Аптека онлайн: безопасно ли покупать лекарства в интернете?

Безопасно ли приобретать препараты онлайн, каковы плюсы и минусы таких покупок – разберемся.

Спрос на покупку лекарств в интернете растет

Согласно данным исследовательского агентства RNC Pharma, рынок электронной фармы за прошлый год вырос на 40,3% процента, достигнув 294,6 миллиардов рублей. Драйверами роста, в первую очередь, стали цена, ассортимент и удобство. Онлайн-сервисы по заказу и доставке лекарств дают потребителям возможность выбирать препараты и товары для здоровья из максимально широкого ассортимента по максимально выгодной цене. Покупки медикаментов по интернету набирают популярность и в регионах.

«Активно происходит цифровизация населения, сменяющие друг друга поколения все увереннее пользуются Интернетом и современными технологиями. Переход покупательского опыта из офлайна в онлайн неизбежен. Люди будут стремиться к снижению затрат времени на поиск и приобретение лекарств, ожидание получения заказов. Стандарты работы онлайн-ритейла будут только эволюционировать», - подтверждает тенденции руководитель маркетплейса здоровья «Здравсити» Даурен Абеуов.

Плюсы и минусы покупки лекарств онлайн

Плюсы:

1. В интернет-аптеках, как правило, выгодные цены, в том числе в совокупности с программой лояльности и промокодами.

2. На сайте можно легко сравнить цены и выбрать лучшее предложение.

3. Виртуальная витрина вмещает кратно больший ассортимент, чем представлен в обычной аптеке. Например, на «Здравсити» можно найти свыше 59 тысяч наименований лекарств и сопутствующих товаров для здоровья и красоты.

4. Удобно забронировать редкие лекарства без потери времени на поиск.

5. В аптечных онлайн-сервисах можно выбрать препарат как по названию, так и по действующему веществу, производителю или симптому. Также предусмотрена возможность получить консультацию специалиста – есть чат с фармацевтом, когда, например, нужно подобрать аналог.

6. Получить заказ в удобное время в удобном месте, в том числе с помощью курьерской доставки. Не нужно никуда ехать, тратить силы и время. Возможны варианты экспресс-доставки от 30 минут, а также бронирования - можно забрать в выбранной аптеке через час. К слову, у уже упомянутого аптечного сервиса есть более 26 тысяч партнерских аптек по всей России, где можно забрать заказы.

Минусы:

1. Доставка редких лекарств может занять несколько дней. Когда вопрос безотлагателен, тогда лучше объездить аптеки и купить.

2. Есть порог для бесплатной курьерской доставки – так, на той же онлайн-аптеке за доставку заказов до 1499 руб. придется заплатить 199 руб. Впрочем, стоимость оказывается несущественной, когда лекарства закупаются впрок для семейной аптечки или на курс лечения.

Интернет-аптека: есть ли гарантии?

Прежде всего онлайн-аптека должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность. Для дистанционной продажи, плюс к этому, нужно получить специальное разрешение от Росздравнадзора, которое выдается при условии наличия сайта или мобильного приложения, складов для хранения заказов, оборудованных в соответствии с правилами хранения лекарств, курьерской службы. Также должна быть возможность приема банковских карт и электронных платежей в месте доставки товара и т.д.

Работа онлайн-аптек строго контролируется. Вся информация об оплаченных лекарствах вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Проверить, работает ли электронная аптека легально, можно на сайте Росздравнадзора в разделе «Электронные сервисы». В Реестре выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом нужно набрать название сайта.

Дистанционно продавать и привозить курьерами на дом можно только безрецептурные препараты, аптечную косметику и медицинскую технику для дома. Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами только стартует – пока лишь в Москве, Московской и Белгородской областях. Массовой выписки электронных рецептов еще нет, так что такие товары можно заказать онлайн с доставкой в ближайшую аптеку, для получения потребуется предъявить рецепт.