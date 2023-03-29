Эмиль чудом вернулся с того света после двух клинических смертей. Но на реабилитацию у семьи нет денег

Это случилось в мае прошлого года. Мальчишеская компания одноклассников, счастья – через край! Ведь школа позади, впереди институт, взрослая жизнь, мечты, мечты… Не было ни алкоголя, ни бешеной скорости - только избыток радости и юношеская самоуверенность. Набились в машину друга, решив прокатиться по району. Шел дождь, дорога оказалась слишком скользкой, и парень сидевший за рулем не справился с управлением – въехали в столб. Все ребята отделались легким испугом и синяками. Эмиль же - словно принял весь удар на себя - перелом позвоночника, две клинические смерти, операционный стол, шестичасовая операция и пять месяцев в реанимации. Врачи долго не решались обнадежить серых от горя родителей. Все боялись, что не выкарабкается парень. Но он выжил. Интеллект не пострадал. Вот только тело стало неподвижным, полностью парализованным.

Это полностью изменило жизнь всей семьи Таймасовых. Теперь весь день Эмиля расписан по минутам, похлеще, чем в школе – занятия, массажи, снова занятия – только так есть шанс снова встать на ноги. Мама была вынуждена уволиться с работы, чтобы ухаживать за сыном. Сестра, чтобы помогать маме, так же обучилась искусству сиделки и редко выходит из дома по своим делам. Папа же напротив, теперь появляется дома редко, так как работает круглые сутки. Ведь всем им нужно на что-то жить.

А жить стало очень сложно. Увы, никто, из сидевших в машине с Эмилем ребят, а точнее их родителей, не предложил помощи. Даже семья виновника аварии. На то, чтобы вытащить сына с того света, ушли все деньги, отложенные родителями на учебу обоих детей. Но запасы быстро кончились. Вывернуты все карманы и использованы все возможности взять в долг. Помощи ждать неоткуда.

Эмиль работает, как вол, делает все, что только от него зависит. Но этого слишком мало. «Сейчас будущее мальчика зависит только от качества реабилитации – твердят врачи. – Домашние занятия не помогут, необходимо подключать профессиональных реабилитологов!» И, как всегда, все срочно, сейчас, пока мышцы не атрофировались полностью. Надежда остается только на милосердие людей. Два непрерывных курса, которые помогут Эмилю «оживить» руки, будут стоить 446 000 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Таймасов Эмиль"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://pomogi.org/stories/tiymasov_emil/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810022000000423

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Кор.счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Эмиля Таймасова.