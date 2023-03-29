Мусоровозы Ленинградской области поделятся с РЭО маршрутами вывоза отходов

РЭО заключил с регионом соглашение о передаче данных по вывозу отходов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по мониторингу транспортировки ТКО. Российский экологический оператор заключил соглашение с регионом о передаче данных о вывозе отходов. Проект поможет отследить весь путь, который проделывает мусор – от сбора до момента обработки. В Ленинградской области к программе дополнительно подключат более 200 мусоровозов.

В рамках проекта на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки устанавливаются специальные устройства. Данные с них поступают специалистам РЭО. Полученная информация позволяет отследить весь жизненный цикл мусора: эксперты определяют, как менялся вес отходов, какой объем ТКО мусоровоз привозит на объект. Результаты исследования помогут установить фактические пути перемещения отходов, и в конечном итоге, снизить затраты на транспортировку мусора. Эксперимент также позволит сделать более эффективной работу системы обращения с ТКО в каждом конкретном регионе.

«Проект, который дает возможность проследить весь путь твердых коммунальных отходов, логично вписывается в федеральную реформу системы обращения с ТКО, - рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. - В регионе последовательно реализуются все задачи реформы: постепенный отказ от использования полигонов, выстраивание системы переработки отходов, создание культуры раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде».

Кроме Ленинградской области к эксперименту РЭО присоединились региональные операторы Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, Республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа.

Напомним, Ленинградская область вошла в число регионов, где в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков по переработке мусора. На их базе будут организованы предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодную переработку до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Максимальное количество отходов при этом должно превращаться во вторсырье и полезные компоненты, которые затем можно будет вновь использовать в производстве. Такой подход позволит сократить количество мусора и замедлить рост полигонов и свалок в стране. Проект «Экономика замкнутого цикла» правительство России включило в перечень инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Кроме Ленинградской области экотехнопарки появятся в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.

Ранее Российский экологический оператор назвал регионы-лидеры по решению проблем с вывозом отходов. Ленинградская область по итогам 2022 года вошла в ТОП-10 наряду с Санкт-Петербургом, Московской и Самарской областями. В рейтинг попали регионы с самым большим количеством решенных обращений жителей в сервисе «РЭО Радар». В большинстве случаев поводом для тревожных сообщений становились нарушения сбора мусора и стихийные свалки. По данным РЭО, в Ленинградской области было решено 73% таких проблем.