Победившая рак Елена Ксенофонтова рассказала о душившем ее муже, травле, русофобии и спецоперации

Елена Ксенофонтова после окончания проектов «Кухня» и «Отель «Элеон» не так часто появляется на экранах

Звезда сериалов «Курсанты», «Сердцеедки» и других популярных проектов Елена Ксенофонтова после окончания проектов «Кухня» и «Отель «Элеон» не так часто появляется на экранах: за последние два года у артистки вышло два проекта. Тем интереснее посмотреть интервью Ксенофонтовой, которая откровенно поговорила с коллегой Вячеславом Манучаровым. KP.RU приводит некоторые важные фрагменты этого разговора.

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«У меня были договоренности, обязательства. Не хочу ни перед кем извиняться или оправдываться, я откладывала это [публикацию поста в период начала СВО], как могла, но в итоге мне пришлось опубликовать этот пост. Трудно объяснить всем, что я была заложницей определенных правил. Как могла, сопротивлялась. И шла на это, понимая, что делаю. Мы продолжаем жить. И нам необходимо жить дальше»

ПРО АССИМЕТРИЮ ГУМАНИЗМА

«Я не верю, что если сегодня разбомбят мой дом, и я буду сидеть в бомбоубежище, то на Украине люди бросят свою работу и сядут сочувствовать. При этом я абсолютный эмпат. Я заболеваю от новостей, много плачу. Искренне сочувствую до сих пор. Но то количество злобы и пожеланий в мой адрес от людей, которым я сочувствую, — чтобы я сдохла, чтобы мои дети пережили то, что пережили дети Мариуполя...за что? В 2014 году один товарищ написал мне: «Чтоб ты захлебнулась своей нефтью!». Я ответила: «Дайте хоть понюхать эту нефть, чтоб я знала, чем захлебнуться должна».

ОБ ОТНОШЕНИЮ К СВО

«Я могу как угодно относиться к СВО, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта? Почему вчера, люди, которые восхищались спортсменами, достижениями России, сегодня так себя ведут? Выходит, эта ситуация только обнажила то, что скрывалось? Получается, мы никакие не братья. Тогда почему вы, небрат, меня упрекаете и кричите? Давайте определимся. Я вообще родилась в Казахстане, абсолютная лимита. Жила в маленьком шахтерском городке. У нас были и немцы, и казахи, и греки, и украинцы, и поляки, и финны, и русские. И, клянусь, я тогда (в начале 70-х) не знала, что существуют ксенофобия, антисемитизм и так далее. А теперь на Украине выросли несколько поколений, который воспитали в ненависти к России, а не просто в отрицании родства. Там много адекватных людей, но все мы привыкаем жить в определенной среде»

ПРО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

«Махать кулаками нельзя. Но ведь я никого не била (уголовное дело возбудили в отношении актрисы, на которую подал в суд бывший муж, адвокат Александр Рыжих, обвинив в домашнем насилии — Авт.). Вынуждена была защищаться, иначе бы меня просто задушили. И еще ничего не закончилось. Суды продолжаются шесть лет. Все было организовано для того, чтобы забрать у меня это, это и это. До сих пор человек этим занимается. Такая вот вендетта. Был период, когда я жила паническими атаками, слезами, страхами и так далее. А потом я поняла — дочери тогда, когда мы сбежали, было 5, а теперь 7, и два года мы потратили на все эти разборки. Я же не могу жить так, чтобы дочь запомнила детство таким»

ПРО РАК

«Мне кажется, что ситуация с болезнью — еще одно подтверждение существование Бога и его промысла. Столько лечиться, сколько в меня вкололи...буквально до состояния овоща...при неточном диагнозе...залечили так, что прибрела кучу сопутствующих болячек. Диагноз так толком и не поставили — «общие изменения головного мозга». Два врача говорили «рак». И ты живешь с этим. А потом врач из клиники Управления делами президента РФ сказал мне: «Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена, что мне вас жалко. Вас просто залечат. И диагноз поставить не могут. Если сможете научиться «договариваться» с болезнью и принимать анальгетики, к которым получится привыкнуть, будете жить». На меня это так подействовало! Пришла домой и сказала мужу: «Будем договариваться». Так и живу»