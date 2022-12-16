Аудитория печатных изданий «Комсомолки» выросла до 3,2 миллиона читателей в 2022 году

"Комсомольскую правду" в 2022 году читают 3,2 млн человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печатные издания медиагруппы "Комсомольская правда" в 2022 году продемонстрировали рост аудитории от 7% до 24%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope*.

Главную газету холдинга в 2022 году читают 3,2 млн человек, это на 7% больше, чем годом ранее, следует из данных Mediascope. При этом пользу еженедельника "КП" сделали выбор 9% новых читателей.

Более внушительный рост интереса читателей наблюдается к журналу "Телепрограмма"(входит в семейство изданий "Комсомольская правда"). Он прибавил 16% новой аудитории.

Еще сильнее популярность печатных продуктов "КП" увеличилась в Москве, где аудитория ежедневной газеты "Комсомольская правда" выросла на 24%, еженедельной – на 17%, а журнала "Телепрограмма" – на 20%.

Гендиректор, главный редактор медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова объяснила растущую популярность печатных изданий холдинга тем, что все больше людей выбирает проверенные временем средства массовой информации. К тому же спецвыпуски "КП" распространяются на освобожденных территориях, давая их населению доступ к источнику надежных сведений о событиях в России и мире.

"КП" усиливает свои позиции мультимедийного холдинга и при этом остаётся любимой народной газетой, ценность которой растет, - уточнила Олеся Носова. - Кроме основного тиража, каждую неделю мы готовим 750 тысяч экземпляров спецвыпусков и распространяем их на освобожденных территориях, где "Комсомолка" зачастую становится для жителей единственным источником жизненно важной информации, поддержкой и отдушиной".

Гендиректор медиагруппы также обратила внимание, что рост аудитории продолжается уже третий год.

Медиагруппа "Комсомольская правда" — одна из крупнейших коммерческих российских медиакомпаний. В семействе легендарного бренда: ежедневная и еженедельная газета "Комсомольская правда" с суммарной аудиторией 3,2 млн*, сайт KP.RU — 3,8 млн пользователей в сутки, "Радио «Комсомольская правда" — 2,1 млн слушателей каждый день**, журнал "Телепрограмма", а также сайты radiokp.ru, teleprogramma.pro и sportkp.ru. Еженедельный охват аудитории Медиагруппы – 60 миллионов, в том числе 6 миллионов подписчиков в социальных сетях. В состав холдинга входят 60 региональных редакций, 16 филиалов, 44 предприятия-партнёра. В 2025 году "Комсомольская правда" отметит 100-летний юбилей.

*Mediascope, NRS Россия 100+, население 16+, Май-Октябрь 2022, AIR

** Mediascope, Radio Index Россия 100+, население 12+, Апрель-Сентябрь 2022, Daily Reach