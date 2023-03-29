Королевская семья скрывала от принца Гарри прослушку: герцог выдвинул новые скандальные обвинения

Герцог лично явился в суд Лондона, чтобы обвинить в сломанной молодости два крупнейших медиахолдинга Фото: REUTERS

Принц Гарри продолжает вытряхивать бабушкины шкафы, демонстрируя все новые скелеты Букингемского дворца, попутно сражаясь с английскими таблоидами, которые негласно объявили войну принцу-бунтарю. Ради защиты своего честного имени, Гарри прибыл в Лондон, в Высокий суд, который будет рассматривать дело против издателей газет Daily Mail и Mail on Sunday - компании Associated Newspapers.

В материалах, которые были представлены герцогом Сассекским, говорится, что таблоиды с юных лет вводили Гарри в заблуждение своими материалами, якобы намекая, что источниками оскорбительной и сомнительной информации о принце могли быть члены королевской семьи или его друзья. Принимая статьи Daily Mail за чистую монету, принц прекратил из-за этого общение со многими близкими. Он стал подозрителен, его стала преследовать паранойя.

Кроме того, он обвинил издательство в том, что они незаконно добывало информацию, в частности, прослушивая стационарные телефоны, взламывая почту, перехватывая сообщения по голосовой почте, а также пользовались данными о кредитных картах.

Во время слушаний в суде Гарри обвинил королевскую семью в том, что она скрывала от него информацию о прослушивании его телефона другим медиахолдингом - News Group Newspapers. Компания выпускает популярные британские таблоиды The Sun и Mirror, а владельцем NGN является медиамагнат Руперт Мёрдок. Виндзоры боялись, что Гарри, узнав об этом, подаст на NGN в суд и придаст делу лишнюю огласку.

- Королевская семья без сомнения, на протяжении долгого времени утаивала от меня информацию о прослушивании телефона NGN, и это стало ясно только в последние годы, когда я подал собственный иск, пользуясь различной юридической консультацией и представительством, - заявил в суде принц Гарри.

По его словам, не исключено, что жертвами NGN могли быть и другие члены королевской семьи, но предъявляли ли они претензии к медиахолдингу или нет, Гарри не знает.

- Между нами никогда не было общей дискуссии о том, кто подал иски, поскольку каждый в Фирме (королевской семье - ред.) изолирован. Существует заблуждение, что мы все постоянно общаемся друг с другом, но это неправда, - заключил герцог.

Он напомнил, что после смерти принцессы Дианы, Виндзоры решили придерживаться политики «никогда не жаловаться, никогда не объяснять».

- Альтернативы не было, я был вынужден принять это, - добавил Гарри. За свою семью и личное пространство он стал бороться только после свадьбы с американской актрисой Меган Маркл. Тогда же началась череда судебных разбирательств, инициированных Гарри.

Принц Гарри далеко не единственный истец в деле против Associated Newspapers. Свои показания предоставили певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэйди Фрост, баронесса и активистка Дорин Лоуренс. Все они обвиняют Associated Newspapers в незаконных действиях и причиненном вреде.