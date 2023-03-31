Как разморозить и получить свою накопительную часть пенсии

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Ровно десять лет назад в России заморозили накопительную часть пенсии. Но наши «замерзшие» пенсионные накопления не лежали мертвым грузом: все это время они зарабатывали деньги для своих владельцев.
Напомним, понятие накопительной пенсии существует в стране больше 20 лет (см. «Справку «КП»). В 2013 году власти ее заморозили: с тех пор пополнять ее было уже нельзя, снять эти деньги - тоже. Но средства, которые накопились на пенсионных счетах россиян за те годы, сохранились и даже приумножились. Потому что все это время ими распоряжались, инвестируя в ценные бумаги и т. п., государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). ВЭБ управляет накоплениями 38 млн человек на общую сумму больше 2 трлн рублей, у НПФ 37 млн клиентов, а денег крутится около 3 трлн.
Недавно ВЭБ.РФ отчитался, как он все эти годы управлял накопительной частью. Так кто и когда может получить эти деньги? И на какую прибавку к основной пенсии можно рассчитывать? Давайте выясним.
Мужчинам, родившимся в 1953 году и позднее.
Женщинам, родившимся в 1957 году и позднее.
Все граждане РФ, которые подходят под эти параметры, имеют какие-то накопления на пенсию. Чтобы получить прибавку к пенсии из своей накопительной части, нужно достигнуть «дореформенного» пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) или иметь право на досрочный выход на пенсию («северный» стаж, вредная работа и др.).
Накопительная часть пенсии есть только у тех, кто работал официально. То есть работодатель уплачивал за этих сотрудников страховые взносы.
Ровно десять лет назад в России заморозили накопительную часть пенсии.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Как уже сказано, наши пенсионные накопления распределены между государственным управляющим ВЭБ.РФ и многочисленными НПФ.
Чтобы оформить накопительную пенсию, когда вы достигнете нужного возраста, в первом случае нужно обратиться в Социальный фонд (бывший Пенсионный), во втором - в свой НПФ. Там вам выдадут бланк заявления и помогут все оформить.
Чтобы узнать, где лежат ваши деньги и сколько вы накопили, зайдите на сайт Социального фонда, в раздел «Личный кабинет гражданина». Или просто отсканируйте этот QR-код:
Войти можно по логину и паролю от госуслуг. Затем кликайте «Заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета».
В справке немудрено запутаться. Вам нужна графа «Сумма страховых взносов на финансирование накопительной пенсии с учетом результата их инвестирования».
Существует три варианта того, как вы будете получать деньги накопительной части пенсии (см. «Давайте разберемся»). Это не на выбор, все зависит от конкретной ситуации. Формулы прописаны в законах и, как говорится, обжалованию не подлежат.
1. Забрать все
Вам могут единовременно выплатить накопленную часть пенсии целиком (с учетом набежавших процентов) в случае, если у вас накопилась небольшая сумма - меньше 200 - 250 тысяч рублей. Здесь все зависит от размера вашей «обычной», страховой пенсии. Если при расчете окажется, что прибавка из накопленной части составит меньше 5% от страховой пенсии, тогда все деньги выплатят сразу.
Чтобы узнать этот процент, нужно разделить сумму ваших накоплений на 264 месяца (это «ожидаемый период выплат» - чиновники верят, что именно столько россияне в среднем живут на пенсии). И если полученная сумма окажется ниже 5% вашей страховой пенсии, деньги отдадут сразу.
2. Получать деньги до конца жизни
Этот вариант назначают, если накоплений много и размер ежемесячной прибавки превышает 5% от всей пенсии.
Если на пенсию выходите в срок, то узнать ежемесячную прибавку просто: делите сумму всех ваших накоплений на 264. Если это досрочный выход на пенсию, тогда ожидаемый период выплат будет не 264 месяца, а больше. Допустим, если вы выходите на пенсию в 57 лет, а должны были в 60 лет, тогда ожидаемый период выплат увеличится на 36 месяцев.
3. Самому определить период выплат
Самостоятельно определить период выплат могут только те, кто еще и сам копил себе на старость. То есть не только полагался на работодателя, но и сам участвовал в программах софинансирования. Например:
Отправил на накопительную пенсию средства материнского капитала.
Участвовал в государственной программе «тысяча на тысячу». Суть ее в том, что можно было самостоятельно класть от 2 до 12 тысяч рублей в год на счет будущей пенсии. А государство добавляло столько же.
Минимальный срок ежемесячных выплат, который могут назначить себе такие граждане, - 10 лет (120 месяцев). Но он касается не всей накопительной части пенсии, а только тех денег, которые вы отправляли самостоятельно (и того инвестдохода, который получили на эту сумму).
Давайте разберемся.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
СПРАВКА «КП»
Пенсия в РФ состоит из двух частей.
Страховая
Зависит от стажа и пенсионных баллов. Их количество можно узнать из выписки с сайта Социального фонда sfr.gov.ru. И там же можно сделать примерный расчет будущей страховой пенсии.
Накопительная
Появилась в 2002 году. В первые три года у всех забирали по 2% от зарплаты и зачисляли на индивидуальные накопительные счета. С 2005 года взносы увеличили до 6%. Но ограничили число работников, которые их платили. Водораздел теперь провели по 1967 году. Те, кто родился раньше, из накопительной системы были в 2005-м исключены.
Проще говоря, мужчины, которые родились в 1953 году или позже, и женщины, которые родились в 1957 году или позже, в период с 2002 по 2004 год отчисляли по 2% со своих зарплат на формирование накопительной пенсии. С 2005 года отчисления на накопительную часть пенсии перестали делать у мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год включительно, и женщин, родивших с 1957 по 1966 год включительно. Их пенсионные накопления заморозили. А все остальные (то есть родившиеся в 1967 году или позже) с 2005 года отчисляли на накопительную часть пенсии уже по 6%.
Однако в 2013 году власти решили заморозить накопительную пенсию для всех. Главная причина в том, что некоторые владельцы негосударственных пенсионных фондов украли сотни миллиардов.