Как быстро похудеть к лету: три ошибки, которые вам постоянно мешают

Доктор Павлова перечислила три главные ошибки при похудении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной мы все мечтаем не только об обновлении, но и у будущем отпуске. О том, как в легкой одежде бредем вдоль комки моря... Стоп, а влезу ли я в летнюю одежду или сейчас впору только панамка?..

И тут начинаются мучения худеющих. Уменьшение калорий, истязания себя в спортзале... Вроде бы в теории мы все подкованы, но на практике совершаем такие ошибки, которые не только от лишних кило не избавят, но и здоровью навредят.

Разберем основные ошибки с врачом-эндокринологом, к.м.н. Зухрой Павловой, старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ.

1. Жить на минимуме калорий.

Пресловутая гречка с куриной грудкой и поллистика салат — это все, что вы себе разрешаете? И очень зря.

- Когда мне заявляют, мол, я спокойно живу на 1100 ккал в сутки и хорошо себя чувствую, всегда предлагаю в ответ просчитать дневной рацион вместе, - рассказывает Зухра Павлова. - И, как правило, находится что-то не учтенное. Особенно часто это бывает, если человек покупает готовые низкокалорийные блюда «для похудения»: производители склонны преуменьшать калорийность блюд. А когда начинаешь пересчитывать на калькуляторе, оказывается, что там не 1100, а 1600 ккал. То есть вполне себе норма для человека, у которого не очень хорошо со спортом, то есть сидячий образ жизни.

На самом деле низкокалорийный рацион без присмотра врача — это не самый лучший эксперимент. Может быть расстройство ЖКТ из-за неправильного подобранного баланса белков-жиров-углеводов, нехватки витаминов и минералов. Будет болеть голова, накатывать волны раздражительности, слабость. И все время преследовать чувство голода. Поэтому лучше не «специальная низкокалорийная диета», а отказ от сладкого, фастфуда и перекусов. Зато полноценный завтрак, обед и ужин обязательны.

2. «Буду есть, а потом сгонять жиры в спортзале».

Вторая крайность — не отказывая себе в любимых блюдах, потом проводить по полтора-два часа в спортзале. Но часто это лишь мечта, которая разбивается о работу (исключение, если ваша работа и есть спортзал). Поэтому чаще всего худеющие ходят в спортзал два, максимум три раза в неделю, зато истязают там себя на тренажерах до полного изнеможения.

- Но так мы делаем только хуже, - предупреждает доктор Павлова. - Потому что в таком режиме нагрузок эффекта тренированности не добиться. Наоборот: такого спортсмена постоянно будет сопровождать воспаление – оно и проявляется болью в мышцах. Ведь случайные, время от времени, избыточные нагрузки для организма – сильный стресс! Это разрушительно действует на наше тело. А вот когда занимаешься регулярно, желательно каждый день (для начала достаточно 20-минутной утренней зарядкой или вечернего комплекса упражнений), то потребность мышечной ткани в энергии становится постоянной. И с какого-то момента систематические занятия больше не вызывают стресса. Помните: организм очень любит ритмичность.

3. «Придет весна и я побегу!»

Если вы никогда не бегали, а тут решили, мысленно давая себе пинка каждое утро и специально заводя будильник на час раньше, это тоже может выйти боком.

- Есть китайская пословица: утренние пробежки доведут вас прямиком до инфаркта, - предупреждает наш эксперт. - То есть вскочил с постели, надел кроссовки и в парк. Но сразу после пробуждения подвергать свой организм большим нагрузкам вредно. Во-первых, спать нужно достаточно: с 23:00 до 07:00. Жертвовать сном даже ради тренировок нельзя! Во-вторых, ранним утром пробежки совершенно нефизиологичны. Вот что я рекомендуют своим пациентам:

* Начинайте свое утро со стакана теплой воды.

* Затем нужна небольшая физическая нагрузка, чтобы тело включилось – растяжки, медитация, йога, дыхательные упражнения.

* Завтрак. Но чай и кофе не пейте еще как минимум час! Свою чашку кофе выпейте уже на работе.

Именно после 10 часов и начинается наиболее подходящее физиологически время для занятий спортом, организм уже проснулся и бодр. Но что делать, если вы в офисе?

- Я сама в это время работаю, - пожимает плечами доктор Павлова. - Но в перерыве между пациентами говорю: «Минуточку!» И выполняю несколько приседаний и отжиманий. Это не стыдно! И очень полезно: так просыпаются, начинают работать самые большие мышцы тела. Таких перерывов в течение дня у меня несколько. Я уверена, что каждый из вас может желать так же. Используйте любую возможность, чтобы двигаться: дойдите до принтера, отнесите бумаги на другой этаж, пройдитесь по лестнице, а не на лифте. А если у вас есть возможность пробежаться через 2–3 часа после того, как проснулись, то и бегите себе на здоровье!

ВАЖНО

Кому может быть вредна вода

Все мы в теории знаем, что нужно пить как можно больше воды – как минимум, 2 или даже 3 литра в день. И это действительно так. Причем чай, кофе, соки, компоты в зачет не идут. Даже не сладкие! Организм воспринимает их как еду, ведь там множество различных полезных веществ.

Зухра Павлова даже рекомендует к каждой выпитой чашке кофе или чая добавлять стакан чистой воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за мочегонного эффекта.

НО! действительно есть состояния, когда большое количество воды вредно: при сердечной недостаточности и некоторых патологиях почек количество выпитой жидкости, наоборот, нужно ограничивать! Чтобы не стало хуже из-за, казалось бы, полезной привычки. Это редкие исключения, но они все же есть. Правда, такие пациенты, как правило, знают о своих патологиях

Еще больше полезных советов вы может узнать из книги доктора Павловой «Обман веществ», издательство «Комсомольская правда».

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