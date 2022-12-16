Иномарок в автосалонах осталось на месяц. А дальше что

Несмотря на то, что практически все российские автодилеры наладили поставки новых автомобилей по параллельному импорту, их объема не хватает для закрытия потребностей рынка Фото: Shutterstock

СРОЧНО В МАГАЗИН

Автомобильный мир бьет тревогу — по данным Ассоциации российских автомобильных дилеров, новых иномарок на складах осталось не более чем на месяц.

- Речь о машинах топовых европейских, американских, японских и южнокорейских марок, - уточнил kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. - О своем уходе из России либо приостановке производства заявили производители 45 автомобильных брендов, и эту потерю трудно будет восполнить.

Однако по мнению эксперта, «автомобильные прилавки» пустыми не будут — место ушедших займут российские и китайские автомобили, а также продукция параллельного импорта.

- Но все это не компенсирует потери автопрома, - отметил собеседник. - Мы видим, что объемы продаж падают, многие дилеры прекращают свою деятельность. Но если в количественном отношении хоть что-то есть — продукция китайского или отечественного автопрома, то в качественном — потери невосполнимы. Если раньше, приходя в автосалон, покупатель мог выбрать машину на любой вкус и для любых задач, то сейчас такого разнообразия и близко нет. Автосалоны, чтобы не закрываться, задирают цены до немыслимых высот — но наш потребитель еще не привык к тому, что автомобиль эконом-класса дешевле 2 млн рублей уже не найти.

То, что автопром переживает нелегкие времена, подтвердили и сами дилеры.

- В компании «Автодом» имеется более 50 автомобилей Audi, в наличии есть автомобили BMW, Mini, Mercedes-Benz, Porsche — рассказал kp.ru генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский. — Этого хватит до конца года, а дальнейшее будет зависеть от спроса и общей ситуации на автомобильном рынке.

Первым делом из автосалонов исчезли бюджетные иномарки.

- Так что если кому-то нужна условная Шкода-Октавия, то нужно скорее бежать в автосалон, потому что ее скоро уже там не будет, — разъяснил ситуацию автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - Поступлений не было по большинству марок с марта, поэтому все идет, как ожидалось: запасы кончились. Прежде всего это относится к недорогим маркам KIA, Hyundai, Wolksvagen, Skoda...

СПАСЕТ ЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ?

Мы уповали на параллельный импорт, почему он не спасает?

- Параллельный импорт работает, но это примерно 5 тыс. машин в месяц, - говорит Моржаретто. - Это очень мало — в месяц в России продается как минимум 30 тысяч новых автомобилей.

То есть получается, параллельный импорт покрывает не более 15 процентов от потребности.

- Несмотря на то, что практически все российские автодилеры наладили поставки новых автомобилей по параллельному импорту, их объема не хватает для закрытия потребностей рынка, - подтвердил kp.ru и гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль. - В основном завозятся штучные дорогие модели, которые раньше не поставлялись в Россию. А для того, чтобы ввозить крупные партии массовых иномарок, необходимо устранить сложности с логистикой и растаможкой, иначе их поставка будет не выгодна как дилеру, так и конечному покупателю.

И все же эффект от параллельного импорта заметен.

- Налажены поставки автомобилей премиум и люкс-сегмента и запчастей, - говорит Ольховский. - В рамках поставок ввозятся как новые, так и авто с минимальным пробегом. В рамках параллельного импорта самыми востребованными будут модели, которые не поставляются по официальным каналам. Сейчас благодаря таким поставкам у дилеров есть в наличии новые автомобили Jaguar, Land Rover, Porsche, BMW и другие. Также на российском рынке расширилась линейка электромобилей, которые поставляются в рамках параллельного импорта.

Но и у него нет больших ожиданий от перспектив этого направления.

- В будущем году параллельный импорт не займет более 10% от общего объема продаж автомобилей, - говорит Ольховский. - Думаю, значительного влияния на общий уровень рынка не окажет.

Для расширения параллельного потока, необходимо изменить законодательство, считают эксперты,

- У нас действуют заградительные пошлины, которые принимались, когда нужно было защитить отечественный автопром от напора недорогого и качественного импорта, - пояснил Хайцеэр. - Но сейчас ситуация изменилась, а пошлины остались. В таких условиях выгодно заниматься параллельным импортом только физическим лицам — но ни не могут обеспечить крупные объемы поставок. Нужно сделать так, чтобы и юрлицам было это выгодно — тогда параллельный импорт внесет более существенный вклад в общие объемы продаж.

БУКСУЕМ, НО ЕДЕМ

И все же надежда есть. Прежде всего она связывается с отечественным автопромом.

- АвтоВАЗ объявил, что в следующем году выпустит более 400 тысяч автомобилей, - сказал Моржаретто. - Это много, если сравнивать с результатом этого года — ожидается, что будет продано 180 тысяч машин этой марки. О выпуске 50 тысяч машин заявил «Москвич». Надеюсь пусть на небольшое, но увеличение параллельного импорта. Продолжатся поставки из Китая, причем, ожидаю, что это будут не только достаточно дорогие кроссоверы, которые нам оттуда сейчас поставляют, но и более бюджетные автомобили — в пределах 1-2 млн руб.

В следующем году на российский рынок могут прийти новички - иранские машины.

- Есть две крупные и несколько компаний поменьше, которые заинтересованы к приходу на российский рынок, - сказал Моржаретто. - Но по своему технологическому уровню и по качеству они не выше нашего ВАЗа. Иранские модели собраны, как правило, на платформе французских машин предыдущих поколений, причем сильно предыдущих. Но есть оригинальные разработки по кузовам, то есть внешне выглядят неплохо. В общем, явных уродцев нет, но нет и прорывов.

О желании выйти на российский рынок заявляли иранские компании Iran Khordo и SAIPA. Последняя представила для этих целей седан C-класса Shahin.

Однако по мнению эксперта, иранские машины будут покупать, только если они окажутся не дороже вазовских. А заградительные пошлины и расходы на доставку делают это проблематичным. Вот и будут стоять наша Lada за 1,5 млн и такая же, но иранская за 2-2,5 млн — и кто ее купит? Поэтому если мы хотим не только ввозить иранские машины, но и продавать их, то нужно наладить здесь их крупноузловую сборку.

В целом, по словам эксперта, если в этом году ожидается, что до конца года будет продано 650 тыс новых авто, то в следующем году продажи составят 750 тыс. новых машин — как иномарок, так и отечественных.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА С ПРОБЕГОМ

Вот что точно станет палочкой-выручалочкой для российских автолюбителей — так это автомобили с пробегом. С каждым месяцем продажи растут. Вот и ноябрь не подвел — оказалось продано на 5% таких авто больше, чем за предыдущий месяц. Более того, по данным агентства «Автостат», в ноябре 2022 г. наши люди купили более 460 тыс. бэушных легковушек - это максимальный показатель в нынешнем году.

Причем, подержанные иномарки будут не те, что бегали по нашим дорогам, а импортные.

- Обычно рынок автомобилей с пробегом подпитывается за счет продаж ранее купленных машин в этой же стране, - говорит Моржаретто. - У нас обычно продавали машины через три года после покупки новой. Но сейчас люди не хотят расставаться с ними — будут ездить и 4 и 5 лет и больше. Из-за этого на рынке создается нехватка подержанных машин — поэтому к нам везут и будут везти еще больше машин из-за границы. Из Европы путь практически закрыт — подержанные машины поставляют из Японии (так что праворульных машин у нас будет все больше) и из Китая.

У Поднебесной огромный потенциал в этом отношении. Если среди новых автомобилей доля Китая составляет 30% российского рынка, то среди бэушных, как сообщила kp.ru гендиректор российско-китайской компании «Сино-Рус» Сурана Раднаева, — только 1%.