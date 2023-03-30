Похудеть на 70 килограммов и стать красивой: вся правда о пластике Варнавы, Степаненко, Дубровицкой и других юмористов

Елена Степаненко удивляет четким овалом лица. Канал «Россия»

Накануне 1 апреля мы рассмотрели лица тех артисток юмористического жанра, чьи перемены во внешности поклонники обсуждаю чаще всего. Как меняют лица и омолаживаются юмористки? Одни рассказывают сами как омолаживают лица с помощью пластики и инъекционной косметологии. Другие скрывают секреты молодости. Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал kp.ru как изменились юмористки.

Пластический хирург Иван Володченков Фото: Личный архив

Регина Дубовицкая, 74 года

Дубовицкая руководит и ведет программу «Аншлаг» 36 лет. Ближайший выпуск – 1 апреля на канале «Россия». Когда будете смотреть помните, что на самом деле Регина Игоревна стройнее - экран прибавляет 6 кг. Мы изучали ее результат омолаживания по фото: 1999 года, 2020 и 2023 года.

Регина Дубовицкая без грима, 2020 год Фото: соцсети

Пластический хирург Иван Володченков: «Я вижу следы круговой блефаропластики. Можно предположить подтяжку средней трети лица, потому что брыли в период третичных возрастных изменений должны быть уже сильно выражены.

Дубовицкая 2023 год. Кадр канала «Россия»

Здесь только намеки на них. В течении долгого времени не было никаких инвазивных процедур на лице. Скорее всего, это обусловлено возрастом – в 74 года даже легкие косметологические инъекции могут сбивать артериальное давление, учащать сердечный ритм, что просто небезопасно для здоровья человека. Можно сказать, что Регина Дубовицкая стареет красиво».

Елена Степаненко и Регина Дубовицкая, 1999 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елена Степаненко, 72 года

Артистка регулярно появляется в юмористических концертах. К похудению Елены Степаненко на 42 кг зрители привыкли – прошло 7 лет. Но юмористка старается держать в рабочей форме не только фигуру, но и лицо.

Сейчас лицо Елены Степаненко — результат работы косметологов и пластического хирурга. Фото — канал «Россия»

Пластический хирург Иван Володченков: «Минимум один раз была подтяжка верхней, средней, нижней трети лица и шеи. Плюс блефаропластика. Здесь «сборная солянка» – совместная работа и пластического хирурга, и косметологов. Косметологи серьезно поработали с утратой объема мягких тканей лица, заполняя эти зоны филлерами (инъекционными препаратами для контурной пластики – прим. Авт). Также есть активная работа с инъекциями ботокса. Когда ботокса много, тогда у возрастных пациентов появляются косые морщинки в области носа – что мы и видим у артистки. Плюс из-за переизбытка ботокса чуть-чуть падают мягкие ткани в межбровной области, и мы видим достаточное сильное нависание во внутренних уголках глаз по верхнему веку. Нет морщин в височной зоне, что обычно означает, что был сделан недавно височный лифтинг. Красивые виниры у артистки – куда же без них!»

Екатерина Варнава, 38 лет

Артистку Варнаву не узнать. И похудела сильно, и что-то сделала с лицом.

Екатерину Варнаву до похудения и инъекций зрители теперь не узнают. Кадр КВН, Первый канал

Пластический хирург Володченков: «Артистка похудела. А на худеющее лицо всегда благоприятно ложатся вторичные возрастные изменения. А их у Варнавы мы не видим. Это результат не пластических операция, а косметологических уходов. На лбу нет ни продольных, не поперечных морщин и даже намеков на них, брови подтянуты, но не сильно высоко - это означает, что еще не было лобного лифтинга и в этой зоне лица пока очень хорошо действует ботокс. Над овалом лица хорошо потрудились косметологи: у артистки наполненные скуловые зоны - на астеничное лицо были введены филлеры для увеличения объема, омоложения в области скул. Филлер был введен и в подбородочную зону – подбородок немного выпирает: так подчеркивают и делают более выразительным угол нижней челюсти, что также омолаживает овал лица. По углам нижней челюсти тоже введены филлеры. Это три реперные точки для работы с филлерами по омолаживанию лица. Губы увеличены – это тоже филлеры. Артистки делают профессиональный макияж, грим, который сильно сушит кожу – а у нее она в хорошем качестве, значит увлажняет с помощью таких процедур как биоревитализация (коррекция лица с помощью внутрикожных инъекций препаратов гиалуроновой кислоты – прим. Авт.) и т.п».

После многочисленных манипуляций Варнава выглядит так Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Воробей, 55 лет

Звезда «Аншлага» изменила форму носа. Хирурга Елене Воробей рекомендовал коллега Сергей Дроботенко: «Однажды встретились с Сережей за обедом в ресторане. Дроботенко загадочно улыбается и говорит: «Ничего нового во мне не замечаешь? Я сделал ринопластику! Результат был настолько идеальным, что я решила - пора и себя изменить». Воробей давно собиралась покончить с горбинкой на носу, но решилась, рассмотрев новый идеальный нос Дроботенко. Результатом артистка осталась довольна.

Воробей со старым носом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омолаживается Воробей регулярно с помощью инъекционной косметологии: врач ей колет и ботокс, и другие «коктейли» препаратов для улучшения качества кожи. Елена шутит: «Рассмотрев меня вблизи, кто-то удивляется, как же мне удается внешне не меняться вот уже лет дцать? Отвечаю! Генетическая красота и врожденное чувство юмора слегка зафиксированные уколами «красоты», творят чудеса».

Воробей сделала новый нос после того, как увидела результат ринопластики коллеги Сергея Дроботенко Фото: Соцсети

Марина Федункив, 51 год

Федункив и ее «натуральное лицо» в 2000-м году Фото: соцсети

Артистка старательно следит за лицом – ходит к именитому столичному врачу-косметологу. Марина говорит, что ей кололи только гиалуроновую кислоту, ботокс к своему лицу она «не подпускает», так как боится, что не сможет играть эмоции в спектаклях, кино, юмористических номерах. Марина омолаживается с помощью современных процедур аппаратной косметологии. Федункив нам говорила о пластических операциях без страха и отрицания: «Не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию резинового пупса – такие в советское время в магазинах игрушек продавались».

Федункив регулярно посещает косметолога, делает аппаратные процедуры Фото: соцсети

Особый случай - пластический рекордсмен

Александр Морозов, 49 лет

Морозов до похудения, липосакции, подтяжки лица. Кадр программы «Кривое зеркало», канал «Россия»

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов при росте 1 метр 64 см весил 141 кг. Похудел на 70 кг после гастрошунтирования – уменьшил объем желудка. Чтобы избавиться от обвисшей кожи сделал: подтяжку лица, абдоминопластику (операцию по восстановлению эстетических объемов живота). Комик говорит: «Убрали кучу кожи лишней, обвисшей на целый рюкзак рыболовный. Много чего еще сделали». Так как похудение было серьезным корректировали даже обвисшую грудь.