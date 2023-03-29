Российские ученые и студенты отправятся открывать тайны Арктики

Фото: Юлия СМИРНОВА

Летом 2023 года в Северный Ледовитый океан отправится экспедиция Арктического плавучего университета - 55 российских ученых, аспирантов и студентов на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

Фото: Юлия СМИРНОВА

Маршрут - как из книжки про полярных путешественников-первооткрывателей: Ледяная гавань, мыс Желания, Оранские острова… Собственно, и участники экспедиции будут первооткрывателями. Климатических изменений, которые происходят в Арктике быстрее, чем где-либо на планете. Всех нюансов жизни полярных животных и птиц. Новых холодоустойчивыж микроорганизмов (в науке их называют экстремофилами, или психрофилами), способных бороться с бактериями.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Плавучий университет - уникальная российская образовательная технология, нигде в мире такого нет. Ее суть - в обучении через исследования. Студенты и аспиранты вместе со взрослыми именитыми исследователями отправляются в реальную научную экспедицию со своими проектами, отбирают пробы, проводят эксперименты. С восхищением смотрят на китов за бортом и с опаской - на белых медведей на берегу. Узнают историю освоения этих суровых мест: к Мысу Желания на самом северном краешке Новой Земли поморы ходили на деревянный судах сотни лет назад, а во время Великой Отечественной войны советские метеорологи справились с атаками немецких подводных лодок. В Ледяной гавани зимовал Виллем Баренц. А у Земли Франца-Иосифа в этом году юбилей - архипелаг был открыт 150 лет назад.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Арктический плавучий университет уже 11-й год подряд организуют Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при поддержка Русского географического общества, национального парка «Русская Арктика» (большая часть экспедиции проходит по его территории) и правительства Архангельской области. Экспедиция 2023 года проходит в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете

Фото: Юлия СМИРНОВА

- Арктический плавучий университет отправится в Баренцево море, к архипелагу Новая Земля, Оранским островам, островам Колгуев и Вайгач. Даты экспедиции - с 23 июня по 12 июля, возможно, продлим до 16 июля, чтобы было больше возможностей для высадок на берег и исследований в море. Надеемся, что ледовая обстановка позволит высадиться также в южной части Земли Франца-Иосифа - это важно для нас в год 150-летия открытия архипелага, - рассказал «КП» руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет», директор Института стратегического развития Арктики Александр Сабуров. - Приглашаем к участию в экспедиции всех исследователей, чьи научные интересы связаны с Арктикой. В частности, с состоянием арктических экосистем, микробиологией, изучением морских млекопитающих, арктической флоры и фауны, климатических изменений, адаптации организма человека к условиям высокоширотной Арктики. Планируем исследования загрязнения окружающей среды - это и морской мусор, и тяжелые металлы. Надеемся, что в этом году будут новые темы - в частности, исследование подводной части прибрежных экосистем Баренцева моря. Возможно, удастся поработать на ледниках.

Фото: Юлия СМИРНОВА

А теперь - о том, как стать участником. До 5 апреля исследователи, аспиранты и студенты из всех регионов России, могут подать конкурсную заявку на участие в экспедиции. Желающим необходимо заполнить электронную заявку на странице соответствующего конкурса, там же - требования к потенциальным участникам

- конкурс Северного (Арктического) федерального университета среди исследователей, в нем могут принять участие в том числе аспиранты из любых регионов.

- конкурс Русского географического общества для учёных, аспирантов и студентов из всех регионов России.

- Сейчас прорабатывается вопрос проведения второй экспедиции Арктического плавучего университета на судне «Михаил Сомов» с научными работами на Земле Франца-Иосифа. Для участия в этой экспедиции будет объявлен отдельный конкурс, - уточняет Александр Сабуров.

Фото: Юлия СМИРНОВА

В 2023 года планируются и другие рейсы плавучих университетов. Экспедиции Института океанологии РАН и МФТИ, а также МГУ отправятся в Карское море. Плавучий университет МГУ Class@Baikal будет работать на Байкале. Балтийский федеральный университет проведет исследования на Балтике, а Тихоокеанский плавучий университет совершит научный рейс на Камчатку. И на Волге студенты вместе с учеными будут заниматься актуальными проектами.