Невестка-стриптизерша Наташи Королевой появилась на публике без нижнего белья

Невеста Архипа Глушко Мелисса Волынкина. Фото: соцсети.

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко уже два года счастлив в отношениях с бывшей стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Избранница Архипа когда-то трудилась в одном из ночных клубов Москвы и зарабатывала по 800 тысяч рублей в месяц. Но, встретив звездного наследника, Мелисса оставила шест. Теперь она работает визажистом. Ради строгой свекрови девушка бросила работу в ночном клубе и занялась макияжем – она гримирует людей перед съемками. Те мне менее, Мелисса не упускает случая продемонстрировать свои прелести, в свое время сводившие с ума состоятельных посетителей ночных заведений. На днях Архип и его невеста появились вместе на публичном мероприятии. Для выхода в свет невестка Королевой выбрала весьма смелый наряд.

Мелисса опубликовала в соцсетях видео, в котором продемонстрировала глубокий разрез на синем платье. Под эротичным нарядом у нее явно не было нижнего белья. Кадры с Мелиссой быстро разлетелись по Сети. Одни в комментариях критикуют избранницу Архипа за слишком откровенный вид, а другие напоминают, что ее будущий свекор Тарзан – тоже стриптизер, и позволяет себе намного больше.

Мелисса продемонстрировала глубокий разрез на синем платье. Под эротичным нарядом у нее явно не было нижнего белья. Фото: кадр видео.

Сын Наташи Королевой учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. Молодой человек изучает японский язык, а в свободное время подрабатывает репетитором. Но этих скромных средств явно недостаточно для того, чтобы снимать собственное жилье. Королева не скрывает, что аренду квартиры оплачивает именно она. Певица также купила Архипу и его невесте все необходимое для быта.

- Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво, - сообщила звезда.

Впрочем, особо шиковать молодым Наташа не позволила. Она не стала арендовать для них элитное жилье. В итоге сын певицы поселился в скромной однушке.

- Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками, - рассказывала Королева журналистам.