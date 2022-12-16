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Политика15 декабря 2022 22:00

Поддержка семей ветеранов боевых действий гарантирована правительством

Мобилизованные россияне и добровольцы, решившие отправиться в зону СВО по контракту, получат все положенные выплаты до 25 декабря
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

По поручению Президента РФ Владимира Путина каждому мобилизованному после 21 сентября гарантировано довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. Согласно разъяснению Минобороны от 8 ноября 2022 года, такая сумма положена рядовым на должности мотострелка.

В правительстве России поддержали законопроект о распространении мер соцподдержки на вдов и вдовцов ветеранов боевых действий.

Речь идет о расширении критерия, согласно которому право на получение льгот имеют нетрудоспособные супруга или супруг погибшего ветерана, которые проживают одиноко или с детьми. Ранее депутаты «Единой России» предложили предоставлять льготы и в тех случаях, когда вдова (вдовец) проживает с иными лицами, например, с родителями.

Инициатива была поддержана и скоро позволит членам семей ветеранов боевых действий получать ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую Пенсионным фондом, льготное медицинское обслуживание, компенсацию расходов на оплату ЖКУ, а также претендовать на получение жилья.

В проекте указано, что реализация потребует направить дополнительно 650 млн руб. в следующем году и 684 млн руб. в 2024-м.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поддержал признание ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине.

КСТАТИ

Мобилизованные и их родственники могут сообщить о задержке положенных выплат и мер поддержки на «Госуслугах». Как сообщила пресс-служба Минцифры, на портале «Госуслуги» открыта форма обратной связи по мерам поддержки мобилизованных.

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