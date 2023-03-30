54-летняя Дженнифер Энистон в прозрачном мини-платье произвела фурор на премьере нового фильма

Дженнифер Энистон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лос-Анджелесе прошла премьера комедии «Загадочное убийство 2». В главных ролях в картине снялись Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер. 54-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке. Дженнифер выбрала для выхода в свет серебристое мини-платье с прозрачными вставками. Звезда сериала «Друзья» по-прежнему в отличной форме: поклонники по достоинству оценили ее стройную фигуру и загорелые ноги.

Звезда «Друзей» остается в отличной форме: поклонники по достоинству оценили ее стройную фигуру и загорелые ноги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличии от Энистон Адам Сэндлер решил особо не наряжаться. Актер позировал рядом с Дженнифер в кроссовках и серой толстовке. Джен даже возмутилась и пошутила, что не будет стоять с ним рядом из-за его внешнего вида.

- Какого черта ты делаешь?! Я не встану рядом с ним. Он в спортивных штанах! – заявила актриса.

В отличии от Энистон Адам Сэндлер решил особо не наряжаться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картина выходит в мировой прокат 31 марта. Это продолжение популярной комедии, снятой в 2019 году. Адам Сэндлер сыграл сотрудника полиции Нью-Йорка, а Дженнифер Энистон - его жену Одри, парикмахера. Супруги отправляются в путешествие в Европу и становятся свидетелями загадочного убийства. Его расследование помогает им освежить трещавший по швам брак.

Продолжение будет не менее захватывающим. На этот раз пара отправляется на свадьбу, организованную на частном острове. Прямо во время свадебной церемонии оказывается, что жених был похищен, и, чтобы его вернуть, нужно заплатить крупную сумму денег. Супруги берутся за старое и решают самостоятельно расследовать это дело.

Поклонники удивляются: и как Дженнифер удается выглядеть так молодо в ее годы? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники удивляются: и как Дженнифер удается выглядеть так молодо в ее годы? Недавно актриса поделилась секретами красоты. Еще в 90-х девушки копировали знаменитую стрижку, названную в честь ее героини из сериала «Друзья» - Рейчел. Актриса признается, что перед съемками прическу сделал её стилист, к которому она обращается до сих пор. В числе своих секретов красоты Джен называет фирменное калифорнийское мелирование и бронзовый загар.

Сохранять стройность Энистон удается благодаря строгому режиму питания. Актриса начинает свой день со стакана воды и завтракает довольно поздно. Кроме того, она тщательно следит за кожей.

«Я считаю, если правильно заботиться о коже и правильно питаться, то старение превращается в какой-то удивительный процесс. Только представьте, что вы становитесь мудрее с каждым годом свой жизни. Ну и быть счастливой тоже очень важно. Даже в мелочах, от всякой приятной ерунды. Счастье делает нас молодыми и красивыми», - отмечает актриса.