Арктическая экспедиция МЧС России оказала оперативную помощь при ДТП Фото: пресс-служба МЧС России

Участники арктической экспедиции МЧС России оказали оперативную помощь людям, попавшим дорожно-транспортное происшествие в Ненецком автономном округе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, застрявший грузовик был замечен спасателями по ходу движения от Тэдинки до вахтового поселка Варандей. Водитель автомобиля не справился с управлением, вследствие чего машину занесло в кювет. Поскольку погодные условия в этой местности резко ухудшились, водителям и двум пассажирам грузовика грозила опасность.

Сотрудники МЧС вытащили застрявший автомобиль при помощи тяжелых спецмашин на гусеничном ходу. В МЧС отмечают, что работу осложнял вес груза – около 30 тонн. После того, как грузовик был вытянут, спасатели поделились попавшими в беду своими сухпайками и питьевой водой.

Арктическая экспедиция МЧС России стартовала в Нарьян-Маре. Она насчитывает 76 человек – это представители ведомства и компаний-разработчиков. На сегодняшний день экспедиция преодолела уже около 350 километров по заснеженной местности и прибрежной ледовой поверхности. В ходе экспедиции спасатели в условиях полной автономности испытывают более 20 новейших и перспективных образцов вооружения и экипировки.