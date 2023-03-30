Чем закончился мистический разговор Павла I с умершей матерью Екатериной II

Прошло больше 200 лет, но многое в спектакле современному зрителю покажется знакомым Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Литературоведы утверждают, что пьеса Дмитрия Мережковского «Павел I» напоминает исторические хроники Шекспира. В любом случае это интереснейшее чтение. Но театральные режиссеры эту пьесу не жалуют, и вот почему: в ней 58 (!) персонажей, не считая массовки. Как собрать на сцене такое количество артистов?

Режиссер Наталья Ковалева решила эту проблему. Она сократила число персонажей, серьезно поработала с текстом, дополнила его стихотворными монологами из трагедии Евгения Симонова «Смерть Павла I». Свою сценическую версию назвала «неисторическим мифом», хотя в спектакле речь идет о реальном сюжете русской истории. Михайловский замок накануне и в день убийства Павла I - 12 марта 1801 года. Печальный финал пятилетнего правления русского императора.

30 и 31 марта в Театре им.Вахтангова премьера спектакля по пьесе Мережковского Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Павла I называли русским Гамлетом. Он был не понят своими современниками. И эта связь прослеживается в спектакле. Если у Шекспира есть призрак отца Гамлета, то в спектакле о Павле появляется призрак его покойной матери - императрицы Екатерины II. Эта вечная тема – отцов и детей. Павел ведет с покойной матерью мистический разговор. Тут и любовь, и ненависть одновременно. В жизни все было сложнее. Мать и сын совершенно расходились во взглядах. Она его презирала, он её боялся, обвинял в убийстве отца - Петра III и 30 лет жил в страхе, что его отравят по её приказу. А когда вступил на престол решительно начал ломать заведённые матерью порядки.

Прошло больше 200 лет, но многое в спектакле современному зрителю покажется знакомым. И при Павле Россия была окружена врагами. Соперничала с Британией. Приближенные к трону элиты плели интриги. Сыновья императора мечтали о власти. Павел хотел сделать Россию сильной. Его окружение искало выгоду лично для себя. Павел был сложным персонажем. С одной стороны, ослабил влияние дворянства, «хлестал по щекам князей», особенно не любит тех, кто зачитывался Вольтером, с которым переписывалась его мать. С другой, увлекался военными парадами и смотрами, как его отец. Развод караула зрители увидят на сцене.

Новый спектакль вахтанговцев интересен разными аспектами. В первую очередь, с познавательной точки зрения. Артисты говорят, что изучили тонны исторического материала. И теперь постараются донести свои познания до зрителей.

Противоречивый образ Павла воплотил артист Александр Олешко. Для него новая роль - это вызов его телевизионно-эстрадному образу. Он давно мечтал сыграть Павла I. Еще больше хотел изменить свой имидж. И это ему удалось: «Александр, не узнаю вас в гриме!», - после спектакля можно сказать и так. Его Павел криклив, в меру истеричен, вспыльчив, правда бывает отходчив и ласков. Он отважен, но и труслив.

- Меня всегда интересовали неоднозначные фигуры- перевёртыши. Такие как Павел I, - говорит Олешко. - Он много чего хотел сделать, но не успел. Он был эксцентричен, но не был клоуном. Павел – это трагическая фигура нашей истории. Он понимал, что против него готовится заговор. И принял свою судьбу.

Олешко подогнал мистики, намекнув, что с актёрами, которые «дрались за роль Павла» происходили разные «не очень хорошие вещи». Поэтому в репертуаре московских и питерских театров спектакля про Павла сейчас нет. А вот он, Олешко, не побоялся, рискнул. Но мы-то знаем истинную причину этих «страхов» - те самые 58 персонажей, не считая массовки...

- Скоро на экраны выйдет фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», где я сыграл Владимира Немировича-Данченко. Кто-то скажет: а этот тот самый Олешко, - Александр модулирует пренебрежительную интонацию. - Да, тот самый Олешко, который и Немирович-Данченко, и Павел I. Для меня это год экспериментов, - говорит он с вызовом.

Литературоведы утверждают, что пьеса Дмитрия Мережковского «Павел I» напоминает исторические хроники Шекспира Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кроме него, в спектакле много и других интересных действующий лиц. Заговорщика, интригана графа Палена виртуозно играет Игорь Карташёв. Он даже говорит с прибалтийским акцентом, как и положено представителю Рижского наместничества. В его версии граф Пален - это «разновидность Сальери» рядом с Моцартом-Павлом. Сложный образ любящей жены - императрицы Марии Федоровны, которая родила Павлу десять детей, но потом приняла сторону заговорщиков, создала актриса Елена Сотникова. Бесхарактерного наследника престола Александра играет Юрий Поляк. Эффектные исторические костюмы с бантами, корсетами, орденами, лентами, а так же мрачные интерьеры Михайловского замка создал художника Максим Обрезков.

Новая сцена Театра им.Вахтангова.

30 и 31 марта, 5, 27 апреля.

Цена билетов: 900 - 3500 руб.