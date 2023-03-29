Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский разводится с женой после трех лет брака

Венцеслав Венгржановский. Фото: Иван ВИСЛОВ

Свадьба одного из самых эпатажных участников телестройки Венцеслава Венгржановского три года назад попала в светскую хронику из-за скандала с незваными гостями. Эта потасовка оказалась пророческой: как выяснилось, всё это время супруги жили как на вулкане и на днях подали заявление о разводе. Для жены шоумена Дарьи Некрасовой семейная жизнь чуть не закончилась нервным срывом.

- Хотелось бы сказать, что мы жили, как все, но это не так. Гордиться нечем, - призналась KP.RU Дарья. - Фактически я была Венцу не женой, а мамой. Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь. К тому же, на территории моей мамы. Других вариантов просто не было: своего жилья у Венцеслава нет.

Дарья и Венцеслав прожили в браке три года.

Оказалось, после ухода из "Дома-2" Венгржановский так нигде и не закрепился. Обычной работы для себя он не хотел, мол, это рабство. Но и в шоу-бизнес не рвался, не желая сотрудничать с продюсером или развивать собственные соцсети.

- Поначалу мне казалось, что у нас было что-то хорошее. Я пребывала в иллюзии нормальной жизни, но увы, недолго. Ведь состояние безработного для него было нормальным, - продолжает пока еще законная жена Венцеслава. - Когда я говорила, что мне нужны деньги не на роскошь, а на поход к врачу, например, он обвинял меня в меркантильности. Мама, друзья и знакомые регулярно предлагали ему куда-то устроиться, но дольше нескольких месяцев Венц нигде не продержался. В начале 2021 года моя мама не выдержала и указала ему на дверь - пришлось экстренно искать мужу жилье.

После этой размолвки супруги сошлись вновь, но всё повторилось по тому же сценарию.

- Венцеслав на самом деле довольно тяжелый человек, подозрительный, во всем видит подвох. Но самым сложным были его вспышки ревности, - вспоминает Дарья. - Я с детства страдаю лунатизмом, и в браке на нервной почве эти случаи участились. В какой-то момент я стала бояться засыпать, потому что не знала, что я буду говорить в состоянии лунатизма - наутро я ничего не помнила. Однажды он сообщил, что я говорю с каким-то мужчинами, он даже хотел меня ударить. Я жила в страхе и постепенно к этому привыкла.

От нервного срыва Дашу спасли друзья, в том числе, известный в шоу-бизнесе продюсер Диана Бичарова.

Диана Бичарова, Венцеслав и Дарья.

- Я несколько месяцев была в полной прострации, подорвала свое здоровье. Спасибо всем, кто помог мне выбраться из этой ямы. Но вместе с этим осенью 2022 года пришло понимание, что так больше нельзя. Выйти замуж, чтоб потом с мужем жить на копейки в мамином доме - это не жизнь, - уверена Дарья. - А Венцеслав даже не понял, спросил: "А что не так?". Для него это было нормой! И в этот момент я поняла, что он не изменится.

Теперь Некрасова постепенно приходит в себя после тяжелого брака и надеется в ближайшее время начать новую жизнь в статусе "свободна".