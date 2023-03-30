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Наука30 марта 2023 11:01

Как быстро похудеть к лету: три ошибки, которые вам постоянно мешают

Доктор Павлова перечислила три главные ошибки при похудении
Анна КУКАРЦЕВА
Доктор Павлова перечислила три главные ошибки при похудении

Доктор Павлова перечислила три главные ошибки при похудении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной мы все мечтаем не только об обновлении, но и у будущем отпуске. О том, как в легкой одежде бредем вдоль комки моря... Стоп, а влезу ли я в летнюю одежду или сейчас впору только панамка?..

И тут начинаются мучения худеющих. Уменьшение калорий, истязания себя в спортзале... Вроде бы в теории мы все подкованы, но на практике совершаем такие ошибки, которые не только от лишних кило не избавят, но и здоровью навредят.

Разберем основные ошибки с врачом-эндокринологом, к.м.н. Зухрой Павловой, старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ.

1. Жить на минимуме калорий.

Пресловутая гречка с куриной грудкой и поллистика салат — это все, что вы себе разрешаете? И очень зря.

- Когда мне заявляют, мол, я спокойно живу на 1100 ккал в сутки и хорошо себя чувствую, всегда предлагаю в ответ просчитать дневной рацион вместе, - рассказывает Зухра Павлова. - И, как правило, находится что-то не учтенное. Особенно часто это бывает, если человек покупает готовые низкокалорийные блюда «для похудения»: производители склонны преуменьшать калорийность блюд. А когда начинаешь пересчитывать на калькуляторе, оказывается, что там не 1100, а 1600 ккал. То есть вполне себе норма для человека, у которого не очень хорошо со спортом, то есть сидячий образ жизни.

На самом деле низкокалорийный рацион без присмотра врача — это не самый лучший эксперимент. Может быть расстройство ЖКТ из-за неправильного подобранного баланса белков-жиров-углеводов, нехватки витаминов и минералов. Будет болеть голова, накатывать волны раздражительности, слабость. И все время преследовать чувство голода. Поэтому лучше не «специальная низкокалорийная диета», а отказ от сладкого, фастфуда и перекусов. Зато полноценный завтрак, обед и ужин обязательны.

2. «Буду есть, а потом сгонять жиры в спортзале».

Вторая крайность — не отказывая себе в любимых блюдах, потом проводить по полтора-два часа в спортзале. Но часто это лишь мечта, которая разбивается о работу (исключение, если ваша работа и есть спортзал). Поэтому чаще всего худеющие ходят в спортзал два, максимум три раза в неделю, зато истязают там себя на тренажерах до полного изнеможения.

- Но так мы делаем только хуже, - предупреждает доктор Павлова. - Потому что в таком режиме нагрузок эффекта тренированности не добиться. Наоборот: такого спортсмена постоянно будет сопровождать воспаление – оно и проявляется болью в мышцах. Ведь случайные, время от времени, избыточные нагрузки для организма – сильный стресс! Это разрушительно действует на наше тело. А вот когда занимаешься регулярно, желательно каждый день (для начала достаточно 20-минутной утренней зарядкой или вечернего комплекса упражнений), то потребность мышечной ткани в энергии становится постоянной. И с какого-то момента систематические занятия больше не вызывают стресса. Помните: организм очень любит ритмичность.

3. «Придет весна и я побегу!»

Если вы никогда не бегали, а тут решили, мысленно давая себе пинка каждое утро и специально заводя будильник на час раньше, это тоже может выйти боком.

- Есть китайская пословица: утренние пробежки доведут вас прямиком до инфаркта, - предупреждает наш эксперт. - То есть вскочил с постели, надел кроссовки и в парк. Но сразу после пробуждения подвергать свой организм большим нагрузкам вредно. Во-первых, спать нужно достаточно: с 23:00 до 07:00. Жертвовать сном даже ради тренировок нельзя! Во-вторых, ранним утром пробежки совершенно нефизиологичны. Вот что я рекомендуют своим пациентам:

* Начинайте свое утро со стакана теплой воды.

* Затем нужна небольшая физическая нагрузка, чтобы тело включилось – растяжки, медитация, йога, дыхательные упражнения.

* Завтрак. Но чай и кофе не пейте еще как минимум час! Свою чашку кофе выпейте уже на работе.

Именно после 10 часов и начинается наиболее подходящее физиологически время для занятий спортом, организм уже проснулся и бодр. Но что делать, если вы в офисе?

- Я сама в это время работаю, - пожимает плечами доктор Павлова. - Но в перерыве между пациентами говорю: «Минуточку!» И выполняю несколько приседаний и отжиманий. Это не стыдно! И очень полезно: так просыпаются, начинают работать самые большие мышцы тела. Таких перерывов в течение дня у меня несколько. Я уверена, что каждый из вас может желать так же. Используйте любую возможность, чтобы двигаться: дойдите до принтера, отнесите бумаги на другой этаж, пройдитесь по лестнице, а не на лифте. А если у вас есть возможность пробежаться через 2–3 часа после того, как проснулись, то и бегите себе на здоровье!

ВАЖНО

Кому может быть вредна вода

Все мы в теории знаем, что нужно пить как можно больше воды – как минимум, 2 или даже 3 литра в день. И это действительно так. Причем чай, кофе, соки, компоты в зачет не идут. Даже не сладкие! Организм воспринимает их как еду, ведь там множество различных полезных веществ.

Зухра Павлова даже рекомендует к каждой выпитой чашке кофе или чая добавлять стакан чистой воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за мочегонного эффекта.

НО! действительно есть состояния, когда большое количество воды вредно: при сердечной недостаточности и некоторых патологиях почек количество выпитой жидкости, наоборот, нужно ограничивать! Чтобы не стало хуже из-за, казалось бы, полезной привычки. Это редкие исключения, но они все же есть. Правда, такие пациенты, как правило, знают о своих патологиях

Еще больше полезных советов вы может узнать из книги доктора Павловой «Обман веществ», издательство «Комсомольская правда».

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