическим превосходством.

Россия также одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя ее артиллерию. Согласно докладу Королевского института оборонных исследований, российские средства радиоэлектронной борьбы лишили Украину преимуществ в ведении разведки. Теперь Россия применяет свои средства РЭБ в полной мере с целью обнаружения и нарушения работы украинской системы связи. Это помогает ей в реализации стратегии постепенного овладения территорией, для чего она использует свое преимущество в артиллерии, составляющее 10 к 1.

Право на самоопределение

Дополнительный повод для раздумий и дискуссий у иностранных экспертов вызывают референдумы об окончательном вхождении в состав России Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Аналитики сходятся во мнении, что благодаря приобретению новых территорий Россия усилит свою мощь и безопасность как за счет дополнительного человеческого ресурса, так и богатого промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

«Россия расширится за счет присоединения новых регионов. Это определенно станет главным историческим событием со времен Второй мировой войны. Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области будут частью российской территории, что позволит использовать для их защиты ядерное оружие, как тактическое, так и стратегическое», – пишет ливанская газета Al Binaa. Важно отметить, что ряд иностранных наблюдателей не заметили каких-либо провокаций в ходе референдумов и заявили, что их национальные СМИ искажают действительность, освещая события на Донбассе.

Процесс принятия в состав России четырех новых субъектов федерации вызвал полемику среди иностранной аудитории. И если западная элита предсказуемо отвергает «легитимность» референдумов и заявляет о непризнании результатов голосования, то у простых интернет-пользователей происходящее вызывает неподдельный интерес и, в какой-то степени, некоторую зависть по отношению к России и её решительному руководству.

«Украина и ее союзники, СМИ, политики, эксперты всех мастей и простые граждане могут и дальше осуждать, угрожать, вводить санкции. Это простое признание своего бессилия. Потому что, если бы Запад на самом деле мог помешать русским отвоевать и вновь русифицировать 20% территории Украины, эти территории не стали бы российскими», – пишет пользователь с ником Pr Morbius.

«Генеральный секретарь ООН Гутерриш заявил о непризнании референдумов. Между тем генсек ООН в случае спора между членами организации ни в коем случае не должен сразу принимать чью-либо сторону. Но самое серьезное заключается не в том, что г-н Гутерриш ставит свое мнение выше своего долга. Самое серьезное в том, что он лишает народы права на самоопределение», – резонно замечает пользователь Gyann.

Японский специалист по международным отношениям Ёдзи Камэяма отмечает, что отныне для России защита присоединённых народных республик – Донецкой и Луганской – это защита самой России, и является основной обязанностью и долгом нации. Итальянский генерал Бертолини, в свою очередь, также заявил, что после референдумов «атакующие украинцы», посмевшие посягнуть на новые территории РФ, будут иметь дело с российскими ядерными силами.

Особенно сильно западную прессу обескуражил недавний приезд российского президента в Мариуполь. Российский лидер без кортежа проехался по улицам освобожденного города за рулем автомобиля, пообщался с местными жителями, посетил знаковые места и осмотрел новые районы. Многие иностранные издания посвятили обширные материалы поездке российского лидера. Американский телеканал CNN назвал её «вызовом» и «дерзким шагом».

«Этот визит был демонстрацией решимости Путина продолжать разгром Украины в преддверии приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, важнейшего экономического партнера России», – пишут обозреватели The New York Times. Поездка показала, что президент «морально поддерживает российских солдат», указывает нью-йоркская газета.

В Институте по изучению войны допустили, что поездка Путина в Мариуполь была направлена на то, чтобы исключить всякую мысль о возможном украинском контрнаступлении.

Колумнист испанского издания La Vanguardia Гонсало Арагонес считает, что Владимир Путин хотел показать, что он «прилагает усилия для восстановления города». Журналист также обратил внимание на слова вице-премьера Хуснуллина, который заявил о планах завершить предварительную реконструкцию Мариуполя к концу года.

Для читателей британского издания Daily Mail визит Путина в Мариуполь стал полнейшей неожиданностью на фоне бесконечного потока западной пропаганды о «проблемах русских» на СВО. Британцы назвали возрождение города и его посещение Путиным признаком уверенности РФ в успехе.

Санкции во благо

В целом, в Европе нарастает сопротивление НАТО и их участию в военном конфликте на Украине. Все больше и больше людей понимают, насколько абсурдно утверждение о том, что Россия пришла уничтожить Украину, а затем нападет на Европу. Энергетический кризис и инфляция в Великобритании и ЕС, ставшие результатом недальновидной стратегической политики их властей, открыли глаза многим гражданам Европы на реальную геополитическую картину мира. Агентство Bloomberg со ссылкой на опросы общественного мнения сообщает об уменьшающейся решимости европейцев поддерживать Украину в условиях ухудшения экономической ситуации в собственных странах.

Не удивительно, что введение Западом жестких антироссийских санкций спровоцировало эффект бумеранга – они ударили по Евросоюзу сильнее, чем по России. Дело в том, что санкции вводились на фоне обострения системных проблем в мировой экономике (падение темпов прироста глобального ВВП с 6% в 2021 г. до 2,7% в 2023 г.) и жестко давления на Европу со стороны США, чтобы Старый Свет полностью разрушил торгово-экономические связи с Россией и переформатировали национальные энергорынки.

«Стратегически недальновидное и политически жалкое самопожертвование европейских стран ради каких-то «высоких целей и ценностей» на Украине, войны с которой можно было бы избежать, если бы Запад, вместо высокомерия, проявил чуть больше доброй воли, едва не превратило европейские страны в страны в Третьего мира», – откровенно заявляет хорватский аналитик Зоран Метер.

Западные аналитики предсказывали, что ВВП России сократится на 15%, а ее экономика рухнет. Но сегодня всё меняется. По сути, это Россия вводит санкции, ограничивая поставки природного газа странам блока. Экономика Европы оказалась в беспрецедентном энергетическом кризисе и погрузилась в глубокую рецессию. «Москва очень эффективно использовала энергетическое и зерновое «оружие» в ответ на западные санкции вследствие проведения спецоперации на Украине», – делится наблюдением Тугрул Чамаш, турецкий эксперт по международным отношениям.

Всё это уже привело к резкому росту инфляции (с 2,6% до 5,7%), стоимости энергоносителей (нефть – на 30%, природный газ – на 95%, уголь – на 100%) и продовольственных товаров (более чем на 20%). Добавьте к этому необходимость фактически полностью перестраивать европейский ВПК, ранее рассчитанный на работу в условиях существующих ограниченных мощностей (они создавались для обеспечения потребностей национальных вооруженных сил в отсутствии крупномасштабных конфликтов). И получите дополнительную нагрузку на и без того находящуюся на грани выживания экономику.

«Санкции США против России – лучшее, что с ней случилось за последние десятилетия, – уверен ведущий американский экономист Пол Крейг Робертс. – Санкции вынудили Кремль сделать то, что руководство давно должно было сделать самостоятельно: отстраниться от попыток выстроить экономические и политические отношения с Западом, чьи господствующие военные и внешнеполитические доктрины провозглашают Россию «главным врагом, который должен быть уничтожен».

Обновлённая Россия, избавившаяся от диктата западных монополий и укрепившая свои позиции на международной арене, при поддержке союзников приступает к монтажу нового мирового порядка. И этот новый миропорядок возникнет не на Западе, запятнавшем себя колониальным прошлым и разрушением сильнейших и богатейших государств, а в других частях света. Итальянский генерал Фабио Мини отмечает, что будущее – за Россией, Китаем, Индией, Бразилией, Аргентиной, ЮАР и арабскими странами – они уже представляют три четверти населения мира и намного более половины его экономического потенциала. Эти новые игроки на авансцене мировой политики отказываются от навязанных Западом правил и предлагают свои альтернативы, зиждущиеся на принципах многополярности и равной и неделимой безопасности.