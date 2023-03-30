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В мире30 марта 2023 16:10

Си Цзиньпин приказал готовиться к масштабной войне: США готовы выступить против двух ядерных держав

Foreign Affairs: Си Цзиньпин призвал генералов и страну готовиться к масштабной войне
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Си Цзиньпин вновь и вновь повторяет, что Народно-освободительная армия Китая и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне.

Си Цзиньпин вновь и вновь повторяет, что Народно-освободительная армия Китая и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне.

Фото: REUTERS

Даже в относительные мирные времена всегда остается понятие «потенциальный противник». Какие бы соглашения вы не подписывали со страной, которая открыто или нет объявляет вас пусть не врагом, а просто «угрозой национальной безопасности», приготовления к возможному конфликту с «партнером» ведутся всегда. Но наступает момент, когда степень противоречий между сторонами такова, что они и не пытаются скрывать: готовимся к войне. Это и зафиксировали сейчас лидеры противоборствующих сторон.

Председатель КНР Си Цзиньпин, по сообщению журнала Foreign Affairs, сразу в четырех из своих последних речей, в том числе в ходе ежегодного заседания парламента, заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призывал генералов НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения». И подчеркнул: «Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают. (…) В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий». То есть уже не просто «хочешь мира, готовься к войне», а прямым текстом: только силой можно заставить врага сложить оружие. Другого языка он просто не понимает.

Почти одновременно то же самое прозвучало и в США. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли, убеждая конгрессменов принять небывалый по размеру военный бюджет на следующий год - 842 миллиарда долларов, - выдал такой перл: «Нет ничего дороже войны. И подготовка к войне тоже очень дорога, но война - это самое дорогое. Подготовка к войне сдержит эту войну». Штука в том, пояснил Милли, что США впервые сталкиваются с двумя крупными ядерными державами, которые угрожают их «жизненно важным интересам», - Россией и Китаем. Так что воевать с ними одновременно будет очень сложно. Но США, заверил он, «должны оставаться самой могущественной страной на Земле».

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Фото: REUTERS

Короче, война, вдалбливал генерал политикам, - это самое дорогое, что у нас есть. Во всех смыслах, не только финансовых. Эти смыслы уточнил бывший журналист Fox News Клейтон Моррис: «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть». Поясним для полной ясности: очень дорогая «подготовка к войне» обеспечит не мир, а сохранение мировой гегемонии Вашингтона, которую американцы будут поддерживать исключительно силой.

По большому счету, то что США и Китай не смогут мирно ужиться между собой, было ясно достаточно давно - слишком уж откровенным и опасным экономическим конкурентом стал для Вашингтона Пекин. Но до времени Китай, объявленный «долгосрочной главной угрозой», был на втором плане. Потому что на первом шло «наказание России» за ослушание воли гегемона - показательная и публичная «порка» врага всегда была главным американским аргументом в борьбе за свое мировое первенство. Правда «пороть» всегда предпочитали заведомо слабых - Афганистан, Ирак, Ливию, даже Югославию, когда она пришла в упадок. Эффект был гарантирован: во многих столицах крестились: слава богу, это не с нами…

Но с Россией, которую решили наказать за отступничество от воли Запада, у США и их верных вассалов случился облом во всех смыслах - военном, экономическом, политическом. А тут Китай недвусмысленно дал понять, что он с Москвой собирается проводить перемены, которые, как сказал товарищ Си, «случаются раз в сто лет». Волей-неволей теперь надо разбираться и с Китаем. Иначе кто поверит, что ты «царь горы»?

Бойцы НОАК во время учений в провинции Фуцзянь, лето 2022 г.

Бойцы НОАК во время учений в провинции Фуцзянь, лето 2022 г.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Китай тоже многое понял за последние годы. Традиционное терпеливое ожидание в надежде, что «партнер» поймет свою неправоту и предложит компромисс, исчерпало себя. Вот и пришлось председателю КНР заговорить о «применении военной силы для прекращения боевых действий». Тем более прямо сейчас американцы принимают лидера сепаратистского Тайваня, цинично и вызывающе показывая Китаю, где его место. Но тут чувство реальности Вашингтону явно изменило.

Что дальше? Эскалатор противостояния уже поднялся над конфликтом на Украине. Его уровень подходит к максимальному. Поэтому и к Киеву интерес заметно провис - ему отводилась роль «победителя», с которой он не справился. Теперь на сцену, то есть на поле боя, должны выйти главные исполнители. Ставки Вашингтона в нынешней игре таковы, что снизить их он уже не может. А в Москве и Пекине, чего вряд ли ожидал Запад, их готовы принять.

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