Три главные уловки репетиторов перед ЕГЭ: можно ли обойтись без частного преподавателя при подготовке к экзаменам

В Федеральном институте педагогических измерений заявили, что при подготовке к ЕГЭ репетитор нужен не всегда Фото: Shutterstock

Весна — время обсуждать ЕГЭ. Если в компании собираются больше двух родителей выпускников, обязательно возникнет вопрос «а вы где своему репетитора нашли?». Почему же мы так не верим в силы школьных учителей или настолько не доверяем своим детям?

Как сложилась эта дурная традиция и что с этим делать? Этот вопрос обсудили эксперты: в студии радио «КП» на программе «Родительский вопрос» беседовали заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, заместитель председателя Общественного совета при Департаменте образования и науки Москвы Александр Милкус и директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

- Единый государственный экзамен это процесс всеобщий, он охватывает абсолютно всех выпускников и их родителей. Не удивительно, что он оброс и мифами, и какими-то иллюзиями и, честно скажу, бизнесом, - считает Оксана Решетникова. - Этот бизнес сформировался буквально с первых лет ЕГЭ. Тогда же появился миф, что только репетитор является носителем каких-то особенных знаний, которые помогут человеку набрать большее количество баллов. И это повлекло за собой следующее: что качество образования у нас упало, учителя не способны подготовить к экзаменам и т.д. Но это все не так. Учителя у нас достойные, они и готовят олимпиадников, и дают высокие баллы ЕГЭ. И мы знаем многочисленные примеры, когда ребята не из элитарных школ успешно сдают экзамены и показывают высокие результаты. Но бизнес есть бизнес.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС НА ЕГЭ

1. «Натаскаем по всем заданиям».

Репетиторы берут демо-версию ЕГЭ и говорят, что мы сейчас соберем еще 500 таких заданий, доведем это до автоматизма, и все у вас будет хорошо.

Что не так:

Репетитор не обладает секретными знаниями. Заучивание ответов на определенные задания ничего не даст ученику — ни умения рассуждать, ни пользоваться полученными за 11 лет знаниями. Такое начетничество часто лишь путает и засоряет голову.

ЕГЭ как раз проверяет то, что изучается в школе в соответствии с программой, при этом он соответствует тому уровню (базовый или профильный), который выбран выпускником. Можно изучать предметы на базовом уровне, а можно углубленно. Выбор этот осуществляется, когда ученик закончил основную школу и перешел в десятый класс.

«Кстати, - отмечает Александр Милкус, - многие учителя вовсе не считают, что натаскивание на предметы, проработка ответов на вопросы ЕГЭ — это плохо. Считается, что дети просто по много раз решают те же самые примеры, которые будут в экзаменах. Обучение идет тем же заданиям, которые дают в школе, то есть это самый обычный учебный процесс».

2. «Мы заполним пробелы в ваших знаниях».

Это всегда было и всегда будет — прорехи в знаниях могут быть даже у отличников. Родители, выросшие на поговорке «где тонко, там и рвется» стараются эти прорехи подлатать, нанимая репетиторов.

Что не так:

А вот тут все так. При условии, что ученику действительно нужны углубленные или более детальные знания по пропущенным когда-то моментам.

Но если это делается исключительно в рамках подготовки к ЕГЭ — все равно это не самый лучший вариант. ЕГЭ в последние годы трансформировался и механически без понимания натаскать на какое-то задание высокого уровня сложности невозможно. Для ЕГЭ нужны не вызубренные правила, а умение анализировать и делать выводы. А этому учат в соответствии с программой в школе. То есть, если в экзаменационном задании заложено требование читать любую информацию и делать по ней какие-то разумные выводы, основанные на графических, табличных и других данных, то за пару месяцев на это не натаскать.

3. «Мы научим вас грамотно писать сочинение».

Репетитор пытается создать шаблон сочинений и впихнуть в одну тему какие-то минимальные смыслы и слова, соответствующие требованиям. В ход могут идти запугивания «если не напишешь так, плохо оценят, поэтому я тебе нужен, чтобы объяснить, КАК писать».

Что не так:

Да все! Если ребенок за 11 лет не овладел русским языком, базовым синтаксисом, пунктуацией, орфографией, грамматикой, если он не умеет выражать свои мысли, пересказывать и анализировать материал, то за несколько месяцев научить этому невозможно.

«То сочинение, которое есть в последнем задании, это демонстрация умения объясняться на поставленную тему, давать ответ на какие-то поставленные задачи, видеть проблематику, искать доказательства, уметь аргументировать, - поясняет Ольга Решетникова. - То есть все те умения, которым учат в принципе на всех предметах в школе. Поэтому, когда берут репетитора по русскому языку, у меня возникают вопросы...

И, да, шаблонов нет. Но есть критерии: найдена ли основная мысль текста, приведены ли аргументы, высказано ли свое собственное мнение, допущены ли ошибки. При подготовке учитель в классе может навести на мысль: ребята, обратите внимание, не распыляйте свое внимание, сконцентрируйтесь на том-то. Но никаких шаблонов нет, не было и не будет. И это принципиальная позиция разработчиков экзаменов, причем по всем предметам. Если вам говорят обратное, с вас просто хотят стрясти деньги»

А ЧТО В ИТОГЕ ДЕЛАТЬ?

- Увы, довольно часто случается, что родители только в 11 классе осознают, что ребенок не вникал, не хотел, ленился, не выполнял домашние задания и т. д. И начинают хаотически бегать, искать по знакомым этого самого «бога репетиторов», который вдруг, немедленно сотворит чудо с его ребенком и всё ему на полочках в голове разложит, - пожимает плечами Ольга Решетникова. - Но это запихивание всего подряд в голову ребенка в 11 классе, в общем-то, редко приводит к успеху.

Поэтому остается только пожелать выпускникам этого года сосредоточиться и подготовиться к ЕГЭ. Тем более, что вы уже сдавали ОГЭ и самые разные Всероссийские проверочные работы. А родителей, бабушек, дедушек просим не мешать, не дергаться, не нервничать - ничего страшного с детьми не происходит.

Кстати, если так уж переживайте — идите и сами сдайте ЕГЭ! Возможность для взрослых есть. Заодно проверите, насколько сохранились в голове школьные знания.

ВАЖНО

Сайты, где можно посмотреть программы

* Федеральный институт педагогических измерений- открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ.

«На сайте есть раздел «Навигатор подготовки», где наши коллеги проработали материал, который содержит ссылки на учебники федерального перечня, прямо на страницы, где можно потренироваться выполнять задания, которые проверяют конкретное умение. То есть это можно делать и самостоятельно, нет никаких препятствий для этого», - поясняет Ольга Решетникова..

* Сайт Единого госэкзамена, где тоже собрана вся информация для тех, кто будет поступать, кто будет сдавать этот экзамен.

Именно этими сайтами пользуются репетиторы. Мы вам о них говорим бесплатно.

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