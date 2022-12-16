Британцы выпустили из тюрьмы самого титулованного теннисиста

По данным британских СМИ, Беккера в самом ближайшем будущем депортируют на родину – в Германию. Фото: EAST NEWS

Шестикратный победитель турниров Большого шлема, а позже телеведущий Борис Беккер вышел на свободу из тюрьмы в Великобритании, где провел 8 месяцев за уклонение от долгов.

В тюрьму Беккер угодил в апреле этого года после рассмотрения его дела лондонским судом. Присяжные частично признали вину теннисиста в попытке обмануть кредиторов, а судья назначила ему 2,5 года лишения свободы, напомнив о том, что двадцать лет назад подобное решение принял суд в Германии. Тогда Беккеру дали два года условно за уклонение от налогов.

Пожалуй, самый титулованный теннисист мира, который за свою 15-летнюю карьеру выиграл шесть турниров Большого шлема, никогда не был бедным. А вот жадным, похоже, был всегда. Профессиональную карьеру он закончил в 1999 году, а в последнее время проживал в Великобритании и трудился спортивным комментатором. Тем не менее, в 2017 году Беккер объявил себя банкротом, заявив, что не может вернуть кредиторам в общей сложности около 50 миллионов фунтов стерлингов. Позже следствие выяснило, что спортсмен утаил сведения об акциях и принадлежащей ему недвижимости, а также в момент рассмотрения дела о банкротстве переводил крупные суммы своим бывшим женам.

По данным британских СМИ, Беккера в самом ближайшем будущем депортируют на родину – в Германию.