Певица Слава отметила рождение внука коньяком прямо в роддоме

Певица Слава Фото: Борис КУДРЯВОВ

У певицы Славы родился внук. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Москвы. Дочь знаменитости Александра Морозова назвала этот день "самым счастливым в своей жизни". Что касается Славы, то она отметила рождение крошки коньяком прямо в роддоме.

Певица Слава принимает поздравления. Теперь она бабушка. "Я стала бабушкой! Принимаем поздравления. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить… Пью коньяк, закусываю шоколадкой", заявила 42-летняя исполнительница.

У дочери артистки родился мальчик весом 3,2 кг и ростом 51 см. Отец малыша присутствовал на родах.

"Быть рядом с женщиной в этот момент - максимально правильно. Этап родов нужно пройти вместе! Нет повода бросать ее в этом страшном мероприятии", - откровенничала перед родами 24-летняя Саша.

Слава: "Пью коньяк, закусываю шоколадкой".

Отметим, в ноябре Александра Морозова вышла замуж за Андрея Дедова. Александра была на пятом месяце беременности. Свадьба молодых прошла скромно, в семейной обстановке.

Будущая мамочка размещала в блоге фото с беременным животом и рассказывала о том, как проходит каждый ее день в ожидании крохи. Вместе с мужем она живет в довольно небольшой квартире. Но молодые планируют в ближайшее время улучшить условия - приобрести жилье попросторнее.