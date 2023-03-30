Идея «Новой индустриализации» выведет Россию в число великих держав — председатель МЭФ Константин Бабкин

Подобный тезис на МЭФ продвигали еще до событий 2022 года, но сейчас он стал актуален, как никогда ранеее. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

4 и 5 апреля пройдет Московский экономический форум (МЭФ). Его участники — промышленники и ученые — предлагают альтернативу либеральным программам, на которых долгие годы строилась экономическая политика России. Вместо них — стратегия «Новой индустриализации». В преддверии мероприятия поговорили с его председателем и президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным.

НЕ ХОТЯТ СЛЕЗАТЬ С СЫРЬЕВОЙ ИГЛЫ

— На форуме продвигают принципы стратегии «Новой индустриализации». Сейчас в стране так много стратегий, нацпроектов, программ. Зачем еще одна?

— У нас нет единой стратегии экономического развития страны. В СССР была большая цель: «Мы строим коммунизм». И под стать ей инструментарий. Потом взгляды поменялись, приняли новую парадигму. Объявили: «Смотрим на Запад, встраиваемся в их производственные цепочки». Горбачев говорил: «Единая Европа: от Лиссабона до Владивостока».

На определенном этапе это работало: исчез дефицит, прилавки заполнены, люди одеты, ездим на иномарках. Но эта стратегия подсадила нас на сырьевую иглу. Мы пожертвовали своим авиастроением, станкостроением, автомобилестроением, почти убили сельское хозяйство в конце 90-х. Отдавали и отдаем нефть, газ, удобрения, металл.

Произошел 2014-й и Крым — волна санкций. Далее февраль 2022-го и полный разрыв с Западом. Сейчас идея о том, чтобы встроиться в западную экономику, абсурдна.

При этом продолжается политика, которую закладывали Чубайс, Гайдар, Кудрин. Как строить независимое государство, если стремишься побольше сырья вывозить, побольше импортировать продуктов? Поскольку нет стратегии, отстаем в экономическом и техническом развитии, молодежь не идет на предприятия, непросто с демографией. Отраслевые стратегии есть: развитие Арктики, сельхозмашиностроения и прочие. Они нужны, но должны являться частью чего-то большего. Иначе они не стыкуются между собой и не имеют шанса на успешное претворение в жизнь.

— Но для этого есть правительство, которое и должно определять стратегию развития.

— Правительство — в самом широком смысле, разделено. Есть люди, ориентированные на реальный сектор: Минсельхоз, Минпромторг и другие. Они видят: нужно что-то менять, поддерживают производства. А есть финансово-экономический блок, в руках которого все рычаги экономической власти. И эта часть правительства живет в старой парадигме. Думают, мы должны сейчас потерпеть, и дальше кривая выведет. Налоги не снижают, а только повышают последние годы. Сейчас налоги такие, что выгодно вывозить сырье и невыгодно производить продукцию. Политика ЦБ продолжается, а мы уже потеряли сотни миллиардов в западных банках.

Константин Бабкин - президент промышленного союза «Новое содружество» и и ассоциации «Росспецмаш». Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ — СДЕЛАЙТЕ ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ

— У вас написаны принципы стратегии «Новой индустриализации» до 2035 года. В чем суть документа?

— Мы не можем жить только на добыче сырья или сельском хозяйстве. Нужно комплексное развитие. Иначе у других государств появляется желание расщепить нашу страну, забрать себе ее богатства. Если Россия не созидает — она деградирует. «Давайте нефть, остальное привезем» — такая установка приводит к тому, что мы вымрем. Останутся 40 млн населения, чтобы поддерживать нефтяные трубы, которые ведут в другие государства.

Главное поднимать несырьевое производство. Оно — локомотив развития экономики и всего общества. Вытянет и услуги, и транспорт, и банковский сектор.

У «Новой индустриализации» три составляющие. Рецепт незамысловатый: низкие налоги, мягкая денежно-кредитная политика и протекционизм к собственным производителям. Если эти принципы будут приняты и реализованы, страну ждет период бурного экономического роста.

Например, по части денежно-кредитной политики. Сейчас идет борьба с инфляцией, а надо напитать экономику дешевыми кредитами. Кредит должен быть 1% годовых — как для промышленности, так и физлиц. Вырастет экономическая активность. В России дорогие деньги для промышленников. Кредиты под 10% и выше. Но у нас нет такой доходности!

Принципы стратегии "Новой индустриализации" Бабкин подготовил сам, резюмировав десятилетний опыт МЭФ и своих коллег-промышленников. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

Налоговая политика должна стимулировать инвестиции в несырьевое развитие. Перестать выводить деньги из страны. Мы копим золото-валютные резервы, вынули из экономики десятки триллионов рублей и отправили на хранение в зарубежные банки. Деньги надо вкладывать в свою страну, не высасывать их из экономики.

В выигрыше должны быть те, кто инвестируют в создание в своей стране. Вернуть инвестльготу по налогу на прибыль: если предприятие или человек вкладывает в производство, развитие бизнеса, то эти деньги освобождать от всех налогов. Также изменить налогообложение физлиц: освободить невысокие зарплаты от налогов.

Далее нужно менять пошлины на экспорт металла, нефти. Сейчас они низкие. Металл в России дороже, чем западная и азиатская промышленность покупает у себя металл. Мы не предлагаем забрать все деньги у сырьевиков и отдать промышленникам. Им нужно сказать: «Вот низкие налоги, дешевые кредиты — развивайтесь! Но при экспорте платите повышенную пошлину». Тогда они будут стремиться продавать свою продукцию здесь. Наши производства — не хуже зарубежных партнеров.

Это протекционизм по отношению к отечественным компаниям. Фермер в Европе получает до 50% своего дохода за счет дотаций. Поэтому продукты дешевле для рядовых покупателей. Нужно защитить нашего производителя от нечестной конкуренции с экспортом за границу.

АСТРОЛОГИ ПРОТИВ УЧЕНЫХ

— В принципах стратегии предлагается дофинансировать науку, ввести налоговые льготы, дать дешевые деньги бизнесу. Где взять ресурсы для этого?

— У нас профицит бюджета. Денег собирают больше, чем расходуют на все сферы. Мы накопили в фондах на несколько лет жизни вообще без налогов. Снизят налоги — сразу же станет выгоднее производить. Начнется экономический рост.

Очередное мероприятие МЭФ в 2023 году пройдет 4 и 5 апреля. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

— Кто принимал участие в разработке стратегии и ее принципов?

— Я резюмировал наработки тысяч людей. Тех, кто приходит на МЭФ, работает в Торгово-промышленной палате. А идеи очевидны: не гнобить промышленность, развивать производства, менять позицию по налогам и кредитам. У нас в ассоциации «Росспецмаш» состоят 200 директоров производств, и все разделяют эти тезисы.

— А в экономическом блоке тогда почему их не разделяют?

— Сейчас экономическую политику определяют носители старой парадигмы, которые верят: Россия — придаток Запада. В этих людях сидит установка: не нужны нам своим самолеты, станки, машины. Ведь можно купить «Боинги» и «Айфоны».

Сторонников «Новой индустриализации» и текущий экономический блок можно сравнить со столкновением идей в эпоху Нового времени. В Средневековье жили по гороскопам, верили, что Солнце вращается вокруг Земли. Потом пришли Коперник, Галилей, Бруно и сказали: все не так! Чтобы принять их идеи, Европе потребовалось 200 лет. Смена парадигмы связана со сменой поколений. Пока у нас доверяют экономическую политику людям, живущим в своей системе координат, ничего не изменится.

— Мы беседуем с вами в преддверии МЭФ. Среди заявленных спикеров: экономист Михаил Делягин, академики РАН Сергей Глазьев и Роберт Нигматуллин, а также другие — авторитетные люди, эксперты. Приезжают иностранные делегации. Но не вижу среди участников наших представителей исполнительной власти.

— Ни одного чиновника заметного уровня не зарегистрировалось. Повторю свою идею: это все равно, что астрологи, которые живут по средневековым гороскопам, придут на серьезную научную конференцию. Они не верят в идею поддержки несырьевых производств. Думают, что если снизить ключевую ставку, будет инфляция. Мы про новую индустриализацию, они про продажу сырья за рубеж. В общем, столкновение динозавров и ретроградов с современной наукой и культурой.

— Форум работает уже десять лет. Есть ли осязаемый эффект?

— Мы проводим форум, чтобы донести наверх свою идею. А она простая: в России все может быть гораздо лучше для миллионов людей. В стране начали поддерживать сельское хозяйство, промышленность. В этом и есть заслуга форума. Со скрипом что-то меняется, но хотелось бы быстрее. Надеюсь, весомость идей, которые несет форум, будет возрастать. И развитие страны пойдет по принципам «Новой индустриализации». Выведем Россию в число экономически великих держав и наиболее развитых стран мира. Но без кадровых перестановок не получится.