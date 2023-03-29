«Мне это не нравится»: Бывший муж Гагариной вышел из себя из-за любовника певицы

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись после шести лет брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года после шести лет брака. Говорят, причиной их расставания стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым сотрудничала звезда. Все это время Дмитрий не высказывался о новом избраннике бывшей жены. И только сейчас дал волю эмоциям. В соцсетях подписчики написали ему: «Почему Полина опять рядом с Чиняевым, невыносимо на это смотреть».

Исхаков опубликовал на своей странице вопрос фолловеров и написал развернутый ответ. Бывший муж Гагариной дал понять, что все происходящее в личной жизни экс-супруги его теперь не касается.

«Как же вы меня, как бы сказать помягче, утомили. В надежде, что это увидят все фанаты и фан-клубы и передадут друг другу! За последние дни я получил много сообщений в разных мессенджерах и площадках с разными просьбами что-то передать или сказать Полине Гагариной. И это продолжается несколько лет, и я молчал или игнорировал. Понимаю, как все это работает и, возможно, нужно было время. Но, друзья, имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать, кричать, умолять, просить и т.д. о Полине Гагариной, даже из самых светлых чувств и побуждений. Рассчитываю на ваше понимание», - написал Исхаков.

В соцсетях Дмитрий ответил на вопрос подписчиков по поводу нового избранника экс-супруги.

Единственное, что сейчас волнует Дмитрия, это благополучие его пятилетней дочери Мии. Исхаков не скрывал, что им с Полиной после развода не удалось остаться друзьями. Более того, фотограф жаловался, что бывшая жена препятствует его общению с дочкой и вывозит девочку отдыхать за границу без его ведома. Дмитрий признавался в интервью, что переживал за Мию, которая проводила время с новым возлюбленным своей матери. При этом имя нового избранника Полины он не называл, отмечая, что это неважно, а его реакция абсолютно нормальна для любого отца.

В соцсетях бывший муж Гагариной рассказывал, что, хотя и встречался с женщинами после развода, ни одна из них не тронула его сердце. Позже фотограф признался, что у него появилась возлюбленная, но ее имя он не раскрывает.

51-летний Чиняев и 36-летняя Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара не афиширует свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной он сотрудничал со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.

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