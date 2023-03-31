Сатанинская развязка уничтожения украинской церкви: Зеленский против Киево-Печерской лавры

Сотни верующих собрались в стенах Киево-Печерской лавры по звону набата. В храмах всем места не хватило, и люди оставались молиться прямо на брусчатке на улице. Фото: REUTERS

После того как киевский режим решил выгнать православных монахов из лавры, из центра Киева, к 30 марта противостояние официальных властей и церкви, похоже, достигло пика. Накануне истек срок, до которого настоящие православные по уведомлению министерства культуры незалежной должны были покинуть обитель. Почему? Да потому что договор аренды с государством (с заповедником «Киево-Печерская лавра», что в ведении минкульта Зеленского) со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ МП был расторгнут еще 10 марта.

КАК ЭТО БЫЛО

Поутру в четверг в лавру прибыли чиновники минкульта. Это была отдающая серой комиссия по инвентаризации имущества. Прихожане, молившиеся в храме Рождества Богородицы, вышли из церкви и заблокировали их действия. «Инвентаризаторов», окружив в кольцо, не пустили внутрь корпусов лавры.

Но в противостояние прихожан и чиновников до поры до времени не вмешивались.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи не покинут ее территорию, пока не будет решения суда по разбирательству с заповедником. А позже обратился к Зеленскому:

- Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! - так заявил митрополит (на чистейшем украинском языке).

По его мнению, шестой президент страны виноват в ненормальных событиях вокруг Киево-Печерской лавры. А также в том, что «220 человек братии выброшены на улицу». А ведь большинство монахов живет в лавре более 30 лет - и им просто некуда идти в случае выселения.

- Вы не смогли принять митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с Синодом, - напомнил митрополит президенту. - Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры. Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!

Главе украинского государства один из церковных иерархов напомнил, что УПЦ заключила долгосрочный договор аренды. Который нельзя разорвать в период военного времени.

- Выселяться мы не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека, - резюмировал настоятель лавры.

А ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ?

Он в своем стиле прокомментировал то, что творится вокруг Украинской православной церкви вообще и Киево-Печерской лавры в частности. Бывший комик назвал этот шабаш защитой общества от «московского манипулирования религией».

- Сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, - заявил тот. - Украина - это территория самой большой религиозной свободы в этой части Европы.

По мнению этого государственного мужа, такая «свобода» ощущается уже с 1991 года. И так, он полагает, на Украине будет всегда.

Адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей Никита Чекман сообщил о подаче иска в Хозяйственный суд Киева.

Примерно в это же время митрополит раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний утвердил архимандрита Авраамия на должность наместника в Киево-Печерской лавре. Он уже давно живет в лавре, входил в ее Совет, служил в УПЦ, но буквально перед выселением ушел к раскольникам. Вслед за этим Украинская православная церковь запретила архимандрита Авраамия в служении.

Он же сам обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в ПЦУ.

Во второй половине четверга стало известно, что на территорию лавры вошли люди с автоматами, а у входа в нее появились автозаки. Об этом сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Братия и прихожане собирались стоять до конца. Но Сатана там правит бал.