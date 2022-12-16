Миндаль, фисташки, горчица, трюфели: рецепт блинов «по-неандертальски», которому 70 тысяч лет

Это первое свидетельство сложного приготовления еды, то есть мы уже можем говорить о гастрономической культуре

Первобытные люди были настоящими гурманами! Они долго и кропотливо готовили сложные блюда. В их меню были миндаль и фисташки, горчица и даже трюфели!

А мы-то думали, что пределом гастрономических мечтаний неандертальцев и древних Homo sapiens был большой кусок свежедобытого мяса! Да, он точно был главным блюдом, самым вкусным и питательным. Но мясную диету дополняли растительные блюда. Причем сложного приготовления. А не просто рвали фрукты с соседнего дерева или собирали ягоды в ближайшем лесу (хотя это тоже было).

Собственно, не только мы, обыватели, недооценивали кулинарные способности первобытных людей. Но и учёные. Открытие, которое в корне меняет представления о диете неандертальцев, сделали британские археологи и палеоботаники. Они нашли остатки (не хочется писать «объедки», хотя так и есть) самого древнего вегетарианского блюда, для приготовления которого использовалось сразу несколько кулинарных техник. Готовил его повар-неандерталец 73 - 75 тысяч лет назад в пещере Шанидар на территории современного Ирака.

- Это первое свидетельство сложного приготовления еды, то есть мы уже можем говорить о гастрономической культуре, - подчеркивает Крис Хант, профессор палеоэкологии Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания), руководивший раскопками. И воссоздавший рецепт блинов по-неандертальски (см. ниже), опубликованный в престижном издании Nature.

Ингредиенты для современного варианта древнего блюда Хант с коллегами собрали прямо в окрестностях пещеры. Использовали ту же нехитрую утварь, что была у ее обитателей.

- Получилось на удивление вкусно! Что-то похожее на блины с ореховым вкусом, - уверяет учёный-реконструктор.

Другая часть исследования посвящена меню из другой палеолитической пещеры - Франхти, в Греции, на полуострове Пелопоннес. Здесь жили представители вида Homo sapiens, наши с вами предки. Возраст находок намного меньше, чем в Шанидаре - 12 тысяч лет.

- Мы впервые доказали, что и неандертальцы, и Homo sapiens замачивали и размалывали бобовые, - говорит археолог и палеоботаник из Университета Ливерпуля Черен Кабукчу. Они с Хантом прямо как мишленовские критик для «ресторанов», которые закрыты уже десятки тысяч лет! - И это самые ранние свидетельства применения этих кулинарных техник для обоих видов первобытных людей. Также мы обнаружили, что первобытные люди использовали смеси разных зерен, орехов, бобов в одном блюде.

Какие именно? Чечевицу, разные виды гороха, цельные зерна пшеницы, ячменя, овса. В общем, простая и богатая белком и микроэлементами еда. Однако на этом список простых ингредиентов заканчивается - и начинаются изыски. Археологи нашли в пещерах (не только в этих двух) остатки миндаля, фисташек, зерен горчицы и даже трюфелей! Звучит как меню дорогого ресторана, а не скромный рацион древнего охотника. Все растения - дикие, до земледелия еще многие тысячи лет.

- У неандертальцев не было горшков или подобной ими посуды. Мы предполагаем, что чечевицу и другие бобовые они замачивали в емкостях из шкур животных. - продолжает Хант. - Зерна размалывали с помощью камней, но не до состояния муки, скорее крупного песка. После того, как я сам попробовал приготовить похожие лепёшки, я понял, почему у неандертальцев зубы в таком ужасном состоянии.

Собственно, остатки съедобных растений находили в пещерах эпохи палеолита и раньше. В Израиле, Турции, Ливии.. В одной из пещер Греции обнаружили жареные зерна. В Италии, похоже, пытались сделать что-то съедобное из желудей - их мололи и растирали. Но вот доказать, что из бобовых и зёрен готовили сложные блюда, Ханту и его коллегам удалось впервые.

РЕЦЕПТ «БЛИНОВ ПО-НЕАНДЕРТАЛЬСКИ»

Вам нужны всего два основных ингредиента:

Цельные зерна - пшеница или ячмень (подойдёт перловка, хотя это уже обработанный вариант ячменных зерен, в древности такой роскоши не было), 2 части. Например, 200 граммов,

Чечевица - 1 часть. То есть 100 граммов.

Замочите все это на ночь.

Потом растолките в ступке - пока частички зерен не будут размером 1 - 2 мм. Можно добавить воду, если пюре получается слишком густым. И блендер можно использовать, хотя это не честно. У неандертальцев, напомню, были только камни.

В итоге должна получиться довольно густая паста, кашица, пюре - называйте как хотите. Выложите немного этой смеси на сковородку и поджарьте с двух сторон не медленном огне. По словам Ханта, блины пропекаются не быстро, за 15 - 20 минут.

Одними лепешками сыт не будешь? Исторически аутентичным дополнением будет баранина или рыба на гриле. Можно добавить горчицу в зернах, или миндаль.

- Но только без соли! - предупреждает Хант. Ее тогда еще не знали.