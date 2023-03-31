Маткапиталом теперь можно оплачивать услуги нянь и репетиторов

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- С каждым годом все больше родителей проявляют интерес к использованию материнского капитала на обучение детей, - отмечают в Социальном фонде России. - С начала года семьи подали 53,4 тыс. заявлений о распоряжении средствами на эти цели. За все время показатель достиг уже почти 1,8 млн.

Обновления, введенные с августа 2022 года, сделали это направление еще более востребованным. Теперь маткапиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями (ИП). Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Вот, что еще важно знать:

1. Распорядиться маткапиталом на детский сад, ясли, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится 3 года. И в том, и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье.

2. Ребенок, на чье образование направляется маткапитал или его часть, должен быть не старше 25 лет на дату начала обучения.

3. Организация или ИП должны иметь лицензию на оказание образовательных услуг и находиться на территории России.

4. Материнский капитал можно направить:

• на оплату обучения ребенка в образовательной организации либо у ИП, имеющего лицензию;

• на оплату содержания, присмотра и ухода за детьми в организации либо у нянь, работающих в качестве ИП, и имеющих соответствующую лицензию;

• на оплату пользования помещением и коммунальными услугами в общежитии на период обучения.

5. Чтобы воспользоваться господдержкой, нужно подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте СФР либо в отделении СФР или в МФЦ.

Также по общему правилу требуется копия договора об оказании платных образовательных услуг. Но это требование постепенно уходит в прошлое. «Отделения Социального фонда обмениваются информацией с 27,7 тыс. образовательных организаций по всей стране. Если между отделением Соцфонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение СФР запросит самостоятельно», - поясняют в Фонде.

Еще больше полезной информации - на портале Социального фонда России