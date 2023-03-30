Орбакайте рассказала о главном наказе уехавшей в Израиль Пугачевой

Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алла Пугачева больше года назад уехала в Израиль, разорвав связь с Россией. В отличие от мамы ее дочь Кристина Орбакайте осталась верна своему зрителю. Певица дает концерты на родине и снимается в кино – недавно на экраны вышла картина «Любовь-морковь: восстание машин» с ее участием.

Кристина - мама троих детей. И хотя ее старшие наследники уже выросли, она продолжает опекать их, как когда-то ее опекала Алла Борисовна. В новом интервью Орбакайте вспомнила, какие наказы ей в свое время давала родительница. И главный из них – всегда просчитывать свои ходы наперед.

«Наказов было немало, что-то помогало в моменте, ко многому, естественно, не прислушивалась, что-то забылось. Я росла угловатой девчонкой, все время со мной что-нибудь случалось, на что-то натыкалась. И мама меня всегда учила: „Так надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать“. В бытовых моментах быть предусмотрительной, на сцене — аккуратной, чтобы не запнуться. И в психологических вещах — например, не перебивать собеседника, не торопиться», - рассказала Кристина Орбакайте «Антенне-Телесемь».

Кристина Орбакайте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица признается, что иногда слишком контролирует своих домашних. Она начала вести себя так во время пандемии, когда оставалась дома. И теперь не может избавиться от этой привычки.

«При том что я мать со стажем, меня все это до конца не отпускает, периодически, наплывами, приступами начинаю усиленно заниматься детьми. Особенно в пандемию это было заметно, когда мы долго сидели дома, у меня начался совершенный период материнства и домохозяйства. В семье привыкли, что я постоянно на гастролях, а тут я дома, времени много, а значит, должна постоянно все проверять, контролировать, предвидеть. И стала слышать от близких: «А что происходит? У нас же все в порядке!» И когда я понимала, что меня становится слишком много, старалась себя останавливать», - призналась артистка.

Кристина с сыновьями Никитой и Дени и дочкой Клавдией. Фото: соцсети.

Кристина Орбакайте уже 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У мужа артистки американское гражданство, поэтому большую часть времени певица проводит в США. Звездная семья владеет недвижимостью в Майами и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия учится в американской школе.

Недавно старший сын Кристины Никита Пресняков тоже перебрался в Штаты. Внук Пугачевой уехал туда осенью, в разгар мобилизации. Позже за океан перебралась и жена Никиты Алена.

В США у Преснякова-младшего нет своего жилья. Вместе с Аленой он поселился в Майами в квартире Орбакайте, расположенной в элитном жилом комплексе. В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Никита уже снял клип для американской звезды Долли Партон. Для работы за океаном он взял псевдоним Ник Прес.

Средний сын Орбакайте Дени Байсаров остался в России. Недавно молодой человек получил в подарок от бабушки Аллы Пугачевой пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Недвижимость площадью 500 квадратных метров расположена в элитном доме, в котором когда-то также жил Филипп Киркоров.

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