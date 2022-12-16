Поддержка семей ветеранов боевых действий гарантирована правительством

По поручению Президента РФ Владимира Путина каждому мобилизованному после 21 сентября гарантировано довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. Согласно разъяснению Минобороны от 8 ноября 2022 года, такая сумма положена рядовым на должности мотострелка.

В правительстве России поддержали законопроект о распространении мер соцподдержки на вдов и вдовцов ветеранов боевых действий.

Речь идет о расширении критерия, согласно которому право на получение льгот имеют нетрудоспособные супруга или супруг погибшего ветерана, которые проживают одиноко или с детьми. Ранее депутаты «Единой России» предложили предоставлять льготы и в тех случаях, когда вдова (вдовец) проживает с иными лицами, например, с родителями.

Инициатива была поддержана и скоро позволит членам семей ветеранов боевых действий получать ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую Пенсионным фондом, льготное медицинское обслуживание, компенсацию расходов на оплату ЖКУ, а также претендовать на получение жилья.

В проекте указано, что реализация потребует направить дополнительно 650 млн руб. в следующем году и 684 млн руб. в 2024-м.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поддержал признание ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине.

КСТАТИ

Мобилизованные и их родственники могут сообщить о задержке положенных выплат и мер поддержки на «Госуслугах». Как сообщила пресс-служба Минцифры, на портале «Госуслуги» открыта форма обратной связи по мерам поддержки мобилизованных.