Пишите левой рукой и ухайте: найден веселый и быстрый способ натренировать свой мозг

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Про то, что мозг нужно тренировать и развивать, как и тело, врачи и ученые говорят уже давно. Мол, не будете «качать» мозг, он будет дряхлеть быстрее. Особенно это актуально сейчас, когда пандемия ковида ударила по нашим когнитивным функциям. Люди реально стали замечать, что «поглупели». На самом деле зловредный вирус вмешивается в работу синапсов, который связывают нейроны головного мозга, и блокирует их деятельность. Наша задача — заново научить их работать.

Понимание того, что мозгу необходимо развиваться, а для этого нужно заставлять тело делать какие-то непривычные вещи, было еще в начале прошлого века. Так, например, знаменитый советский психолог Лев Выготский, который много времени уделял развитию когнитивных функций у детей, рекомендовал максимально разнообразную культурную и социальную среду для ребенка, считая, что именно так формируется высшая нервная деятельность. Такой подход можно назвать основой нейрофизиологии. Ведь главное в ней — заставить мозг работать в нестандартной ситуации.

Но самую первую гимнастику для мозга разработал в 1970-х годах психолог Пол Дэннисон. Он пытался решить свою проблему — дислексии (неспособность читать или писать — такая, кстати, есть у актера Киану Ривза, который учит свои роли по слуху). В итоге Пол стал основоположником нейрогимнастики.

В интернете можно найти самые разные тренировки для мозга. А термин «нейрофитнес» вошел в широкий обиход несколько лет назад. Но почему именно 16 декабря назвали днем нейрофитнеса — не очень понятно. Ну да и не важно, ведь нам не нужен повод,. чтобы начать тренировать свой мозг.

ОБЪЕДИНИТЬ ПОЛУШАРИЯ

Направлены упражнения для мозга на то, чтобы укрепить старые и сформировать новые нейронные связи. Считается, что если заниматься нейрофитнесом постоянно, то улучшается память, развивается эмоциональный интеллект и креативное мышление.

Если говорить очень упрошено, наше правое полушарие отвечает за творческое начало, фантазии, креатив, а также координацию в пространстве. При этом оно контролирует левую половину тела. Левое отвечает за логику, математическое мышление, речь, контролирует правую половину тела.

В норме оба полушария развиваются параллельно, одинаково, что позволяет ребенку находить нестандартные решения, мыслить логически и при это творчески, обладать гибким мышлением. Но иногда связи нарушаются. Это случается и во взрослом возрасте, например, после инсульта. И тогда на помощь приходят нейроупражнения.

В интернете можно найти самые разные тренировки для мозга. Фото: Shutterstock

САМЫЕ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Если не брать в расчет сложные упражнения (жонглирование на скейтборе), то и в обычной повседневной жизни можно подтолкнуть мозг к развитию. Например:

* Включить левую руку, если вы чистый правша: налить чай, открыть дверь ключом, почистить зубы. Думаете просто? А вы проверьте. Действуя таким образом мы заставляем миллионы нейронов работать, подключать новые связи.

* Кидать в стену мягкий маленький мячик и ловить его разными руками. Можно просто перекидывать из одной руки в другую.

* Рисовать разными руками разные фигуры. Например левой круг, правой квадрат. Делать это нужно одновременно.

* Есть еще очень полезная игра «Мемо»: несколько парных картинок перемешиваются и раскладываются рубашками вверх в несколько рядов. Переворачивая картинки, вы должны запомнить, где какая находится, и снова положить ее рубашкой вверх. Постепенно, проходя ряд за рядом, вы убираете парные, причем первую находите по памяти. Высший пилотаж — не ошибиться ни разу. Есть подобные игры и виртуальные, но карточки все же правильнее, потому что задействованы руки, движения.

В общем, вы поняли — нужно подключить мелкую моторику, но как-то нестандартно. Например, научитесь плести макраме, вязать. Да хотя бы просто начните собирать пазлы — это тоже поможет заработать миллионам нейронов в мозге, ведь создать из маленьких кусочков целую картину еще нужно суметь...

УПРАЖНЕНИЯ ПОСЛОЖНЕЕ

Как правило, все они связаны с дыханием и какими-то движениям, в которых задействовано сразу несколько частей тела. Например:

1. На вдох медленно поднимаем правое колено и касаемся его левым локтем. На выдох медленно опускаем. Чем медленнее мы будем это делать и глубже вдыхать-выдыхать, тем лучше.

Это упражнения из курса основателя нейрогимнастики Пола Дэннисона направлено на активацию обоих полушарий, отвечает также за концентрацию и равновесие.

2. Упражнение «ухо-нос» или «веселые обезьянки» - для концентрации. Кажущееся простым упражнение на самом деле не так легко выполнить.

Итак, левой рукой беремся за кончик носа, правой — за мочку левого уха (важно, чтобы ухо было именно противоположным). Отпускаем руки, делаем хлопок, меняем — правую на кончик носа, левую на кончик правого уха. Ускоряем темп, раз, хлопок, смена уха, два, хлопок. Оп, и вы уже сбились:)

3. «Сова» - упражнение, которое однозначно полезно всем, кто долго сидит неподвижно. Снимает напряжение с шеи и плеч, улучшает кровообращение.

Положите левую руку на правую мышцу между плечом и шеей (она называется налостная): не ошибетесь, она обычно самая твердая, напряженная. Начинайте медленно поворачивать голову максимально влево или вправо, делая веселый «ух», когда доходите до крайне точки. Повторите 5-7 раз, опустите руку, наклоните голову вперед, расслабьте мышцы. Повторите то же самое, положив левую руку на правое плечо.

Еще один полезный инструмент-тренажер для мозга и всего тела — балансировочная подушка. На ней можно просто стоять, поддерживая равновесия, можно выполнять несложные упражнения, повороты корпуса, держа баланс. А еще на ней отлично сидеть в позе лотоса — помогает удерживать осанку и способствует концентрации.

ВАЖНО

Помогут вода и растяжка

И не забывайте элементарные вещи: мозгу необходима вода и кислород. Поэтому перед выполнением любых нейроупражнений сделайте легкую гимнастику — растяжку, наклоны головы и туловища (так разгонится кровь). И потом неторопливо выпейте стакан воды комнатной температуры — она жизненно необходима клеткам мозга.