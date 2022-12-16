Что изменится в нашей жизни с началом работы Социального фонда России? Ответим сразу – почти ничего

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу работы Социального фонда России. С ключевым докладом выступил глава Минтруда Антон Котяков.

РЕШЕНИЕ ТРЕХ ЗАДАЧ

«С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, - отметил министр. - Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования было необходимо для решения трех ключевых задач: это, в первую очередь, повышение качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам, это снижение административной нагрузки для работодателей и расширение охвата обязательным социальным страхованием наших граждан».

Таким образом Социальный фонд будет выполнять все функции ПФР и ФСС. Одновременно с объединением фондов был осуществлен переход на единый тариф страховых взносов. Все меры поддержки, которые раньше назначались в двух фондах, можно будет оформить в одном отделении.

Обращаться за переназначением пенсий и пособий или приносить документы не нужно — все ранее назначенные выплаты продолжит выплачивать Социальный фонд.

Даты доставки пенсий останутся прежними.

«Если, например, пенсия из Пенсионного фонда приходила 5-го числа, то гражданин продолжит получать пенсию также 5-го числа, при этом часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. То есть если пожилой человек получал пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на выходные или праздничные дни, то деньги будут переведены на его счет раньше – в последние числа декабря. Эти пенсии, кстати, уже придут в проиндексированном размере, - уточнил Антон Котяков. - Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа – с 3-го по 25-е число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения уже будут доставлять средства в привычном режиме».

Напомним, с 1 января в дополнение к июньской десятипроцентной индексации страховые пенсии для неработающих граждан увеличены на 4,8%. На эти цели дополнительно было направлено из федерального бюджета 346,5 млрд рублей.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПРАВОК И ОБРАЩЕНИЙ

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться Социальным фондом.

«Механизм выплат с нового года не меняется. Фонд на основании электронного больничного будет зачислять средства напрямую гражданину, то есть на его счет, без представления каких-либо обращений либо дополнительных справок», - уточнил глава Минтруда.

С 2023 года обязательным социальным страхованием будут охвачены и занятые по гражданско-правовым договорам.

«Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от нуля до 17 лет и беременных женщин. Сейчас завершается подготовительная работа, - говорит министр. - Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов. Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря. После 1 января и после вступления в силу закона все поступившие заявления с портала будут переданы в Социальный фонд для рассмотрения, и первые выплаты придут семьям уже в январе».

Отчетность для бизнеса станет проще — работодатели смогут подавать отчеты ежемесячно по единой форме и вносить взносы одним платежом.

Клиентские службы ПРФ и ФСС сохранятся по привычным адресам.

«В целом по стране сеть Социального фонда составляет почти 2600 офисов клиентского обслуживания, они располагаются по привычным для граждан адресам. Точки присутствия у нас сохраняются на всех территориях, где есть офисы, и происходит объединение фондов», - резюмировал Антон Котяков.