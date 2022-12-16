Уделите время очень важному человеку - себе: как провести новогодние каникулы с пользой для души

Психолог рассказал, как подвести итоги года и провести каникулы с пользой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предновогоднее время традиционно отводится для подведения итогов года уходящего и обозначения планов на будущее. Как с это сделать с пользой для себя, KP.RU рассказал Никита Лаврешкин, практикующий психолог, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Начать стоит с того, чтобы посмотреть, а что у меня получилось за год и какие мои личностные качества помогали приблизить мои достижения.

1. Проделайте такое приятное предновогоднее упражнение. Выпишите по пунктам то, за что вы могли бы себя поблагодарить. Мысленно или вслух озвучьте эти пункты, расскажите себе о том, за что вы себе благодарны. Подведение таких положительных итогов дает внутреннюю опору и энергию для дальнейших дел.

2. Определяя для себя планы на год наступающий, выпишите два – три своих качества, навыка или сферы деятельности, в которых вы могли бы стать лучше в следующем году.

- Тут желательна конкретика и чтобы эти планы, как это в психологии принято обозначать, были в вашей зоне ближайшего развития. То есть не нужно брать слишком высокую планку, это должны быть реалистичные, выполнимые цели, но и не слишком легкие для достижения, те, на которые нужно время и старания в комфортных для вас пределах, - говорит психолог.

А еще полезно будет разбить грядущий год на части и запланировать несколько «чекпоинтов» - временных точек, когда вы сможете оценить, продвинулись ли к цели или стоит пересмотреть свои действия.

КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Планируя каникулы, важно понимать, что это время для отдыха, а не продуктивности. Дайте себе в посленовогодний период несколько дней, в которые вы сможете, что называется, плыть по течению, не стоит строить на них конкретных планов, разрешите себе расслабиться. А вот оставшуюся часть каникул можно отвести под активный отдых, новые начинания, встречи. Важно успеть и расслабиться, отдохнуть от ответственности и постепенно вернуть себя в тонус ближе к концу каникул, наполнить их яркими событиями.

- Я бы точно рекомендовал в праздники уделить время одному очень важному человеку - себе. Заняться своим телом, психическим состояниям, попробовать то, что давно хотелось, но не было времени, провести время с теми людьми, с которыми комфортно. Возможно, стоит подумать, как отметить сам Новый год так, чтобы это было чем-то ярким и запоминающимся, но если нет такой возможности или нет сил и настроения на празднование, стоит принять, что это нормально, не отмечать Новый год традиционным способом, а делать так, как это подходит именно вам, - говорит Никита Лаврешкин.