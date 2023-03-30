Почему вас бесят чавканье и другие звуки: ученые считают, что это серьезная болезнь

Мизофония свирепствует. Фото: Shutterstock

Не в силах превозмочь

В 2020 году – в самый разгар пандемии - потешная Шнобелевская премия по медицине была присуждена ученым из Бельгии и Голландии, которые заявили о станном заболевании – мизофонии (misophonia). Такой диагноз, по их мнению, следовало бы ставить пациентам, которые жалуются на то, испытывают сильный дискомфорт, страх, раздражение, а то и панику от звуков, которые издают другие люди, пережевывая пищу. «Мизофонисты» часто питаются в одиночестве, чтобы исключить саму возможность услышать, как кто-то чавкает. А со временем даже вид жующего человека становится отвратительным – до озноба и «мурашек» по коже.

Лауреаты сетовали на то, что медики не признают мизофонию заболеванием – считают придурью. Зря, мол. Исследование, которое опубликовали номинанты в Journal of Affective Disorders, свидетельствовало: недуг неизвестной природы существует и требует лечения.

Словом, три года назад научный мир счел опасения коллег смехотворными. Однако ныне все-таки восторжествовал основополагающий принцип Шнобелевской премии: исследования, на нее претендующие, должны «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

Задумались британские ученые. Их недавнее исследование продемонстрировало: мизофонией и, правда, болеют – при чем весьма серьезно. И страдают от нее, как выяснилось, все больше и больше людей по всему миру – уже чуть ли каждый пятый. А прежде нетерпимых и 10 процентов не набиралось.

- Больных не просто раздражают определенные звуки, - объясняет Джейн Грегори (Jane Gregory) – клинический психолог из Оксфордского университета (University of Oxford). - Они чувствуют себя будто бы под пытками. И страдают от того, что не могут избавиться от мучительных ощущений.

Ученые подтвердили: людей, страдающих мезофонией, более всего выводят из себя звуки, которые они слышат от других во время еды. Что не слишком уж удивительно – многим не нравится, когда кто-то чавкает. Или хрустит попкорном в кинотеатре. Согласно опросу, проведенному два года назад, таких в среднем половина. Хотя женщины более нетерпимые – чавкающих, хрумкующих и громко жующих осуждают 55 процентов опрошенных представительниц слабого пола.

Представьте – муж с аппетитом чавкает, а жена страдает – до развода может дойти.

Но по-настоящему тяжело больные с трудом переносят - эмоционально и физически – чуть ли не все естественные человеческие звуки: глотание, к примеру, и даже дыхание. А уж, когда зубом рядом цыкают… Могут и с кулаками наброситься.

Самые отвратительные для окружающих звуки люди издают во время еды. Фото: Shutterstock

Осложнения после COVID-19?

Причины мизофонии до сих пор точно не определены. Есть, конечно, гипотезы, которые граничат с мистикой. Ученые из Университета Ньюкасла (Newcastle University) недавно сравнили мозги явно больных и явно здоровых.

У «мизофонистов» зона коры, отвечающая за слух и ее моторная область, управляющая движениями лица, включая губы, язык, гортань, связаны неестественно сильно – «сверхчувствительно». А это задействует сверх всякой меры так называемые зеркальные нейроны – нервные клетки, связанные с неосознанным подражанием. Благодаря им наш мозг порой буквально считывает чужие чувства и эмоции. Многие, наверное, замечали: смотришь на человека, откусывающего лимон, и сам начинаешь морщиться. Щуришься, когда наблюдаешь, как кто-то пытается вдеть нитку в иголку. Напрягаешься, глядя на спортсмена, поднимающего штангу. Сопереживаешь ближнему, попавшему в беду. Меня, к примеру, начинает знобить от вида куда-нибудь воткнутого шприца – в пандемию такое по десять раз на день показывали по ТВ. Это зеркальные нейроны себя проявляет. Почти телепатия.

Ученые объясняют: у людей с мизофонией чрезмерное возбуждение «зеркальной системы» создает ощущение, что звуки, которые издают другие люди, проникают прямо в голову – будто бы там и возникают. И не пропадают, даже, если заткнуть уши.

Почему «сверхчувствительных» стало больше? И как раз после пандемии? Мнительные полагают, что она-то и виновата – преподнесла очередной сюрприз, вызвав столь удивительные «осложнения» на мозг.

Будь здоров, почавкай!

Психотерапевты пробуют лечить «недуг» гипнозом, антидепрессантами и медитацией. Больших успехов пока не добились.

Доктор Сухбиндер Кумар (Sukhbinder Kumar), руководитель исследования, рекомендует время от времени чавкать в ответ – ради терапии имитировать нетерпимые действия. Ученый уверяет, что таким образом больной, как минимум, может сначала уменьшить остроту симптомов, постепенно восстановить контроль над звуками в своей голове и в конце концов унять их. Обнадеживает.

Зеркальные нейроны в действии: люди морщатся даже, если не едят лимон. А только смотрят, как это делают другие. Фото: Shutterstock

А В ЭТО ВРЕМЯ

Соблюдайте тишину, товарищи!

Несколько лет назад, еще не подозревая о том, что мизофония существует, как болезнь, социологи Исследовательского центра портала SuperJob опросили офисных работников старше 18 лет во всех федеральных округах России. И выяснили, какие звуки более всего раздражают сослуживцев, сидящих в непосредственной близости друг от друга.

Самые ненавистные, как и во всем мире, чавкающие. Далее следуют те, которые хлюпают, отпивая чай из кружки, булькают им во рту и хрустят сухарями. Затем идут те, которые тарабанят пальцами - по столу или по клавишам компьютера, щелкают ручкой, звенят ложкой, размешивая сахар.

Замыкают рейтинг шмыгающие носом, громко грызущие ногти и шуршащие бумажками.

Некоторые, как выяснилось, прилюдно чешутся, что тоже не радует коллег.

Встречаются и терпимые: примерно 20 процентов опрошенных никакие звуки – исходящие от сослуживцев, разумеется – не раздражают. Если те, конечно, не скребут гвоздем по стеклу.