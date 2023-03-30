«Ползла вместе ними, а рядом взрывались снаряды»: Медсестра рассказала, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников

Кристина находится в зоне СВО уже больше года ФОТО: соцсети

- Я не считаю себя героем, - скромно говорит 27-летняя тульская медсестра Кристина Ким.

Стройную, красивую брюнетку действительно сложно представить с автоматом в руках на поле боя, но для подвига он ей и не понадобился. Хрупкая с виду девушка больше года находится в зоне СВО, где спасает жизни раненным бойцам. Иногда это приходится делать, рискуя собственной безопасностью. Во время очередного обстрела под летающими вокруг пулями и снарядами Кристина вытащила на себе с поля боя 12 десантников. За это и другие подвиги президент России Владимир Путин наградил ее медалью Суворова.

Младший сержант, медсестра 39-го отдельного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кристина Ким во время вручения медали Суворова в Кремле. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

«ВСЕ ЭМОЦИИ ОБНУЛИЛИСЬ»

- У нас в семье не было медиков. Все военные и юристы. Мне хотелось как-то разбавить своей профессией нашу семью, поэтому пошла в медицину. Честно, выбирала между ней и художественной гимнастикой, - вспоминает Кристина. – В 2015 году закончила медицинский колледж. Папа у меня военный, поэтому эта сфера меня всегда привлекала: режим, серьезность, красивая форма. Предложили устроиться в военный госпиталь, так я и стала военным медиком.

Как бы не отговаривали близкие, Кристина все равно возвращается на службу ФОТО: соцсети

Отговаривать Кристину родные не стали, да и делать это было бесполезно – девушка с характером. Но когда началась спецоперация, поддержка и одобрение родных сменились на волнение и беспокойство. Слишком опасно. Девушка слишком молода.

- Близкие переживают до сих пор, но сделать ничего не могут, остается только ждать и верить, что все будет хорошо. Напутствия дают, но все-таки хотят, чтобы я занималась другим делом, - говорит Кристина Ким. - Многие сейчас советуют поменять работу, потому что переживают за меня, за мою жизнь. Но менять я ничего не планирую. Все будет, как будет.

С такой уверенностью Кристина отправилась на СВО. Уже в марте она попала под первый обстрел. Стреляли прямо по ее госпиталю.

- Мы стояли под Гостомелем, это было киевское направление. Госпиталь был в центре, его окружали наши военные ребята. Я думала, что все у нас будет хорошо, что госпиталь – это не главная цель, - вспоминает военная медсестра. – Но, как оказалось, госпиталь и был самой главной целью.

Этот день Кристина до сих пор вспоминает с трудом, хотя пережила уже далеко не один такой обстрел. Но этот отличался тем, что девушка впервые в жизни подумала, что ее жизнь может оборваться.

- Было очень страшно. Никому не желаю такого в жизни испытать. В тот момент даже не было никаких эмоций, они все обнулились. Я думала, что это конец. В голове были только родные и близкие, - говорит Кристина.

Домой за все время спецоперации Кристина ездила лишь дважды ФОТО: соцсети

Но даже в тот момент медсестра не задумывалась, что выбрала неверный путь.

- Много я всего увидела. Раненных, больных. Но если мне суждено сейчас помогать бойцам, то я буду это делать, - уверяет девушка.

«МЫ ПОЛЗЛИ, А РЯДОМ ВЗРЫВАЛИСЬ СНАРЯДЫ»

Во время очередного обстрела госпиталя Кристина выбежала из окопа, чтобы перенести в укрытие раненных десантников.

- Госпиталь начали обстреливать, мы спрятались в окопы. Рядом было военное подразделение. Стреляли в нас - медиков, а попадали в них. Много ребят-десантников пострадало. Мы выползли, и я побежала им помогать. К сожалению, многие из ребят погибли, но многим мы успели помочь, - вспоминает Кристина Ким.

Глядя на хрупкую девушку, не скажешь, что она способна на такой отважный поступок ФОТО: соцсети

Раненых нужно было донести до госпиталя, где им могли оказать помощь. Но обстрел не прекращался. Несмотря на это, Кристина бросилась к ним, пока рядом взрывались снаряды.

- Я действовала на адреналине. Все это время нас продолжали обстреливать, потому что пытались попасть в госпиталь. Пули и снаряды летели сверху. Они взрывались рядом, когда мы ползли или бежали, - говорит Кристина. – Вытаскивала людей, как могла. Если человек еще мог идти, то помогала добежать, дотаскивала. Если был ранен в конечности, то ползла вместе с ним. Перетаскивать их было очень тяжело. Они сами тяжелые мужчины плюс экипировка на них, экипировка на мне. Конечно, я в этот момент и ругалась тоже, было очень сложно. Но я не думала о том, что мне страшно, что можно их бросить. Я думала только о мальчиках, которым нужно помочь, потому что это чьи-то сыновья, мужья. В таких условиях мы одно целое и должны поддерживать друг друга.

За этот подвиг девушку наградили медалью Суворова ФОТО: соцсети

В тот день из-под обстрела хрупкая медсестра вытащила 12 мужчин. Кристина признается, что когда все, наконец, закончилось, эмоции вырвались наружу.

- Когда это все закончилось, когда мы им помогли, я разревелась. Мы справились, - вздыхает девушка. – К сожалению, никого из тех 12 бойцов я больше не видела.

«ВОЕННЫЕ ОТВЛЕКАЛИ РЕБЕНКА, ЧТОБЫ ОН НЕ ПЛАКАЛ»

На счету медсестры это далеко не первые спасенные жизни. Когда вокруг тебя почти круглосуточно слышны выстрелы и взрывы, нужно быть готовой помочь в любую минуту.

- У нас как-то была эвакуация. Мы перевозили раненных ребят и ехали из одной точки в другую на специальной санитарной машине. Мы не должны были по дороге останавливаться. Но когда я увидела, что рядом обстреляли машину, а в ней маленький мальчик, я не могла не остановиться. Мы захватили с собой мальчугана, внутри санитарной машины начали его перевязывать. Ребята раненные, которые там находились, отвлекали его, чтобы он не плакал, - рассказывает Кристина Ким.

Этому мальчику на тот момент было всего 4 года. Благодаря той остановке санитарной машины он остался жив. Своих детей у Кристины еще нет, как и супруга. Сердце девушки свободно, но пока ее это устраивает.

Девушка верит, что после спецоперации встретит свою любовь и создаст семью ФОТО: соцсети

- Работа сказывается на личной жизни. До СВО можно было погулять, встретиться, выпить кофе, насладиться хорошей жизнью. А сейчас ты круглыми сутками работаешь, видишь больных мальчиков, всю тяжесть ранений. Очень сложно представить себя в роли чьей-то девушки или жены. Наверное, хорошо, что у меня своей семьи нет сейчас, потому что она бы находилась далеко от меня, - говорит красавица. - У меня много товарищей, у которых остались семьи дома. Это очень тяжело, доходит вплоть до разводов, поэтому я благодарна, что переживаю сейчас только за солдат и раненных. Когда все закончится, хотелось бы создать свою семью. Этого хотелось бы пожелать и другим.

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