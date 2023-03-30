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30 марта 2023 7:23

Похудеть на 70 килограммов и стать красивой: вся правда о пластике Варнавы, Степаненко, Дубровицкой и других юмористов

Пластический хирург рассказал KP.RU как артистки-юмористки переделывают внешность ради карьеры
Ирина ВИКТОРОВА
Елена Степаненко удивляет четким овалом лица. Канал «Россия»

Елена Степаненко удивляет четким овалом лица. Канал «Россия»

Накануне 1 апреля мы рассмотрели лица тех артисток юмористического жанра, чьи перемены во внешности поклонники обсуждаю чаще всего. Как меняют лица и омолаживаются юмористки? Одни рассказывают сами как омолаживают лица с помощью пластики и инъекционной косметологии. Другие скрывают секреты молодости. Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал kp.ru как изменились юмористки.

Пластический хирург Иван Володченков

Пластический хирург Иван Володченков

Фото: Личный архив

Регина Дубовицкая, 74 года

Дубовицкая руководит и ведет программу «Аншлаг» 36 лет. Ближайший выпуск – 1 апреля на канале «Россия». Когда будете смотреть помните, что на самом деле Регина Игоревна стройнее - экран прибавляет 6 кг. Мы изучали ее результат омолаживания по фото: 1999 года, 2020 и 2023 года.

Регина Дубовицкая без грима, 2020 год

Регина Дубовицкая без грима, 2020 год

Фото: соцсети

Пластический хирург Иван Володченков: «Я вижу следы круговой блефаропластики. Можно предположить подтяжку средней трети лица, потому что брыли в период третичных возрастных изменений должны быть уже сильно выражены.

Дубовицкая 2023 год. Кадр канала «Россия»

Дубовицкая 2023 год. Кадр канала «Россия»

Здесь только намеки на них. В течении долгого времени не было никаких инвазивных процедур на лице. Скорее всего, это обусловлено возрастом – в 74 года даже легкие косметологические инъекции могут сбивать артериальное давление, учащать сердечный ритм, что просто небезопасно для здоровья человека. Можно сказать, что Регина Дубовицкая стареет красиво».

Елена Степаненко и Регина Дубовицкая, 1999 год

Елена Степаненко и Регина Дубовицкая, 1999 год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елена Степаненко, 72 года

Артистка регулярно появляется в юмористических концертах. К похудению Елены Степаненко на 42 кг зрители привыкли – прошло 7 лет. Но юмористка старается держать в рабочей форме не только фигуру, но и лицо.

Сейчас лицо Елены Степаненко — результат работы косметологов и пластического хирурга. Фото — канал «Россия»

Сейчас лицо Елены Степаненко — результат работы косметологов и пластического хирурга. Фото — канал «Россия»

Пластический хирург Иван Володченков: «Минимум один раз была подтяжка верхней, средней, нижней трети лица и шеи. Плюс блефаропластика. Здесь «сборная солянка» – совместная работа и пластического хирурга, и косметологов. Косметологи серьезно поработали с утратой объема мягких тканей лица, заполняя эти зоны филлерами (инъекционными препаратами для контурной пластики – прим. Авт). Также есть активная работа с инъекциями ботокса. Когда ботокса много, тогда у возрастных пациентов появляются косые морщинки в области носа – что мы и видим у артистки. Плюс из-за переизбытка ботокса чуть-чуть падают мягкие ткани в межбровной области, и мы видим достаточное сильное нависание во внутренних уголках глаз по верхнему веку. Нет морщин в височной зоне, что обычно означает, что был сделан недавно височный лифтинг. Красивые виниры у артистки – куда же без них!»

Екатерина Варнава, 38 лет

Артистку Варнаву не узнать. И похудела сильно, и что-то сделала с лицом.

Екатерину Варнаву до похудения и инъекций зрители теперь не узнают. Кадр КВН, Первый канал

Екатерину Варнаву до похудения и инъекций зрители теперь не узнают. Кадр КВН, Первый канал

Пластический хирург Володченков: «Артистка похудела. А на худеющее лицо всегда благоприятно ложатся вторичные возрастные изменения. А их у Варнавы мы не видим. Это результат не пластических операция, а косметологических уходов. На лбу нет ни продольных, не поперечных морщин и даже намеков на них, брови подтянуты, но не сильно высоко - это означает, что еще не было лобного лифтинга и в этой зоне лица пока очень хорошо действует ботокс. Над овалом лица хорошо потрудились косметологи: у артистки наполненные скуловые зоны - на астеничное лицо были введены филлеры для увеличения объема, омоложения в области скул. Филлер был введен и в подбородочную зону – подбородок немного выпирает: так подчеркивают и делают более выразительным угол нижней челюсти, что также омолаживает овал лица. По углам нижней челюсти тоже введены филлеры. Это три реперные точки для работы с филлерами по омолаживанию лица. Губы увеличены – это тоже филлеры. Артистки делают профессиональный макияж, грим, который сильно сушит кожу – а у нее она в хорошем качестве, значит увлажняет с помощью таких процедур как биоревитализация (коррекция лица с помощью внутрикожных инъекций препаратов гиалуроновой кислоты – прим. Авт.) и т.п».

После многочисленных манипуляций Варнава выглядит так

После многочисленных манипуляций Варнава выглядит так

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Воробей, 55 лет

Звезда «Аншлага» изменила форму носа. Хирурга Елене Воробей рекомендовал коллега Сергей Дроботенко: «Однажды встретились с Сережей за обедом в ресторане. Дроботенко загадочно улыбается и говорит: «Ничего нового во мне не замечаешь? Я сделал ринопластику! Результат был настолько идеальным, что я решила - пора и себя изменить». Воробей давно собиралась покончить с горбинкой на носу, но решилась, рассмотрев новый идеальный нос Дроботенко. Результатом артистка осталась довольна.

Воробей со старым носом

Воробей со старым носом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омолаживается Воробей регулярно с помощью инъекционной косметологии: врач ей колет и ботокс, и другие «коктейли» препаратов для улучшения качества кожи. Елена шутит: «Рассмотрев меня вблизи, кто-то удивляется, как же мне удается внешне не меняться вот уже лет дцать? Отвечаю! Генетическая красота и врожденное чувство юмора слегка зафиксированные уколами «красоты», творят чудеса».

Воробей сделала новый нос после того, как увидела результат ринопластики коллеги Сергея Дроботенко

Воробей сделала новый нос после того, как увидела результат ринопластики коллеги Сергея Дроботенко

Фото: Соцсети

Марина Федункив, 51 год

Федункив и ее «натуральное лицо» в 2000-м году

Федункив и ее «натуральное лицо» в 2000-м году

Фото: соцсети

Артистка старательно следит за лицом – ходит к именитому столичному врачу-косметологу. Марина говорит, что ей кололи только гиалуроновую кислоту, ботокс к своему лицу она «не подпускает», так как боится, что не сможет играть эмоции в спектаклях, кино, юмористических номерах. Марина омолаживается с помощью современных процедур аппаратной косметологии. Федункив нам говорила о пластических операциях без страха и отрицания: «Не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию резинового пупса – такие в советское время в магазинах игрушек продавались».

Федункив регулярно посещает косметолога, делает аппаратные процедуры

Федункив регулярно посещает косметолога, делает аппаратные процедуры

Фото: соцсети

Особый случай - пластический рекордсмен

Александр Морозов, 49 лет

Морозов до похудения, липосакции, подтяжки лица. Кадр программы «Кривое зеркало», канал «Россия»

Морозов до похудения, липосакции, подтяжки лица. Кадр программы «Кривое зеркало», канал «Россия»

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов при росте 1 метр 64 см весил 141 кг. Похудел на 70 кг после гастрошунтирования – уменьшил объем желудка. Чтобы избавиться от обвисшей кожи сделал: подтяжку лица, абдоминопластику (операцию по восстановлению эстетических объемов живота). Комик говорит: «Убрали кучу кожи лишней, обвисшей на целый рюкзак рыболовный. Много чего еще сделали». Так как похудение было серьезным корректировали даже обвисшую грудь.

Морозов доволен переменами

Морозов доволен переменами

Фото: соцсети

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