Обострения герпеса. Как лечить?

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В благоприятных для себя условиях герпес способен принести немало проблем, а чтобы этого не произошло, нужно помочь иммунитету противостоять этой инфекции. Давайте разберемся, чем опасен герпес и как мы можем ему противостоять.

Герпес многоликий

На самом деле вирусов герпеса много, у человека могут проявляться восемь разновидностей (животные и растения также могут быть подвержены этому вирусу), и каждый вызывает определенное заболевание. Например, ту самую «простуду» вызывает герпес первого типа, генитальный герпес — второй тип, ветряную оспу и опоясывающий герпес — третий, инфекционный мононуклеоз — четвертый, цитомегаловирусную инфекцию — пятый и т. д.

Избавиться от герпеса невозможно: однажды проникнув в организм, этот вирус становится его вечным спутником. При успешном лечении заболевания герпес «засыпает» — иногда на долгие годы. Например, переболел человек ветрянкой в детском саду и забыл об этом — а через 60 лет у него могут диагностировать опоясывающий лишай, вызываемый, как и ветрянка, герпесом 3-го типа. Это значит, что вирус герпеса активизировался и начал активно размножаться.

Почему он просыпается?

Возрастное снижение иммунной защиты, связанное с наличием хронических заболеваний или других неблагоприятных факторов, ослабляющих иммунитет (стресс, недостаточная подвижность, рацион питания), — одна из предпосылок для того, чтобы герпес «проснулся».

Другие благоприятные условия для пробуждения вируса герпеса — сопутствующие инфекции (в том числе ОРВИ): в этих случаях тоже снижается иммунная защита нашего организма. Кстати, по данным недавних исследований [1], вирус герпеса может активироваться и при заражении COVID-19. Ученые установили, что некоторые симптомы постковидного синдрома вызваны именно реактивацией вирусов герпеса.

Важную роль в развитии заболеваний, вызываемых вирусами герпеса, играет дефицит интерферонов. Интерфероны — белки, которые наш организм вырабатывает для борьбы с вирусами. Однако собственных интерферонов нам не всегда достаточно: так бывает у беременных женщин, у пожилых, у маленьких детей, чья система интерферонов еще только формируется, или людей с хроническими заболеваниями. Научными исследованиями доказано, что у пациентов с рецидивирующим герпесом количество интерферонов в крови в 10–20 раз [2] ниже по сравнению со здоровыми людьми.

Остановите вирус

Избавиться от герпеса нельзя — значит ли это, что и лечить его бессмысленно? Конечно нет! Своевременное лечение поможет облегчить течение заболевания, снизить риск осложнений, сократить количество рецидивов в будущем — поможет «усыпить» вирус. Схема терапии в каждом случае своя. В зависимости от заболевания и особенностей пациента доктор может назначать противовирусные средства, иммуномодуляторы, в том числе препараты с содержанием интерферонов, которые помогают не только блокировать размножение вируса, но и «настроить» ответ иммунной системы на дальнейшее сдерживание вируса.

Препараты, содержащие интерферон-альфа, входят в клинические рекомендации по лечению простого герпеса, вируса герпеса 6-го типа, ветрянки, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции [3, 4, 5, 6, 7] и т. д. Все эти заболевания, вызываемые вирусами герпеса, но проявляются по-разному. Лекарственные препараты для лечения герпеса также выпускаются в различных формах. Препарат ВИФЕРОН выпускается в форме геля, мази и ректальных суппозиториев. Гель и мазь наносятся на пораженную кожу или слизистые оболочки и действует в местах проявления инфекции, а свечи действуют системно — на весь организм (вирус присутствует не только в месте локализации, но и разносится по организму с током крови). Применять препарат можно не только взрослым, но и детям [8], а также беременным женщинам. Для будущих матерей заболевание герпесом особенно нежелательно: в первом триместре это может привести к плацентарной недостаточности, которая, в свою очередь, часто становится причиной прерывания беременности. Например, согласно исследованиям, развитие первичного генитального герпеса во время беременности означает высокий риск инфицирования плода, может спровоцировать преждевременные роды, формирование пороков развития [9]. Исследованиями доказано [10], что у будущих мам, инфицированных вирусом герпеса, лечение этого заболевания препаратом ВИФЕРОН в свечах может способствовать снижению угрозы прерывания беременности и помочь уменьшить вероятность передачи вируса от матери к плоду.

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Одной из важнейших задач в лечении герпеса является сокращение количества рецидивов. Иначе говоря, лечение должно помогать не только справиться с симптомами, но и «усыпить» вирус, чтобы он как можно дольше не проявлялся снова. Здесь большую роль играет «двойная» функция интерферонов — они способствуют блокировке вируса и помогают восстановить иммунитет, недостаточная активность которого служит причиной развития нового обострения заболевания. Научными исследованиями доказано, что применение ВИФЕРОН для лечения герпесвирусных инфекций способствует сокращению количества рецидивов, увеличению промежутков между обострениями. Например, исследование [11], в ходе которого изучалось применение препарата ВИФЕРОН при генитальном герпесе у взрослых, показало, что у 82% пациентов, которые получали препарат, рецидивы не отмечались в течение девяти месяцев.

Важное значение в поддержании вируса герпеса в «спящем» состоянии имеет и профилактика острых респираторных вирусных инфекций, которые часто являются триггером появления симптомов этого заболевания. В период подъема заболевания дополнительно к базовым мерам профилактики (гигиена, полноценный сон и режим питания и пр.) можно применять противовирусные препараты, например, ВИФЕРОН Гель. Он помогает блокировать вирус в воротах вхождения инфекции и укреплять местный иммунитет. Гелевая основа обладает длительным действием и не сушит слизистую оболочку носа.

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