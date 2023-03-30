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Общество30 марта 2023 11:58

Арктическая экспедиция МЧС России оказала оперативную помощь при ДТП

Спасатели вытащили застрявший грузовик при помощи тяжелых спецмашин на гусеничном ходу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Арктическая экспедиция МЧС России оказала оперативную помощь при ДТП Фото: пресс-служба МЧС России

Арктическая экспедиция МЧС России оказала оперативную помощь при ДТП Фото: пресс-служба МЧС России

Участники арктической экспедиции МЧС России оказали оперативную помощь людям, попавшим дорожно-транспортное происшествие в Ненецком автономном округе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, застрявший грузовик был замечен спасателями по ходу движения от Тэдинки до вахтового поселка Варандей. Водитель автомобиля не справился с управлением, вследствие чего машину занесло в кювет. Поскольку погодные условия в этой местности резко ухудшились, водителям и двум пассажирам грузовика грозила опасность.

Сотрудники МЧС вытащили застрявший автомобиль при помощи тяжелых спецмашин на гусеничном ходу. В МЧС отмечают, что работу осложнял вес груза – около 30 тонн. После того, как грузовик был вытянут, спасатели поделились попавшими в беду своими сухпайками и питьевой водой.

Арктическая экспедиция МЧС России стартовала в Нарьян-Маре. Она насчитывает 76 человек – это представители ведомства и компаний-разработчиков. На сегодняшний день экспедиция преодолела уже около 350 километров по заснеженной местности и прибрежной ледовой поверхности. В ходе экспедиции спасатели в условиях полной автономности испытывают более 20 новейших и перспективных образцов вооружения и экипировки.

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