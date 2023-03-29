В Киеве заговорили об окончании конфликта на Украине в 2023 году: названо условие, при котором это возможно

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В Верховной Раде полагают, что конфликт на территории незалежной должен завершиться в ближайшие девять месяцев. И категорически не замечают новых публикаций на Западе о том, что «нацистские настроения слишком широко распространены» как в украинских войсках, так и среди западных наемников на востоке.

Мы обсудили это на «Радио «Комсомольская правда» в утреннем эфире Ивана Панкина и Игоря Виттеля с деканом факультета медиакоммуникаций МГИК Юрием Котом.

РАДА ЗАДЕРЖКАМ НЕ РАДА

- Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что надо закончить конфликт до конца года...

- Этот товарищ повторяет идеологемы, спущенные из Вашингтона. Вообще глава Рады - уникальное существо. Был пойман в свое время на громких сексуальных скандалах. Обсуждать его заявления - зачем?

- Так все же - о перспективах окончания СВО?

- В этом году это будет сложно сделать. Еще остается ресурс мобилизационный у Украины. А мы помним главное условие Запада – конфликт будет продолжаться до тех пор, пока будут живы украинцы. Но есть выход. Украинцы перестанут существовать, когда вспомнят, что они русские.

ОТКУДА НАЦИОНАЛИЗМ?

- Прежде на Украине не было ни русофобии, ни антисемитизма - откуда это вылезло?

- Это было всегда. Просто оно было маргинализированно, загнано под лавку. А открыл эту бутылку с джинном... свергнутый с поста президента Янукович. Он ранее финансировал через своих подчиненных якобы контролируемую оппозицию в виде партии «Свобода». У нее была простая задача - выйти во второй тур выборов в 2014 году, где Янукович бы их побеждал. Он был крутым премьером. Но когда стал президентом, начал заигрывать с радикалами, запустил их в информационное пространство. Януковичу-то казалось, что он может обыграть любого. Но в карты. А его обыграли тягнибоки, белецкие, яроши…

- Обыграли в реальной жизни?

- Интересная история была на майдане, когда туда выскочили радикалы во главе с Ярошем. И Янукович решил с ними договориться. Он вызвал к себе Яроша, тот к нему пришел, и Янукович решил его и его ребят купить. Предложил им 10 миллионов долларов, чтобы они собрали манатки и ушли с майдана. Ярош согласился…

- И дальше?

- Янукович сошелся с Ярошем на 10 миллионах и говорит: я тебе 5 миллионов дам сейчас, а оставшиеся 5 - когда ты отведешь своих боевиков с майдана. Дает ему 5 миллионов, Ярош берет эту сумку с миллионами, выходит из комнаты Януковича и – что делает? Он на эти деньги накупил еще больше оружия, нанял еще больше боевиков и свергнул Януковича.

УЛЬТРАПРАВЫЕ ИДУТ?

- В Киеве произошел ультраправый переворот — последствия известны. А грядет ли такой ультраправый поворот в Европе?

- Это почти неизбежно. Больше года назад я говорил, что Европа семимильными шагами движется к своему нацистскому будущему из прошлого. Методы управления, которые в Старом Свете избрали – это уже почти нацизм. Который соберется в кулак, и после того, как все выест на собственной территории, вновь положит глаз на нашу территорию. Мы для них вообще некое недоразумение, которое владеет самой большой территорией с самым большим количеством ресурсов.

- Правые ультраправым рознь. Не возникнет ли очередной пакт Молотова-Риббентропа в результате?

- Ну вы еще вспомните про Брестский мир. Правых консерваторов максимально сегодня маргинализировали в Европе. Они загнаны под лавку. Парадоксально, но Сара Вагенкнехт, депутат бундестага от Левой партии Германии, ярко выражает ключевые взгляды именно здравых правых консерваторов. Она замечательный, пусть в чем-то противоречивый, политик новой Германии – но ощущение, что она находится в вакууме. В схожей ситуации Марин Ле Пен во Франции. Да, таких пока не загоняют в концлагеря, но это неизбежно. Их повестку пытаются переключить именно на ультраправых.

- Если Марин Ле Пен сейчас скажет, что она против пенсионной реформы и против ненормальных отношений Парижа с Москвой, ее на руках внесут в Елисейский дворец.

- Давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Настоящие правые консерваторы в Европе настолько запуганы, что не готовы работать по реальной повестке – бери и делай.

ЭТОТ ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

- Но история знает примеры...

- Существуют сдерживающие факторы со стороны глобалистских сил. Они заставляют, например, ту же Марин Ле Пен не отсвечивать в данной ситуации. И это касается каждой европейской страны. Известно, что в первый год антироссийских санкций только во Франции покончили с собой более 700 фермеров. Сколько вообще людей там разорились и покончили жизнь самоубийством — такой статистики нет. И что? Тишина. Просто переключили потоки. И не французские стали картошка и помидоры, а чьи-то другие.

- Но сейчас там не тишь да гладь...

- Глобалистский проект все еще крепок - потому, что существует устойчивая модель обращения доллара. Она заставляет всех заходить и делиться с американцами. Это та самая кощеева игла, сломав которую будет разрушена эта матрица. И мы сможем с вами говорить о надеждах на появление полноценных позиций у нормальных правых сил Европы. О взаимодействии с ними. Мы неизбежно придем к необходимости восстановления империй мировых. И Российская империя, думаю, будет флагманом в этом процессе.

- При том Зеленский символизирует запрос общества, не только сражающегося украинского, на ультрарадикализм, на нацизм — и вы не видите здесь противоречий?

- Да, немалую лепту в новую жизнь для неонацизма внесла именно Украина. Во главе с Зеленским, а до того - Порошенко. Именно благодаря тому, что Европа и Америка много лет прощали Украине все, поддерживали любой экстремизм, направленный против России, можно сказать, что коллективный Запад искусственно вырастил на востоке Европы новую нацистскую сущность. Это совместная «заслуга» Киева и Запада. И прилетит это бумерангом не только по украинским головам.