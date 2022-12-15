Ивана Урганта убрали из ведущих новогодней вечеринки в Москве

Иван Ургант должен был стать ведущим новогодней вечеринки в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант вновь оказался не удел. На этот раз его убрали из ведущих крупной вечеринки в Москве за сутки до мероприятия. Чуть ранее шоумен не появился на "Золотом граммофоне". Организаторы заменили его другим артистом.

Иван Ургант должен был стать ведущим новогодней вечеринки в Москве. Однако внезапно его убрали из шоу, заменив Идой Галич и Дмитрием Хрусталевым. Организаторам пришлось резко искать замену шоумену буквально за сутки до начала мероприятия.

Ранее Урганта отстранили и от "Золотого граммофона", где он появлялся ведущим на протяжении многих лет. Артист с иронией отреагировал на свою отмену.

"Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи", - заявлял он.

Почему продюсеры шоу решили заменить Ивана - неизвестно. Начиная с 2008 года он становился конферансье "Золотого Граммофона" 13 раз.

А еще раньше сопродюсер сериала "Елки-9" Евгений Кулик рассказал, что решил переписать историю и избавиться от многих любимых персонажей. Он убрал Урганта из проекта, в котором тот снимался с 2010 года.

"Мы пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии", - объяснил бывший КВНщик.

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