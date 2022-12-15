В Тверской области на боевое дежурство заступил ракетный полк мобильных «Ярсов»

Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс»

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (отмечается 17 декабря) в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Это событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков. А потому, для журналистов сделали исключение и разрешили поговорить с ракетчиками.

- Комплекс стал проходимее, конструкторы вложили в него все, о чем мы их просили, - оценил новые машины старший механик- водитель Вадим Тиманов.

После того, как автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство, оценку подразделению дал командир ракетного полка подполковник Виктор Лыгин.

Он заявил, что боевая подготовка полка «идет ежедневно, а подразделения готовы выполнить поставленные задачи в любых условиях».

- Как командир чувствую гордость, радость за Ракетный войска стратегического назначения, за Россию, за свою страну, - заявил СМИ командир нового ракетного дивизиона майор Николай Прокопчук, который отвечает за техническую подготовку, сплоченность и слаженность подразделения. Он также отметил, что свою судьбу решил связать с Ракетными войсками еще в детстве, так как вырос в семье ракетчика.

Развод дежурных смен ознаменовал гимн Российской Федерации, что исполнил военный оркестр.

В Минобороны России отметили, что в ракетном соединении были проведены подготовительные работы: создана соответствующая инфраструктура, а личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс». Уже в будущем году, постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения, Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Отметим, что на вооружении Минобороны есть «Ярсы» как мобильные, так и шахтного базирования. Днем ранее, в Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Напомним, что одна ракета «Ярс» может принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонн. Но три ее ступени с топливом легко закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров. Они несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. Эти блоки отделяются от ракеты в полете и устремляются самостоятельно к своим целям с огромной скоростью по совершенно разным траекториям. Предугадать их маршрут и сбить при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года, когда Япония фактически капитулировала, США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов тогда составила от 34 до 39 килотонн.

В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек. Чтобы представить удар одной ракеты «Ярс» эти цифры можно смело перемножить на 12.