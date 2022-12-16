В Дании решили отменить общенародный праздник ради дополнительных затрат на оборону

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Правительство Дании намерено отменить один из 11 общенациональных праздников, чтобы увеличить затраты на вооружения и достичь запланированного оборонного бюджета в 2% от ВВП на 3 года раньше.

В 2014 году страны НАТО запланировали достичь отчислений в оборонный бюджет для каждой страны-участницы альянса на уровне 2% от ВВП. В Дании подсчитали, что показатель может быть достигнут к 2033 году. Однако последние события в мире привели правительство королевства к мысли, что необходимо ускориться.

Согласно аналитическим выкладкам, отмена одного из государственных праздников позволит сократить количество выходных дней и достичь поставленной цели уже к 2030 году.

Пока неясно, какой именно праздник отменят, но большинство склоняется к тому, что им станет «День всеобщей молитвы», который в стране отмечают с XVII века через четыре недели после Пасхи.

В религиозных обществах уже раскритиковали намерения правительства, заявив, что праздники необходимы людям, чтобы помолиться и собраться с мыслями, а «День всеобщей молитвы» является для датчан важным событием, поскольку обычно именно во время этого торжества священники проводят обряды конфирмации.