Бархатное платье Светланы Ходченковой и строгий костюм Оксаны Акиньшиной сразили наповал

На этой неделе в МХТ им.Чехова вручали первую мультидисциплинарную премию Московского художественного театра молодым (до 35 лет) деятелям культуры, «ярко заявившим о себе» в прошлом году Фото: Екатерина Цветкова

Среди лауреатов самым известным был народный артист РСФСР Станислав Любшин. Хоть и не молодой (6 апреля исполнится 90 лет, дай Бог здоровья), и «ярко заявил о себе» очень давно. Мы верим, все остальные – люди тоже талантливые и достойные.

На торжественной церемонии собралась вся «тусовка» как будто по разнарядке как на первомайской демонстрации. Надо было (кому-то) показать, что не все артисты уехали из страны. Пришли даже те, кто ни к премии, ни к МХАТу не имел отношения. Журналистам только осталось ловить звезд в свои фотообъективы и изумляться вычурности их нарядов. Уроки хорошо стиля российские селебы проспали или прогуляли. Мы попросили прокомментировать их вечерние наряды стилиста Галину Кравцову:

Светлана Ходченкова пришла на праздник в МХТ в длинном черном бархатном платье с гипюром, вырезом (примерно до пупка) и открытыми плечами.

Комментарий стилиста:

- Слишком много деталей. Если бы Светлана Ходченкова забрала волосы в высокую прическу, такой образ был бы уместен на балу в ХIХ веке. Но не для выхода в демократичный, общедоступный театр.

Фото: Екатерина Цветкова

Юлия Хлынина явилась в изумрудном шелковом платье на тоненьких бретельках. И тоже открытые плечи. Наряд примерно того же фасона был на Марусе Фоминой.

Комментарий стилиста:

И Юлия и Маруся – красивые молодые актрисы. Но ещё не лето! Столь открытые платья хороши на красной дорожке «Кинотавра», а не в театре в московское межсезонье.

Фото: Екатерина Цветкова

Пара Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые появились вместе на публике. Об их романе ходили слухи давно, и вот прилетело подтверждение слухам. На Оксане был закрытый темно-синий костюм. Козловский выбрал стильный пиджак и джинсы.

Комментарий стилиста:

- В таком строгом костюме Оксана похожа на директора школы на квартальном совещании в министерстве образования. В театр, тем более на торжественную церемонию, актриса могла бы ну хотя бы поярче накрасить губы.

Фото: Екатерина Цветкова

Екатерина Шпица выбрала образ в стиле Лилу из «Пятого элемента».

Комментарий стилиста:

- У Екатерины Шпицы отличная фигура, она может позволить себе любой наряд. Но верхняя часть ее туалета похожа на бюстье. Хочется накинуть что-то сверху на плечи.

Фото: Екатерина Цветкова

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова пришла в черном брючном костюме.

Комментарий стилиста:

- Только на первый взгляд этот костюм выглядит строгим. В нем интересный крой рукава, красивый воротник. Яркая брошь – эффектное дополнение. Светлана Захарова оделась к месту и со вкусом.

Фото: Екатерина Цветкова

Любительница эклектики Марина Зудина как всегда удивила: вечерняя сумочка, трикотажный пуловер с гипюровыми вставками, плиссированная юбка…

Комментарий стилиста:

- Именно так, к сожалению, одеваются многие женщины, когда идут в театр: надевают сразу все самое красивое, что обнаружат в своем шкафу…