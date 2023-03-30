Си Цзиньпин приказал готовиться к масштабной войне: США готовы выступить против двух ядерных держав

Си Цзиньпин вновь и вновь повторяет, что Народно-освободительная армия Китая и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Фото: REUTERS

Даже в относительные мирные времена всегда остается понятие «потенциальный противник». Какие бы соглашения вы не подписывали со страной, которая открыто или нет объявляет вас пусть не врагом, а просто «угрозой национальной безопасности», приготовления к возможному конфликту с «партнером» ведутся всегда. Но наступает момент, когда степень противоречий между сторонами такова, что они и не пытаются скрывать: готовимся к войне. Это и зафиксировали сейчас лидеры противоборствующих сторон.

Председатель КНР Си Цзиньпин, по сообщению журнала Foreign Affairs, сразу в четырех из своих последних речей, в том числе в ходе ежегодного заседания парламента, заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призывал генералов НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения». И подчеркнул: «Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают. (…) В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий». То есть уже не просто «хочешь мира, готовься к войне», а прямым текстом: только силой можно заставить врага сложить оружие. Другого языка он просто не понимает.

Почти одновременно то же самое прозвучало и в США. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли, убеждая конгрессменов принять небывалый по размеру военный бюджет на следующий год - 842 миллиарда долларов, - выдал такой перл: «Нет ничего дороже войны. И подготовка к войне тоже очень дорога, но война - это самое дорогое. Подготовка к войне сдержит эту войну». Штука в том, пояснил Милли, что США впервые сталкиваются с двумя крупными ядерными державами, которые угрожают их «жизненно важным интересам», - Россией и Китаем. Так что воевать с ними одновременно будет очень сложно. Но США, заверил он, «должны оставаться самой могущественной страной на Земле».

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: REUTERS

Короче, война, вдалбливал генерал политикам, - это самое дорогое, что у нас есть. Во всех смыслах, не только финансовых. Эти смыслы уточнил бывший журналист Fox News Клейтон Моррис: «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть». Поясним для полной ясности: очень дорогая «подготовка к войне» обеспечит не мир, а сохранение мировой гегемонии Вашингтона, которую американцы будут поддерживать исключительно силой.

По большому счету, то что США и Китай не смогут мирно ужиться между собой, было ясно достаточно давно - слишком уж откровенным и опасным экономическим конкурентом стал для Вашингтона Пекин. Но до времени Китай, объявленный «долгосрочной главной угрозой», был на втором плане. Потому что на первом шло «наказание России» за ослушание воли гегемона - показательная и публичная «порка» врага всегда была главным американским аргументом в борьбе за свое мировое первенство. Правда «пороть» всегда предпочитали заведомо слабых - Афганистан, Ирак, Ливию, даже Югославию, когда она пришла в упадок. Эффект был гарантирован: во многих столицах крестились: слава богу, это не с нами…

Но с Россией, которую решили наказать за отступничество от воли Запада, у США и их верных вассалов случился облом во всех смыслах - военном, экономическом, политическом. А тут Китай недвусмысленно дал понять, что он с Москвой собирается проводить перемены, которые, как сказал товарищ Си, «случаются раз в сто лет». Волей-неволей теперь надо разбираться и с Китаем. Иначе кто поверит, что ты «царь горы»?

Бойцы НОАК во время учений в провинции Фуцзянь, лето 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Китай тоже многое понял за последние годы. Традиционное терпеливое ожидание в надежде, что «партнер» поймет свою неправоту и предложит компромисс, исчерпало себя. Вот и пришлось председателю КНР заговорить о «применении военной силы для прекращения боевых действий». Тем более прямо сейчас американцы принимают лидера сепаратистского Тайваня, цинично и вызывающе показывая Китаю, где его место. Но тут чувство реальности Вашингтону явно изменило.

Что дальше? Эскалатор противостояния уже поднялся над конфликтом на Украине. Его уровень подходит к максимальному. Поэтому и к Киеву интерес заметно провис - ему отводилась роль «победителя», с которой он не справился. Теперь на сцену, то есть на поле боя, должны выйти главные исполнители. Ставки Вашингтона в нынешней игре таковы, что снизить их он уже не может. А в Москве и Пекине, чего вряд ли ожидал Запад, их готовы принять.

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